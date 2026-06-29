এসি বিস্ফোরণে 21 তলা বহুতলে আগুন, ঘরে ঘুমাচ্ছিল পরিবার
নয়ডার সেক্টর 119 এলাকার একটি অ্যাপার্টমেন্টের 21 তলার এক বহুতলে আগুন ৷ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ৷
Published : June 29, 2026 at 2:05 PM IST
নয়ডা, 29 জুন: এসি বিস্ফোরণের জেরে বহুতল আবাসিক ভবনে আগুন ৷ সোমবার সকালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষী উত্তরপ্রদেশের নয়ডার সেক্টর 119 ৷ বহুতলের 21 তলায় এসি (AC) ইউনিটে বিস্ফোরণের ফলে আগুন লাগে । এই ঘটনায় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ৷ খবর পেয়ে দমকলের ইঞ্জিন এসে উদ্ধার কাজ শুরু করে ৷
সেক্টর 113 থানার অন্তর্গত 'অরণ্য সোসাইটি'-তে এই ঘটনাটি ঘটে । আবাসিক টাওয়ারের ওপরের তলাগুলো থেকে আগুনের লেলিহান শিখা ও ঘন ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে দেখা যায় । বাসিন্দারা দমকল ও স্থানীয় পুলিশকে খবর দেওয়ার পর, একাধিক দমকলের ইঞ্জিন ও জরুরি উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করে ।
আগুন যাতে অন্য ফ্ল্যাটগুলোতে ছড়িয়ে না-পড়ে সেজন্য দমকলকর্মীরা কাজ করার পাশাপাশি, নিরাপত্তা কর্মী ও স্থানীয় প্রশাসন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পার্শ্ববর্তী ফ্ল্যাটগুলোর বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয় ৷
পরিবারকে উদ্ধার, মোতায়েন 6টি দমকলের ইঞ্জিন
প্রধান দমকল আধিকারিক প্রদীপ কুমার চৌবে জানান, ফ্ল্যাটের ভেতরে থাকা একটি এসি ইউনিটে বিস্ফোরণের ফলে এই আগুনের সূত্রপাত হয় । 6টি দমকল ইঞ্জিন ও প্রায় 20-25 জন দমকলকর্মীর প্রায় আধ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয় । ঘটনার সময় পরিবারটি ঘুমিয়ে ছিল ৷ তবে সময়মতো তাদের নিরাপদে বের করে আনা হয় । এই ঘটনায় কোনও প্রাণহানি বা আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেনি । দমকলকর্মীদের দ্রুত পদক্ষেপের ফলে আগুনটি পার্শ্ববর্তী অ্যাপার্টমেন্টগুলোতে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি ৷ এর ফলে ঘনবসতিপূর্ণ এই আবাসিক কমপ্লেক্সে সম্ভাব্য বড় ধরনের বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে ।
দমকল আধিকারিকরা আরও জানান, আগুন নেভানোর পরেও যাতে পুনরায় আগুন না ধরে, সেজন্য 'কুলিং অপারেশন' বা শীতলীকরণ প্রক্রিয়া চালানো হয় । কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত তলাটিতে তল্লাশিও চালায় যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে কোনও বাসিন্দা ভেতরে আটকে পড়েননি । আধিকারিকরা নিশ্চিত করেছেন যে, এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি । তবে এসি বিস্ফোরণের সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি ৷ বিস্তারিত তদন্তের পরই তা নিশ্চিত হওয়া যাবে ।
অবিলম্বে ত্রাণ ও সহায়তার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী যোগীর
উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ঘটনাটির গুরুত্ব বুঝে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন ৷ ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম তদারকি করার নির্দেশ দিয়েছেন ।
মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করতে, দ্রুত উদ্ধারকাজ নিশ্চিত করতে এবং ঘটনায় কেউ আহত হয়ে থাকলে তাদের অবিলম্বে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন যোগী । এছাড়াও তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যেন অভিযান শেষ না-হওয়া পর্যন্ত প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে সতর্কতা বজায় রাখা হয় ।
নয়ডায় সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা
চলতি মাসের শুরুর দিকে সেক্টর 74 এবং 52-এর আবাসিক কমপ্লেক্সগুলোতে পৃথক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল, যা বহুতল অ্যাপার্টমেন্টগুলোর অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে ।
কর্তৃপক্ষ বহুতল ভবনের বাসিন্দাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যেন তারা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র-সহ (এসি) অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং বৈদ্যুতিক গোলযোগের কোনও লক্ষণ দেখা দিলেই অবিলম্বে তা জানান; যাতে এ ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় ।