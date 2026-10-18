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মুম্বইয়ে অভিনেতা টাইগার শ্রফকে লক্ষ্য করে গুলি ! ফড়নবিশ সরকারকে কাঠগড়ায় তুলল কংগ্রেস

tiger shroff injured firing: মুম্বই পুলিশের ডিসি জানিয়েছেন, জুহু থানা এলাকায় গুলি চালানোর একটি ঘটনা ঘটেছে। অভিনেতা টাইগার শ্রফ নিরাপদে আছেন ৷

tiger shroff injured firing
টাইগার শ্রফকে লক্ষ্য করে গুলি (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 18, 2026 at 8:28 PM IST

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মুম্বই, 18 অক্টোবর: অভিনেতা টাইগার শ্রফকে লক্ষ্য করে গুলি ! ঘটনায় অভিনেতা আহত হয়েছেন কি না তা নিয়ে জল্পনা রয়েছে ৷ যদিও মুম্বই পুলিশের দাবি, টাইগার গুলিবিদ্ধ হননি ৷ অন্যদিকে, এই ঘটনায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণ কংগ্রেসের ৷

মুম্বই পুলিশের ডিসি জানিয়েছেন, জুহু থানা এলাকায় গুলি চালানোর একটি ঘটনা ঘটেছে। অভিনেতা টাইগার শ্রফ নিরাপদ আছেন ৷ তিনি গুলিবিদ্ধ হননি বলেও জানান ডিসি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অভিনেতা টাইগার শ্রফের গাড়িকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া এই গুলির ঘটনা মুম্বইয়ের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে আবারও আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে। কংগ্রেস মুখপাত্র শচীন সাওয়ান্ত ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন ৷ তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, "মুম্বইয়ে আসলে ঘটছে কী ?" বাবা সিদ্দিকীর হত্যাকাণ্ড, অভিনেতা সলমান খানের বাসভবনের সামনে গুলি চালানো এবং বিভিন্ন অভিনেতা ও প্রযোজকের কাছে আসা ক্রমাগত হুমকির ঘটনাগুলির কথা উল্লেখ করে শচীন সাওয়ান্ত রাজ্য সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন।

তিনি অভিযোগ করেন, মুম্বইয়ের আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে ৷ পাশাপাশি, সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে কাঠগড়ায় তুলে কংগ্রেস নেতা বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণ ব্যর্থ।"

তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানিয়ে সাওয়ান্ত বলেন, "আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল যে বিহারে পরিণত হচ্ছে মহারাষ্ট্র ৷ কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে এখন হয়তো বলাই যায়, বিহার বরং এর চেয়ে ভালো।" এক্স-এ এক পোস্টে তিনি রাজ্য সরকারকে লক্ষ্য করে বলেন, "বর্তমান রাজ্য প্রশাসন মুম্বইকে অপরাধীদের দ্বারা সৃষ্ট এক ত্রাসের রাজত্বে পরিণত করেছে।"

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ACTOR TIGER SHROFF
TIGER SHROFF INJURED FIRING
টাইগার শ্রফকে লক্ষ্য করে গুলি
টাইগার শ্রফকে গুলি
TIGER SHROFF INJURED FIRING

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