প্রসেনজিৎ-সহ বাংলার 11 জন পাচ্ছেন পদ্মশ্রী, শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর
পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত 'জাতিস্মর' প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৷ পদ্মবিভূষণ ও পদ্মভূষণের তালিকায় বাংলার কোনও প্রাপক নেই ৷
By PTI
Published : January 25, 2026 at 6:59 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 জানুয়ারি: মরণোত্তর পদ্ম সম্মানে ভূষিত হলেন অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ৷ গত 24 নভেম্বর প্রয়াত হন 'শোলে'র বীরু ৷ তাঁকে মরণোত্তর পদ্মবিভূষণ সম্মানে সম্মানিত করল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷ বলি-সেলেবের পাশাপাশি বাংলা সিনেমার সুপারস্টার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে ৷
দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময় ধরে ফিল্মি কেরিয়ারে প্রসেনজিতের ঝুলিতে রয়েছে 'অমরসঙ্গী' থেকে 'উনিশে এপ্রিল', 'দোসর', '22 শ্রাবণ'-এর মতো সেরা সিনেমা ৷ এবছর পদ্মবিভূষণ ও পদ্মভূষণের তালিকায় বাংলার কেউ নেই ৷
Padma Awards 2026 Announced!#PadmaAwards - one of the highest civilian Awards of the country, are conferred in three categories, namely, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri— PIB India (@PIB_India) January 25, 2026
The Awards are given in various disciplines / fields of activities, viz.- art, social work,… https://t.co/VbtURK33f0
পশ্চিমবঙ্গের 'পদ্মশ্রী'রা
- অশোককুমার হালদার (সাহিত্য এবং শিক্ষা)
- গম্ভীর সিং ইয়ংজোন (সাহিত্য এবং শিক্ষা)
- হরিমাধব মুখোপাধ্যায় (কলা) (মরণোত্তর)
- জ্যোতিষ দেবনাথ (কলা)
- কুমার বসু (কলা)
- মহেন্দ্রনাথ রায় (সাহিত্য এবং শিক্ষা)
- প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় (কলা)
- রবিলাল টুডু (সাহিত্য এবং শিক্ষা)
- সরোজ মণ্ডল (চিকিৎসা)
- তরুণ ভট্টাচার্য (কলা)
- তৃপ্তি মুখোপাধ্যায় (কলা)
সব পদ্ম পুরস্কার প্রাপকদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সোশাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, "দেশের প্রতি অনবদ্য অবদানের জন্য সমস্ত পদ্ম পুরস্কার প্রাপকদের শুভেচ্ছা জানাই ৷ আমাদের সমাজের নানা ক্ষেত্রকে উৎকর্ষ, নিষ্ঠা ও সেবার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁরা ৷ এই সম্মান আগামী প্রজন্মের প্রতি তাঁদের প্রতিশ্রুতি ও শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিফলিত করে ৷"
Congratulations to all the Padma Awardees for their outstanding contributions to our nation. Their excellence, dedication and service across diverse fields enrich the fabric of our society. The honour reflects the spirit of commitment and excellence that continues to inspire… https://t.co/Bpf8eze4Bp— Narendra Modi (@narendramodi) January 25, 2026
সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক-সন্ধ্যায় 2026 সালের পদ্ম পুরস্কারের তালিকা প্রকাশ করল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ চলতি বছর 131 জনকে পদ্ম সম্মানে ভূষিত করায় ছাড়পত্র দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মর্মু ৷ এই তালিকা অনুযায়ী 5 জনকে পদ্মবিভূষণ, 13 জনকে পদ্মভূষণ এবং 113 জনকে পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে ৷
তাঁদের মধ্যে 9 জন মহিলা ৷ এছাড়া এই তালিকায় বিদেশি নাগরিক, প্রবাসী নাগরিক (এনআরআই), ভারতীয় বংশোদ্ভূত (পিআইওএস) এবং বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় (ওসিআই) রয়েছেন ৷ প্রয়াত 16 জনকে মরণোত্তর পদ্ম সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে ৷