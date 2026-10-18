মুম্বইয়ে অভিনেতা টাইগার শ্রফকে লক্ষ্য করে গুলি ! ফড়নবিশ সরকারকে কাঠগড়ায় তুলল কংগ্রেস

মুম্বইয়ে অভিনেতা টাইগার শ্রফকে লক্ষ্য করে গুলি ! ফড়নবিশ সরকারকে কাঠগড়ায় তুলল কংগ্রেস
tiger shroff injured firing: মুম্বই পুলিশের ডিসি জানিয়েছেন, জুহু থানা এলাকায় গুলি চালানোর একটি ঘটনা ঘটেছে। অভিনেতা টাইগার শ্রফ নিরাপদে আছেন ৷
Published : October 18, 2026 at 8:28 PM IST
মুম্বই, 18 অক্টোবর: অভিনেতা টাইগার শ্রফকে লক্ষ্য করে গুলি ! ঘটনায় অভিনেতা আহত হয়েছেন কি না তা নিয়ে জল্পনা রয়েছে ৷ যদিও মুম্বই পুলিশের দাবি, টাইগার গুলিবিদ্ধ হননি ৷ অন্যদিকে, এই ঘটনায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণ কংগ্রেসের ৷
মুম্বই পুলিশের ডিসি জানিয়েছেন, জুহু থানা এলাকায় গুলি চালানোর একটি ঘটনা ঘটেছে। অভিনেতা টাইগার শ্রফ নিরাপদ আছেন ৷ তিনি গুলিবিদ্ধ হননি বলেও জানান ডিসি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।
VIDEO | Unidentified persons fire at Tiger Shroff in Mumbai's Juhu; actor safe and has not sustained injuries. Visuals from the spot. #TigerShroff pic.twitter.com/ZEGcIArM0L— Press Trust of India (@PTI_News) October 18, 2026
অভিনেতা টাইগার শ্রফের গাড়িকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া এই গুলির ঘটনা মুম্বইয়ের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে আবারও আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে। কংগ্রেস মুখপাত্র শচীন সাওয়ান্ত ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন ৷ তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, "মুম্বইয়ে আসলে ঘটছে কী ?" বাবা সিদ্দিকীর হত্যাকাণ্ড, অভিনেতা সলমান খানের বাসভবনের সামনে গুলি চালানো এবং বিভিন্ন অভিনেতা ও প্রযোজকের কাছে আসা ক্রমাগত হুমকির ঘটনাগুলির কথা উল্লেখ করে শচীন সাওয়ান্ত রাজ্য সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন।
তিনি অভিযোগ করেন, মুম্বইয়ের আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে ৷ পাশাপাশি, সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে কাঠগড়ায় তুলে কংগ্রেস নেতা বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণ ব্যর্থ।"
अभिनेता टायगर श्रॉफच्या गाडीवर गोळीबार झाल्याची बातमी अत्यंत धक्कादायक आहे. मुंबईत नेमकं चाललंय तरी काय? बाबा सिद्दीकी यांची हत्या, सलमान खानच्या घरावर गोळीबार, अनेक अभिनेते आणि निर्मात्यांना धमक्या… मुंबईत कायदा-सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. कायदा-सुव्यवस्था नाही, तर जणू निर्व्यवस्थाच निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत! ‘महाराष्ट्राचा बिहार झाला’ असं म्हणण्याची वेळ आली होती; पण आता तर बिहार बरा, असं म्हणण्याची वेळ आली आहे. मुंबईला गुन्हेगारांच्या दहशतीत ढकलणाऱ्या सरकारचा जाहीर निषेध!— Sachin M. Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) October 18, 2026
তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানিয়ে সাওয়ান্ত বলেন, "আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল যে বিহারে পরিণত হচ্ছে মহারাষ্ট্র ৷ কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে এখন হয়তো বলাই যায়, বিহার বরং এর চেয়ে ভালো।" এক্স-এ এক পোস্টে তিনি রাজ্য সরকারকে লক্ষ্য করে বলেন, "বর্তমান রাজ্য প্রশাসন মুম্বইকে অপরাধীদের দ্বারা সৃষ্ট এক ত্রাসের রাজত্বে পরিণত করেছে।"