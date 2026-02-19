'সঙ্গম ছাড়া বীর্যপাত ধর্ষণ নয়', ছত্তিশগড় হাইকোর্টের রায়ে বিতর্ক

'সঙ্গম ছাড়া বীর্যপাত ধর্ষণ নয়', ছত্তিশগড় হাইকোর্টের রায়ে বিতর্ক
অভিযুক্তের আপিল আংশিকভাবে গ্রহণ করে হাইকোর্ট দোষীর সাজা সাত থেকে কমিয়ে সাড়ে 3 বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে।
Published : February 19, 2026 at 2:11 PM IST
বিলাসপুর, 19 ফেব্রুয়ারি: অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধর্ষণের প্রমাণ মেলেনি ৷ বীর্য পাওয়া গেলেও সঙ্গমের প্রমাণ মেলেনি ৷ এর জেরেই 2004 সালের এক ধর্ষণ মামলায় ছত্তিশগড় হাইকোর্টের বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, ধর্ষণের অপরিহার্য শর্ত হল সঙ্গম, বীর্যপাত নয় ৷ সঙ্গম ছাড়া বীর্যপাত হলে তা ধর্ষণের চেষ্টা, ধর্ষণ নয়।
অভিযুক্তের আপিল আংশিকভাবে গ্রহণ করে হাইকোর্ট দোষীর সাজা কমিয়ে সাত বছর থেকে সাড়ে তিন বছর করা হয়েছে ৷ একই সঙ্গে, 200 টাকা জরিমানা করা হয়েছে ৷ 16 ফেব্রুয়ারি নির্দেশে বিচারপতি নরেন্দ্র কুমার ব্যাস বলেন, "ধর্ষণ প্রমাণ মেলেনি ৷ ধর্ষণের অপরিহার্য শর্ত হল সঙ্গম ৷ সঙ্গম ছাড়া বীর্যপাত হলে তা ধর্ষণের চেষ্টা, ধর্ষণ নয়। এই মামলায় পাওয়া প্রমাণ সম্পূর্ণ ধর্ষণ প্রমাণ করে না, তবে এটি ধর্ষণের চেষ্টা ।"
ধামতারি (ক্যাম্প-রায়পুর)-এর অতিরিক্ত দায়রা বিচারক 6 এপ্রিল, 2005 তারিখে ভারতীয় দণ্ডবিধির (আইপিসি) 376(1) ধারায় অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি 342 ধারায় তাকে অতিরিক্ত ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডেও দণ্ডিত করা হয়। উভয় সাজা একই সঙ্গে কার্যকর করা হয় ৷
ধমতারি জেলার বাসিন্দা নির্যাতিতাকে 21 মে, 2004 তারিখে কোনও অজুহাতে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ ৷ নির্যাতিতাকে একটি ঘরে আটকে হাত-পা বেঁধে রেখেছিল অভিযুক্ত । এই ঘটনার পর অর্জুনী থানায় মামলা দায়ের করা হয় ৷ বিচারচলাকালীন 19 জন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাদের জবানবন্দিতে উঠে আসে, অভিযুক্ত জোর করে নির্যাতিতার সঙ্গে যৌনমিলন করেছে ৷ তবে, জেরার অভিযুক্ত একাধিক পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দিয়েছে । জেরায় অভিযুক্ত জানিয়েছিল যে, সে নির্যাতিতার গোপনাঙ্গের উপরে পুরুষাঙ্গ রাখলেও, তা প্রবেশ করায়নি। মেডিক্যাল পরীক্ষা এবং এফএসএল রিপোর্টে বীর্য ও হাইমেনের অংশ পাওয়া গেলেও আংশিক অনুপ্রবেশ দেখা গিয়েছে ৷
হাইকোর্ট জানিয়েছে, নির্যাতিতার বক্তব্যে অনুপ্রবেশের বিষয়ে স্পষ্টতার অভাব রয়েছে । চিকিৎসাপ্রমাণও সম্পূর্ণ অনুপ্রবেশ হয়েছে বলেনি ৷ সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতি দিয়ে, বিচারপতি জানিয়েছেন, ধর্ষণ প্রমাণের জন্য অনুপ্রবেশের প্রমাণ, এমনকী আংশিক হলেও, প্রয়োজনীয় । এখানে স্পষ্ট যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধর্ষণের চেষ্টার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে ৷
অভিযুক্ত যৌন নির্যাতনের উদ্দেশেই নির্যাতিতাকে জোর করে ঘরে নিয়ে যাওয়া, অপরাধ সংঘটনের প্রস্তুতি করেছিল ৷ হাইকোর্ট অভিযুক্তকে আইপিসি-র ধারা 376 (1) এবং 511 এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করে ৷ ধারা 376-এর পরিবর্তে তাকে তিন বছর ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশও দিয়েছে হাইকোর্ট ৷ ধারা 342 এর অধীনে ছয় মাসের সাজা বহাল রাখা হয়েছে।