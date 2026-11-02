অন্ধ্রপ্রদেশের করাত-কাণ্ড, অভিযুক্তকে ধরতে গুলি পুলিশের
Chainsaw attack in Andhra Pradesh: সূত্রের দাবি, গ্রেফতারির ঠিক আগে মদ্য়প অবস্থায় হাতে ছুরি নিয়ে এক পুলিশ কর্মীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন অভিযুক্ত ।
By PTI
Published : November 2, 2026 at 7:23 AM IST
অনন্তপুর 2 নভেম্বর: ক্লাসরুমে ঢুকে দুই ছাত্রীকে করাতের কোপ দিয়েছিলেন । পুলিশের ভয়ে আত্মগোপন করেছিলেন জঙ্গলে । শেষরক্ষা হয়নি । গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাঁকে গ্রেফতার করতে যায় পুলিশের বিশেষ দল । কিন্তু ধরা না দিয়ে মদ্য়প অবস্থায় হাতে ছুরি নিয়ে এক পুলিশ কর্মীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন অভিযুক্ত । বাধ্য় হয়ে গুলি চালান তদন্তকারীরা । তাতে গুরুতর জখম হয়ে শেষমেশ ধরা দিলেন হেমন্ত নামে ওই ব্যক্তি ।
কয়েকদিন আগে অন্ধ্রপ্রদেশের রাপতাড়ু এলাকার একটি সরকারি স্কুলের ভিতরে ঢুকে দশম শ্রেণির দুই ছাত্রীকে আক্রমণের অভিযোগ ওঠে হেমন্তের বিরুদ্ধে । শনিবারের পর রবিবার সারাদিন ধরেও তাঁর খোঁজ চলতে থাকে । সন্ধ্যা 6টা থেকে সাড়ে 6 টার মধ্য়ে পুলিশ জানতে পারে আত্মাকুর জঙ্গলে আত্মগোপন করে আছেন হেমন্ত।
তাঁকে ধরার প্রস্তুতি শুরু হয় । ঘটনাস্থলের দিকে রওনা দেয় পুলিশের দুটি দল । মোট 15টি দলকে তৈরি রাখা হয়েছিল । জঙ্গলের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় যেতেই অভিযুক্তর সন্ধান পাওয়া যায় । পুলিশ কর্মীরা তাঁকে আত্মসমপর্ণ করতে বলেন । কিন্তু তা না করে হাতে ছুরি নিয়ে তিনি এক পুলিশ কর্মীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয় ।
অনন্তপুরের এসপি জগদীশ জানান, অভিযুক্তর শরীরের নিম্নাংশ অংশ করে গুলি চালান পুলিশ কর্মীরা । তার আগে তাঁকে সতর্ক করতেও গুলি চলে। মোট 6 রাউন্ড গুলি চলার কথা জানান এসপি । তবে পুলিশের গুলিতে হেমন্ত কতটা জখম হয়েছেন তা এখনও জানা যায়নি ।
তাঁকে আপাতত একটি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে । অন্যদিকে আহত দুই ছাত্রীর শারীরিক অবস্থা এখন অনেকটা স্থিতিশীল । তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, এই দুজনের মধ্যে একজনকেই নিশানা করেন হেমন্ত । অন্য ছাত্রী সহপাঠীকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হয়েছেন।
অন্ধ্রপ্রদেশের স্বাস্থ্য়মন্ত্রী জানিয়েছেন, গুরুতর জখম ওই ছাত্রীকে প্রথমে অনন্তপুর সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসকেরা তার অস্ত্রোপচার করেন ৷ বিপন্মুক্ত না হওয়ায় দশম শ্রেণির ছাত্রীকে গ্রিন করিডর করে মেডিক্যাল টিম-এর সঙ্গে পাঠানো হয় বেঙ্গালুরুর বেসরকারি হাসপাতালে ৷ ডান হাত কেটে বাদ দেওয়া হলেও আপাতত তার অবস্থা স্থিতিশীল ৷