প্যারোলে মুক্তির আবেদন সালেমের, নারাজ সিবিআই-মহারাষ্ট্র সরকার
দাদা আবু হাকিম আনসারির মৃত্যুর পর পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে 14 দিনের জন্য প্যারোলে মুক্তি চেয়েছে 1993 সালের মুম্বইয়ের ধারাবাহিক বিস্ফোরণের মাস্টারমাইন্ড ৷
Published : January 20, 2026 at 9:09 PM IST
মুম্বই, 20 জানুয়ারি: নয়ের দশকের মুম্বইয়ের ত্রাস আবু সালেমকে প্যারোলে মুক্ত দিতে মামলা দায়ের হল বম্বে হাইকোর্টে ৷ বিচারপতি এএস গড়করি এবং শ্যাম ছন্দকের ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি চলছে ৷
দাদা আবু হাকিম আনসারির মৃত্যুর পর পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে 14 দিনের জন্য প্যারোলে মুক্তি চেয়েছে 1993 সালের মুম্বইয়ের ধারাবাহিক বিস্ফোরণের মাস্টারমাইন্ড ৷
এর আগে প্রথমে মা এবং পরে বিমাতার মৃত্যুর পর প্যারোলে ছাড়া পেয়েছিল সালেম ৷ এবার উত্তরপ্রদেশের আজমগড়ে নিজের পৈত্রিক ভিটেতে যেতে চায় ডন ! আবেদনের বিরোধিতা করেছে সিবিআই ও মহারাষ্ট্র সরকার ৷ একান্তই প্রয়োজন হলে সালেমকে সর্বোচ্চ দু'দিনের জন্য প্যারোলে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে বলে জানিয়েছে দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সরকার ৷ মামলার পরবর্তী শুনানি 28 জানুয়ারি ৷
মহারাষ্ট্র ও সিবিআইয়ের বক্তব্য
আদালতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে এভাবে সাময়িক সময়ের জন্য মুক্তি দিলে সেই সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে সালেম ৷ আর তা হলে ভারতের সঙ্গে পর্তুগালের যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আছে তা প্রভাবিত হতে পারে ৷ 2005 সালের ইউরোপের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত এই দেশ থেকেই গ্রেফতার করা হয় সালেমকে ৷ মুম্বইয়ের অপরাধ জগতের একদা এই বেতাজ বাদশাকে ভারতের হাতে তুলে দিতে যে সমস্ত শর্ত পর্তুগাল দিয়েছিল তা পালন করতে সালেমের উপর সর্বদা নজর রাখা দরকার ৷
অন্যদিকে, মহারাষ্ট্র সরকারও আবেদনের বিরোধিতা করেছে ৷ সরকারের তরফে কারা দফতরের আইজি সুহাস ওয়ারকে আদালতে হলফনামা পেশ করে জানিয়েছেন, সালেমকে প্যারোলে মুক্তি দিলে সে পালিয়ে যেতে পারে ৷ আর তাহলে বহু মানুষের জীবনে বিপদ নেমে আসবে ৷ এই হলফনামার একটি অংশে বলা হয়েছে কোনও কারণে আদালত যদি প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার কথা সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে কোনও অবস্থায় দুদিনের বেশি সময়ের জন্য মুক্তি দেওয়া যাবে না ৷ এখানে 1993 সালের একটি ঘটনার কথাও তুলে ধরেন আইজি ৷ তিনি জানান, সে বার গ্রেফতার হওয়ার পরও সে পালিয়ে গিয়েছিল ৷ আর সেই একইভাবে এবার পালিয়ে যেতে পারে সালেম ৷
টিসিরিজের কর্তা গুলশান কুমারকে মায়ানগরীর প্রকাশ্য রাস্তায় গুলি করে খুনেরও মাস্টারমাইন্ড এই আবু সালেম ৷ গতবছরের নভেম্বর মাসে দাদাকে হারায় ডন ৷ তারপরই বাড়ি যাওয়ার আবেদন জানিয়েছিল সালেম ৷ কিন্তু তার আবেদনের শুনানির আগে আদালতে বড়দিনের ছুটি শুরু হয়ে যায় ৷ তাই এখন মামলার শুনানি হচ্ছে ৷ এর আগে উত্তরপ্রদেশের পুলিশের থেকেও রিপোর্ট চেয়েছিল আদালত ৷ সালেম সে রাজ্যে গেলে আইন-শূঙ্খলা জনিত কোনও সমস্যা হবে কি না তা রিপোর্ট জমা দিয়ে জানাতে বলা হয়েছিল ৷ যোগী সরকারের পুলিশও সালেম-সফরের পক্ষে মত দেয়নি ৷ তারা জানিয়েছে ডন যে এলাকায় যেতে চায় সেখানে যাওয়ার অনুমতি তাকে দিলে নানা ধরনের সমস্যা হতে পারে ৷ এমনই নানা প্রশ্ন-আশঙ্কা এবং বক্তব্যকে সামনের দিকে এ মাসের শেষের দিকে 28 তারিখ আবারও এই মামলার শুনানি হবে ৷