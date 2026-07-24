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দেশে বর্ষার দাপট আরও বাড়বে, হাই অ্যালার্ট জারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এখন সক্রিয়। প্রবল বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্থ বহু মানুষ ৷ ঘরছাড়া অনেকে ৷ বর্ষার এই দাপট বহাল থাকবে ৷ সৌরভ শুক্লার প্রতিবেদন ৷

MHA HIGH ALERT ON MONSOON
বৃষ্টিতে দুর্ভোগে স্থানীয়দের (পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 24, 2026 at 4:32 PM IST

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নয়াদিল্লি, 24 জুলাই: জুলাই শেষের পথে ৷ দেশজুড়ে সক্রিয় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম- দেশের নানা প্রান্তে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হয়ে চলেছে ৷ তীব্র বৃষ্টিপাত বাড়ছে বিভিন্ন রাজ্যে ৷ তাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের (এমএইচএ) তরফে বর্ষা পরিস্থিতির উপর নজর রেখে সর্তকতা জারি করা হয়েছে ৷

আবহাওয়ার এই রুদ্ররূপে সময়মতো সতর্কতা জারি করতে এবং বন্যা কবলিত এলাকায় উদ্ধার অভিযানে সহায়তার জন্য স্বরাষ্ট মন্ত্রক ভারতীয় মৌসম ভবন (আইএমডি), কেন্দ্রীয় জল কমিশন (সিডব্লিউসি) এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সেন্টার ফর ওশান ইনফরমেশন সার্ভিসেসের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে সমন্বয় রাখছে ।

MHA HIGH ALERT ON MONSOON
ব্যাহত যান চলাচল (পিটিআই)

মৌসম ভবনের সতর্কতা

  • আইএমডি জানিয়েছে, ভারতজুড়ে এখন দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু সক্রিয় ৷ যার ফলে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম এবং মধ্য ভারতের কিছু অংশে ভারী বৃষ্টির সঙ্গে ঘন ঘন বজ্রপাত ও দমকা হাওয়া বইছে । অন্যদিকে, সতর্কতা জারি করা হয়েছে পূর্ব রাজস্থান, গুজরাত এবং মধ্য মহারাষ্ট্রে ৷ ওই এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ পাশাপাশি, ক'য়েকদিন দেশের আরও অনেক রাজ্যে বজ্রপাত-সহ ঝোড়ো হাওয়া বইবে বলেও জানিয়েছে মৌসম ভবন ৷
  • দক্ষিণ ভারতের কেরল, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল অঞ্চল, তেলাঙ্গানা এবং তামিলনাড়ুতে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তামিলনাড়ু, কর্ণাটক সংলগ্ন এলাকার কিছু অংশে বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃষ্টি হতে পারে ৷ পাশাপাশি, ঘণ্টায় 40-60 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে ৷

দুর্যোগের কবলে বাংলা- ভারী বৃষ্টিপাত, বন্যা ও ভূমিধসের কারণে অসম, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, বাংলা, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, দাদরা ও নগর হাভেলি, দমন এবং জম্মু ও কাশ্মীর ইতিমধ্যেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে ৷ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একাধিক এলাকা ৷ ব্যাহত হয়েছে পরিবহণ ব্যবস্থা ৷ হাজার হাজার মানুষ দুর্ভোগের কবলে পড়েছেন ৷

MHA HIGH ALERT ON MONSOON
জলমগ্ন এলাকা (পিটিআই)

বৃষ্টি পরিস্থিতির কারণ- দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থান ও সংলগ্ন মধ্যপ্রদেশের উপর তৈরি হওয়া নিম্নচাপ, মৌসুমী অক্ষরেখা, একাধিক ঘূর্ণিঝড় সঞ্চালন এবং জম্মু ও কাশ্মীরের উপর পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব ৷ যার জেরে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷

কমেছে বৃষ্টির ঘাটতি- মৌসুমী বায়ু সক্রিয় হয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করলেও দেশে বৃষ্টিপাতের পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিয়েছে। সবথেকে উল্লেখযোগ্য, বৃষ্টিপাতের ঘাটতি প্রায় 30 থেকে কমে 15 শতাংশে নেমেছে ৷ যা কৃষিকাজের জন্য স্বস্তিদায়ক ৷

MHA HIGH ALERT ON MONSOON
কলকাতার রাস্তা (পিটিআই)

গুজরাত ও অসমে ভয়াবহ বন্যা- গুজরাতের ভালসাদ, সুরাত, নাভসারি এবং তাপি জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। কয়েক হাজার মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ অন্যদিকে, অসমও তীব্র বন্যার মুখে ৷ সাত লক্ষের বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত ৷ গত কয়েকদিনে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 47।

দিল্লির আবহাওয়া- আবহাওয়াবিদ জানিয়েছেন, দিল্লিতে এখন মেঘলা আকাশ ৷ হালকা থেকে মাঝারি এবং মাঝে মাঝে বজ্রপাত-সহ ভারী বৃষ্টিপাত হবে ৷ দিনে দমকা হাওয়া বইবে ৷ আগামী সপ্তাহে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ কিছু এলাকায় ভারী বর্ষণ এবং জল জমে যাওয়ার পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে ।

MHA HIGH ALERT ON MONSOON
আকাশে মেঘ (পিটিআই)

আইএমডি-র পরামর্শ- ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাসিন্দাদের আকস্মিক বন্যার কারণে আরও সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে মৌসম ভবন ৷ জেলা পর্যায়ের আবহাওয়ার সতর্কতা মেনে চলার পাশাপাশি প্রতিকূল আবহাওয়ায় বাড়ি থেকে না-বেরতে বলা হয়েছে ৷ জলমগ্ন রাস্তা ও নিচু এলাকা থেকে দূরে থাকলে বিপদের সম্ভাবনা কম বলে মৌসম ভবন জানিয়েছে। এছাড়াও, পর্যটকদের পাহাড়ি অঞ্চলে ভ্রমণ এড়িয়ে চলার পরামর্শও রয়েছে ৷

TAGGED:

ভারী বৃষ্টির সতর্কতা
বর্ষার দাপট
HEAVY RAIN CONTINUES IN INDIA
MHA HIGH ALERT ON HEAVY RAIN
MHA HIGH ALERT ON MONSOON

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