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9 বাড়ি-ফ্ল্যাট, 19 একর জমি-সহ বিপুল সম্পদ, গ্রেফতার সরকারি ইঞ্জিনিয়ার

16 স্থানে তল্লাশি চালানোর পর, আয়ের উৎসের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে তেলেঙ্গানার চিফ ইঞ্জিনিয়ার মোহন নায়েককে গ্রেফতার করেছে এসিবি ৷

Telangana Chief Engineer Arrested
গ্রেফতার হায়দরাবাদ চিফ ইঞ্জিনিয়ার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 10, 2026 at 5:05 PM IST

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হায়দরাবাদ, 10 জুন: তেলেঙ্গানার এক শীর্ষ সরকারি আধিকারিকের বাড়ি থেকে সোনার বিস্কুট ও বিপুল নগদ উদ্ধার ৷ ওই সরকারি আধিকারিকের একাধিক সম্পত্তিরও হদিশ পেল দুর্নীতি দমন ব্যুরো (ACB) ৷ দুর্নীতি দমন ব্যুরোর আধিকারিকরা অভিযান চালিয়ে সোনার বিস্কুট, বিপুল পরিমাণ ব্যাংক ব্যালেন্স, নগদ টাকার বান্ডিল, প্রচুর সম্পত্তি এবং বিদেশি মদের বোতল উদ্ধার করেছেন ৷

মঙ্গলবার 16টি স্থানে একযোগে তল্লাশি চালানোর পর, আয়ের উৎসের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে তেলেঙ্গানার সড়ক ও আবাসন বিভাগের (R&B) চিফ ইঞ্জিনিয়ার মোহন নায়েককে এসিবি গ্রেফতার করেছে ৷ আধিকারিকদের মতে, অভিযানে 17.94 কোটি টাকার সম্পদের হদিশ মিলেছে ৷ তবে খোলা বাজারে এই সম্পত্তিগুলির আনুমানিক মূল্য 150 কোটি টাকারও বেশি।

বাজেয়াপ্ত করা সম্পদের মধ্যে রয়েছে

নিজামাবাদ জেলার মুল্লাঙ্গি গ্রামে 82.89 লক্ষ টাকা মূল্যের 19 একর 38 গুন্টা (প্রায় 40 একর) কৃষি জমি

হায়দরাবাদের গাছিবাউলিতে চারটি ফ্ল্যাট

কোম্পল্লিতে তিনটি ফ্ল্যাট

যার আনুমানিক মূল্য 7.34 কোটি টাকার সম্পত্তি

মিয়াপুরে 2.5 কোটি টাকা মূল্যের একটি ট্রিপ্লেক্স ভিলা

কুকটপল্লিতে 62.14 লক্ষ টাকা মূল্যের একটি নবনির্মিত বাড়ি

নিজামাবাদে নির্মাণাধীন একটি ভিলার জন্য অগ্রিম অর্থ প্রদান

প্রায় 60 বোতল বিদেশি মদ

এসিবি-র যুগ্মডিরেক্টর প্রবীণ কুমার জানান, আয়ের জানা উৎসের তুলনায় অসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পদ থাকার অভিযোগে মোহন নায়েকের বাসভবন ও কার্যালয়ে তল্লাশি চালানো হয়েছে ৷ তিনি বলেন, "আমরা হায়দরাবাদ ও নিজামাবাদে তল্লাশি চালিয়েছি। নগদ অর্থ, সোনা, সোনার বিস্কুট এবং সম্পত্তির নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ মোহন নায়েককে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তাঁকে এরপর আদালতে পেশ করা হবে।" প্রসঙ্গেত, আদালত মোহন নায়েককে 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে ৷ তাঁকে চেরলাপল্লী জেলে নিয়ে য়াওয়া হয়েছে।

নিজামাবাদ জেলার ডিচপল্লী মণ্ডলের মুল্লাঙ্গি পঞ্চায়েতের বাসিন্দা মোহন নায়েক 29 বছর আগে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন ৷ সড়ক ও আবাসন বিভাগে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে তিনি নালগোন্ডা ও নিজামাবাদে সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে এবং হায়দরাবাদ রোড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ও টিজিএমএসআইডিসি (তেলেঙ্গানা মেডিকেল সার্ভিসেস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন)-এও কাজ করেছেন। গত বছরের অগস্টে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক (সিইও) হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি তেলেঙ্গানা রোড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের ডিরেক্টর হন ৷ পরবর্তীতে ‘ইঞ্জিনিয়ার-ইন-চিফ’ (ইএনসি) পদে পদোন্নতি হয় তাঁর ৷

অভিযোগ রয়েছে যে, বড় বড় প্রকল্পের বিল অনুমোদনের ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং বিভিন্ন পরিকাঠামোগত কাজের জন্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে কমিশন আদায়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

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HYDERABAD ACB ARREST CHIEF ENGINEER
ASSETS WORTH RS 18 CR IDENTIFIED
গ্রেফতার হায়দরাবাদ চিফ ইঞ্জিনিয়ার
TELANGANA CHIEF ENGINEER ARRESTED

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