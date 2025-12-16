ETV Bharat / bharat

কুয়াশা ঢাকা রাস্তায় 10 যানবাহনের সংঘর্ষ ! জীবন্ত দগ্ধ 6, আহত অনেক

সাতসকালে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ৷ একাধিক বাস-গাড়ির সংঘর্ষে ভয়াবহ আগুন লাগে ৷ যার জেরে পুড়ে মৃত্যু হয় 6 জনের, আহত অন্তত 25 ৷

YAMUNA EXPRESSWAY MATHURA ACCIDENT
মথুরায় বড় দুর্ঘটনা (পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 16, 2025 at 9:22 AM IST

|

Updated : December 16, 2025 at 10:31 AM IST

2 Min Read
মথুরা, 16 ডিসেম্বর: দিল্লি-আগ্রা যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে দাউ দাউ করে আগুন ৷ মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশের মথুরা জেলার বলদেব থানা এলাকার 127 নম্বর মাইলস্টোনের কাছে সাতসকালে 7টি বাস ও তিনটি চারচাকার সংঘর্ষ হয় ৷ যার জেরে সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায় গাড়িগুলিতে ৷ জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় 6 জনের ৷ আহত হয়েছেন অন্তত 25 জন ৷ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে বাসগুলিতে বিকট শব্দে আওয়াজ হয় । যাত্রীরা চিৎকার করতে থাকেন ৷ প্রাণ বাঁচাতে লোকজন বাসের জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়েন ।

স্থানীয়রা প্রথমে পুলিশে খবর দেয় ৷ দুর্ঘটনার খবর পেয়ে জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন আধিকারিক, দমকল বাহিনী এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । ভয়াবহ দুর্ঘটনার জেরে ওই এক্সপ্রেসওয়েতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় ৷ ব্যারিকেড করে দেওয়া হয় ওই এলাকাটি ৷ ঘটনাস্থলে 20টি অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছয় । ঘন কুয়াশার কারণে একাধিক গাড়ির ধাক্কাধাক্কি, আর সেই থেকে পরিস্থিতি চরমে পৌঁছয় বলে জানায় পুলিশ ৷

YAMUNA EXPRESSWAY MATHURA ACCIDENT
পুড়ে ছাই বাস (ছবি: পিটিআই)

জেলাশাসক চন্দ্রপ্রকাশ সিং বলেন, "আজ সকালে যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। অগ্নিদগ্ধ হয়ে কয়েকজন মারা গিয়েছেন ৷ আহতের সংখ্যাটা 25। তাঁদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় বলদেব কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । যাঁরা অল্প আহত হয়েছেন ও অক্ষত অবস্থায় বেঁচে যাওয়া যাত্রীদের সরকারি বাসে করে তাঁদের নিজ নিজ গন্তব্যে পাঠানো হচ্ছে । ঘন কুয়াশার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে । বাকি তদন্ত চলছে ।"

পুলিশের এক সিনিয়র আধিকারিক শ্লোক কুমারের কথায়, "মঙ্গলবার সকালে ঘন কুয়াশার কারণে বলদেব থানা এলাকার যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে অযোধ্যা থেকে দিল্লিগামী একাধিক বাসের সংঘর্ষ হয় । তারপরই আগুন ধরে যায় । আগুনে পুড়ে এখনও পর্যন্ত 6 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷"

YAMUNA EXPRESSWAY MATHURA ACCIDENT
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন (ইটিভি ভারত)

দুর্ঘটনার খবর নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ৷ নিহতদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছেন ৷ মৃতদের পরিবারপিছু 2 লক্ষ টাকা এবং আহতদের 50 হাজার টাকা আর্থিক সাহায্যে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী ৷ সেইসঙ্গে প্রশাসনিক কর্তাদের অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর নির্দেশ দিয়ে দ্রুত পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে বলেছেন ৷

পুলিশ ও দমকল বাহিনীর আধিকারিকরা ঘটনাস্থল থেকে পুড়ে যাওয়া যানবাহন সরিয়ে নেয় ৷ পরবর্তীতে এক্সপ্রেসওয়েতে যান চলাচল পুনরায় শুরু হয় ৷ আহত এবং দগ্ধদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ বর্তমানে বেশ কিছুজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷

Last Updated : December 16, 2025 at 10:31 AM IST

