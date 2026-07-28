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সিজেপির বিক্ষোভে প্লাস্টিকের পেলেট ছুঁড়েছিল ব়্যাফ, উল্লেখ পুলিশের নথিতে

20 জুলাই ব়্যাফ 55টি নন-ইলেকট্রিক্যাল শেল, 15টি ইলেকট্রিক্যাল শেল, পাঁচটি টিয়ার-স্মোক গ্রেনেড, অ্যান্টি-রায়ট বন্দুক থেকে দুই রাউন্ড এবং দুই রাউন্ড প্লাস্টিক পেলেট নিক্ষেপ করে ।

RAF Fired Plastic Pellets
20 জুলাই, 2026-এ রাইসিনা রোড, পার্লামেন্ট স্ট্রিট ও যন্তরমন্তরে RAF ও নিরাপত্তা কর্মীরা। (এএনআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 28, 2026 at 2:53 PM IST

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নয়াদিল্লি, 28 জুলাই: গত 20 জুলাই যন্তরমন্তরে নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস-বিরোধী বিক্ষোভকারীদের ‘সংসদ চলো’ কর্মসূচির সময় র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সের (ব়্যাফ) জওয়ানরা একাধিকবার ‘নন-লিথাল’ বা প্রাণঘাতী নয় এমন অস্ত্র ব্যবহার করেন ৷ এর মধ্যে দু’বার প্লাস্টিকের পেলেটও ছোড়া হয় । সেদিন পুলিশের তরফে করা পদক্ষেপ সংক্রান্ত একটি সরকারি নথিতে এই তথ্য উঠে এসেছে ।

মঙ্গলবার আধিকারিকদের উদ্ধৃত করে পিটিআই জানিয়েছে, ব়্যাফের এক ডেপুটি কমান্ড্যান্টের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে 22 জুলাই দুপুর 1টা 24 মিনিটে পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় একটি জিডি (জেনারেল ডায়েরি) নথিভুক্ত করা হয় । সেখানেই পেলেট ব্যবহারের কথা লেখা রয়েছে ৷

পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় যে জিডি দায়ের হয়েছে, সেখানে দেওয়া তথ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, নীল রঙের পোশাক পরিহিত ব়্যাফের জওয়ানরা দিল্লি পুলিশের এক ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (ডিসিপি) পদমর্যাদার আধিকারিকের সঙ্গে যন্তরমন্তর এলাকার ‘জোন 1’-এ কর্তব্যরত ছিলেন । ওই ডিসিপি-র নির্দেশেই পেলেট ব্যবহার করা হয়েছিল ৷

থানায় নথিভুক্ত হওয়া বয়ান উল্লেখ করে আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ডিসিপি-র নির্দেশে গত 20 জুলাই ব়্যাফ 55টি নন-ইলেকট্রিক্যাল শেল, 15টি ইলেকট্রিক্যাল শেল, পাঁচটি কাঁদানে গ্যাসের গ্রেনেড, অ্যান্টি-রায়ট বন্দুক থেকে দুই রাউন্ড গুলি এবং দুই রাউন্ড প্লাস্টিক পেলেট ছোড়ে ৷

আধিকারিকরা জানান, প্রাণঘাতী নয় এমন প্লাস্টিক পেলেটের প্রতিটি রাউন্ডে চারটি করে টুকরো থাকে এবং এগুলো শরীর ভেদকারী ধাতব পেলেট থেকে আলাদা । এই প্লাস্টিক পেলেটগুলো খুব একটা ক্ষতি করে না বলেও আধিকারিকরা উল্লেখ করেন ।

উল্লেখ্য, নিট বিক্ষোভকারীদের ওপর বলপ্রয়োগ, বিশেষ করে পেলেটের ব্যবহার আরেকটি বড় বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে । এই ইস্য়ুতে বিরোধী দলগুলো সরকারকে লক্ষ্য করে আক্রমণ চালাচ্ছে এবং সংসদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিবৃতি দাবি করছে ।

নিট-ইউজি প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র ডাকা এই প্রতিবাদ মিছিলে দুই-তিনজন বিক্ষোভকারীর পেলেটের আঘাতে গুরুতর আহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে । শনিবার ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করেন এবং সিজেপি-র মাসব্যাপী বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় । এই বিক্ষোভ চলাকালে পুলিশ, ব়্যাফও সিআরপিএফ (CRPF)-এর বেশ কয়েকজন জওয়ানও আহত হন ।

দিল্লি পুলিশ আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে, ‘শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের’ বিরুদ্ধে পেলেট ব্যবহারের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর । সিআরপিএফ ও ব়্যাফ এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করেনি ।

সিআরপিএফ-এর ডিরেক্টর জেনারেল (ডিজি) জিপি সিং বলেন, ‘‘যেহেতু আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং সমবেত জনতা সরে গিয়েছে, তাই প্রতিটি বড় অভিযানের মতোই আমরা এখন এই ঘটনার পরবর্তী পেশাদার পর্যালোচনা করব এবং এরপর আপনাদের বাহিনীর সদর দফতরের মতামত জানাব ।’’

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TAGGED:

RAF FIRED MULTIPLE MUNITIONS
CJP
নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস
প্লাস্টিকের পেলেট
RAF FIRED PLASTIC PELLETS

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