কুয়াশা ঢাকা রাস্তায় 10 যানবাহনের সংঘর্ষ ! জীবন্ত দগ্ধ 6, আহত অনেক

কুয়াশা ঢাকা রাস্তায় 10 যানবাহনের সংঘর্ষ ! জীবন্ত দগ্ধ 6, আহত অনেক
সাতসকালে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ৷ একাধিক বাস-গাড়ির সংঘর্ষে ভয়াবহ আগুন লাগে ৷ যার জেরে পুড়ে মৃত্যু হয় 6 জনের, আহত অন্তত 25 ৷
Published : December 16, 2025 at 9:22 AM IST|
Updated : December 16, 2025 at 10:31 AM IST
মথুরা, 16 ডিসেম্বর: দিল্লি-আগ্রা যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে দাউ দাউ করে আগুন ৷ মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশের মথুরা জেলার বলদেব থানা এলাকার 127 নম্বর মাইলস্টোনের কাছে সাতসকালে 7টি বাস ও তিনটি চারচাকার সংঘর্ষ হয় ৷ যার জেরে সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায় গাড়িগুলিতে ৷ জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় 6 জনের ৷ আহত হয়েছেন অন্তত 25 জন ৷ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে বাসগুলিতে বিকট শব্দে আওয়াজ হয় । যাত্রীরা চিৎকার করতে থাকেন ৷ প্রাণ বাঁচাতে লোকজন বাসের জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়েন ।
স্থানীয়রা প্রথমে পুলিশে খবর দেয় ৷ দুর্ঘটনার খবর পেয়ে জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন আধিকারিক, দমকল বাহিনী এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । ভয়াবহ দুর্ঘটনার জেরে ওই এক্সপ্রেসওয়েতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় ৷ ব্যারিকেড করে দেওয়া হয় ওই এলাকাটি ৷ ঘটনাস্থলে 20টি অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছয় । ঘন কুয়াশার কারণে একাধিক গাড়ির ধাক্কাধাক্কি, আর সেই থেকে পরিস্থিতি চরমে পৌঁছয় বলে জানায় পুলিশ ৷
জেলাশাসক চন্দ্রপ্রকাশ সিং বলেন, "আজ সকালে যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। অগ্নিদগ্ধ হয়ে কয়েকজন মারা গিয়েছেন ৷ আহতের সংখ্যাটা 25। তাঁদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় বলদেব কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । যাঁরা অল্প আহত হয়েছেন ও অক্ষত অবস্থায় বেঁচে যাওয়া যাত্রীদের সরকারি বাসে করে তাঁদের নিজ নিজ গন্তব্যে পাঠানো হচ্ছে । ঘন কুয়াশার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে । বাকি তদন্ত চলছে ।"
পুলিশের এক সিনিয়র আধিকারিক শ্লোক কুমারের কথায়, "মঙ্গলবার সকালে ঘন কুয়াশার কারণে বলদেব থানা এলাকার যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে অযোধ্যা থেকে দিল্লিগামী একাধিক বাসের সংঘর্ষ হয় । তারপরই আগুন ধরে যায় । আগুনে পুড়ে এখনও পর্যন্ত 6 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷"
দুর্ঘটনার খবর নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ৷ নিহতদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছেন ৷ মৃতদের পরিবারপিছু 2 লক্ষ টাকা এবং আহতদের 50 হাজার টাকা আর্থিক সাহায্যে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী ৷ সেইসঙ্গে প্রশাসনিক কর্তাদের অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর নির্দেশ দিয়ে দ্রুত পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে বলেছেন ৷
जनपद मथुरा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) December 16, 2025
मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं।
जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं।
प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने…
পুলিশ ও দমকল বাহিনীর আধিকারিকরা ঘটনাস্থল থেকে পুড়ে যাওয়া যানবাহন সরিয়ে নেয় ৷ পরবর্তীতে এক্সপ্রেসওয়েতে যান চলাচল পুনরায় শুরু হয় ৷ আহত এবং দগ্ধদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ বর্তমানে বেশ কিছুজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷