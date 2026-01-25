ETV Bharat / bharat

প্রসেনজিৎ-সহ বাংলার 11 জন পাচ্ছেন পদ্মশ্রী, শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত 'জাতিস্মর' প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৷ পদ্মবিভূষণ ও পদ্মভূষণের তালিকায় বাংলার কোনও প্রাপক নেই ৷

Padma Award 2026
পদ্ম সম্মানে ভূষিত প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় (বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগৃহীত)
Published : January 25, 2026 at 6:59 PM IST

নয়াদিল্লি, 25 জানুয়ারি: মরণোত্তর পদ্ম সম্মানে ভূষিত হলেন অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ৷ গত 24 নভেম্বর প্রয়াত হন 'শোলে'র বীরু ৷ তাঁকে মরণোত্তর পদ্মবিভূষণ সম্মানে সম্মানিত করল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷ বলি-সেলেবের পাশাপাশি বাংলা সিনেমার সুপারস্টার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে ৷

দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময় ধরে ফিল্মি কেরিয়ারে প্রসেনজিতের ঝুলিতে রয়েছে 'অমরসঙ্গী' থেকে 'উনিশে এপ্রিল', 'দোসর', '22 শ্রাবণ'-এর মতো সেরা সিনেমা ৷ এবছর পদ্মবিভূষণ ও পদ্মভূষণের তালিকায় বাংলার কেউ নেই ৷

পশ্চিমবঙ্গের 'পদ্মশ্রী'রা

  • অশোককুমার হালদার (সাহিত্য এবং শিক্ষা)
  • গম্ভীর সিং ইয়ংজোন (সাহিত্য এবং শিক্ষা)
  • হরিমাধব মুখোপাধ্যায় (কলা) (মরণোত্তর)
  • জ্যোতিষ দেবনাথ (কলা)
  • কুমার বসু (কলা)
  • মহেন্দ্রনাথ রায় (সাহিত্য এবং শিক্ষা)
  • প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় (কলা)
  • রবিলাল টুডু (সাহিত্য এবং শিক্ষা)
  • সরোজ মণ্ডল (চিকিৎসা)
  • তরুণ ভট্টাচার্য (কলা)
  • তৃপ্তি মুখোপাধ্যায় (কলা)

সব পদ্ম পুরস্কার প্রাপকদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সোশাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, "দেশের প্রতি অনবদ্য অবদানের জন্য সমস্ত পদ্ম পুরস্কার প্রাপকদের শুভেচ্ছা জানাই ৷ আমাদের সমাজের নানা ক্ষেত্রকে উৎকর্ষ, নিষ্ঠা ও সেবার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁরা ৷ এই সম্মান আগামী প্রজন্মের প্রতি তাঁদের প্রতিশ্রুতি ও শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিফলিত করে ৷"

সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক-সন্ধ্যায় 2026 সালের পদ্ম পুরস্কারের তালিকা প্রকাশ করল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ চলতি বছর 131 জনকে পদ্ম সম্মানে ভূষিত করায় ছাড়পত্র দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মর্মু ৷ এই তালিকা অনুযায়ী 5 জনকে পদ্মবিভূষণ, 13 জনকে পদ্মভূষণ এবং 113 জনকে পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে ৷

তাঁদের মধ্যে 9 জন মহিলা ৷ এছাড়া এই তালিকায় বিদেশি নাগরিক, প্রবাসী নাগরিক (এনআরআই), ভারতীয় বংশোদ্ভূত (পিআইওএস) এবং বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় (ওসিআই) রয়েছেন ৷ প্রয়াত 16 জনকে মরণোত্তর পদ্ম সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে ৷

