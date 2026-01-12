ETV Bharat / bharat

400 বছর ধরে এই গ্রামে কেউ ছোঁয় না মদ-মাংস-ডিম

মদ্যপান তো দূরঅস্ত, এই গ্রামে কেউ ছোঁয় না ডিম ও মাংস ৷ কোনও স্বাস্থ্যগত কারণ নয়, গ্রামবাসীরা তাঁদের রাজা দেবতার প্রতি কঠোর বিশ্বাসী ৷

VILLAGE WITHOUT ALCOHOL AND MEAT
প্রতীকী ছবি (RKC)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 12, 2026 at 6:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

আদিগুপ্পা (অন্ধ্রপ্রদেশ), 12 জানুয়ারি: নয় নয় করে কেটে গিয়েছে চারশো বছর ৷ অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুরম জেলার আদিগুপ্পা হল এমন একটি গ্রাম, যেখানে কেউ মদ্য়পান করে না। গ্রামের কেউ পাতে পারে না মাংস ও ডিম ৷ এই প্রথা আজকের নয়। তবে এই আদিগুপ্পা গ্রামে যে কারণে মদ, মাংস ও ডিম থেকে গ্রামবাসীরা বিরত থাকেন তার কারণটাও অবাক করার মতো।

অন্ধ্রপ্রদেশের রায়দুর্গম শহর থেকে প্রায় 10 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আদিগুপ্পা গ্রাম ৷ 400 বছর ধরে এক অনন্য নিয়ম কঠোরভাবে পালন করে আসছে ৷ গ্রামবাসীরা মদ, মুরগি, ডিম বা কোনও ধরনের মাংস পাতে পারেন না। এমনকী এখানে পোল্ট্রি ফার্মিংও সেখানে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । গ্রামবাসীদের মতে, আদিগুপ্পা একসময় পালেগারু রাজবংশের দ্বারা শাসিত ছিল। সেই সময় ভালো শস্য উৎপাদনের কারণে আদিগুপ্পা বেশ সমৃদ্ধ ছিল। তাই নিকটবর্তী রাজারা সর্বদা এই এলাকা দখল করার চেষ্টা করতেন।

জনশ্রুতি অনুযায়ী, আদিগুপ্পা একসময় একজন পালেগার (সর্দার) দ্বারা শাসিত হত ৷ যিনি তাঁর বীরত্বের জন্য পরিচিত ছিলেন। রায়দুর্গম শহরের এক মহিলার সঙ্গে তাঁর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল ৷ তিনি প্রতি রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। কর্ণাটকের চিত্রদুর্গার রাজা বুডিগে চিন্নায়া যখন এই কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি আদিগুপ্পা দখলের সুযোগ পান। কারণ ওই মহিলা ওই কর্ণাটকের চিত্রদুর্গার ছিলেন ৷ রাজা বুডিগে চিন্নায়া অনেক আগে থেকেই সমৃদ্ধ আদিগুপ্পা দখল করার পরিকল্পনা করছিলেন ৷

আদিগুপ্পা পাহাড়ে লুকিয়ে বুডিগে চিন্নায়া ধনসম্পদ লুট করার পরিকল্পনা করেন। তাঁর প্ল্যান ছিল, মদ ও মুরগির মাংস খাইয়ে আদিগুপ্পার সৈন্যদের তিনি দুর্বল করবেন ৷ সৈন্যদের অসতর্কতার সুযোগে দুর্গ আক্রমণ করে ধনসম্পদ চুরি করার পরিকল্পনা করেছিলেন বুডিগে চিন্নায়া।

VILLAGE WITHOUT ALCOHOL AND MEAT
প্রতীকী ছবি (RKC)

এদিকে, গ্রামের অধিষ্ঠাতা দেবতা রাজুলা দেবারাস্বামী পালেগার স্বপ্নে আবির্ভূত হন এবং শত্রুর পরিকল্পনা সমস্তটা জানিয়ে দেন ৷ এমনটাই কথিত রয়েছে ৷ এই দৈব সতর্কবার্তা পেয়ে আদিগুপ্পার রাজা অবিলম্বে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। তিনি বুডিগে চিন্নায়া এবং তাঁর সেনাবাহিনী আক্রমণ করেন ৷ লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসেন পালেগার ৷ চিত্রদুর্গার রাজা ও সৈন্যদের দেহ আদিগুপ্পা পাহাড়ের কাছেই কবর দেওয়া হয় । আজও, ওই এলাকায় তাঁদের সমাধিস্থল রয়েছে মনে করা হয় ৷

এই জয়ের পর, রাজা রাজুলা দেবারাস্বামীর নামে একটি কঠোর ব্রত গ্রহণ করেন। তিনি গ্রামের সমস্ত গ্রামবাসীকে মদ, মুরগি, ডিম এবং মাংস সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। গ্রামবাসীরাও চিরকাল এই নিয়ম মেনে চলার শপথ নেন। তখন থেকেই এই রীতি চলে আসছে ৷ গ্রামবাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই প্রথা লঙ্ঘন করলে অসুস্থতা ও আর্থিক অনটনে জর্জরিত হবে ৷ এই ভয় ও বিশ্বাসের কারণে আজও এই গ্রামের কেউ মদ্যপান করেন না ৷ চোঁন না ডিম ও মাংস ৷

এমনকী শিশুদেরও পুষ্টির বিকাশে খাবারে ডিম দেওয়া হয় না। গ্রামে পোল্ট্রি ফার্মিং পুরোপুরি নিষিদ্ধ ৷ উৎসব বা পারিবারিক অনুষ্ঠানেও কখনও মদ ব্যবহার করা হয় না। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে রাজা এবং রাজুলা দেবারাস্বামীকে সম্মান জানাতে একটি বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কোনও কোনও গ্রামবাসী এখনও তাঁদের শাসকের প্রতি শ্রদ্ধার নিবেদন হিসেবে নামের সঙ্গে 'রাজু' (রাজা) শব্দটি ব্যবহার করেন।

TAGGED:

NO ALCOHOL MEAT OR EGGS
এই গ্রামে মদ মাংস ডিম খায় না
ADIGUPPA IN ANDHRA PRADESH
NO ONE CAN DRINK ALCOHOL IN VILLAGE
NO LIQUOR AND MEAT IN THIS VILLAGE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.