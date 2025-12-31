এসআইআরে ভোট চুরি করছে কমিশন, কংগ্রেস ধরতে পারেনি; তোপ অভিষেকের
দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল ৷
Published : December 31, 2025 at 3:58 PM IST
নয়াদিল্লি, 31 ডিসেম্বর: একের পর এক নির্বাচনে পরাজয়ের জন্য ঘুরপথে কংগ্রেসকেই দায়ী করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বুধবার ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন SIR প্রক্রিয়া নিয়ে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করে তাঁর নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সাংসদদের একটি প্রতিনিধি দল ৷ হাত শিবিরকে কটাক্ষের পাশাপাশি এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোট চুরি হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি ৷
নির্বাচন সদনের বাইরে বেরিয়ে সাংবাদিকদের অভিষেক বলেন, "ভোটার তালিকায় ভোট চুরি হচ্ছে ৷ কংগ্রেস এটা ধরতে পারলে, হরিয়ানায় হারত না ৷ লড়াইটা সোশাল মিডিয়ায় নয় ৷ আসবল লড়াইটা এখানে ৷" কমিশনের বিরুদ্ধে এসআইআর নিয়ে বিরোধী দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বার্তা দিয়েছেন অভিষেক ৷ তৃণমূল সাংসদ এদিন বলেন, "আমরা আট-দশটা ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেছি ৷ দুপুর 12টায় বৈঠক শুরু হয় এবং আড়াই ঘণ্টা ধরে বৈঠক চলে ৷ এর একমাস আগে 28 নভেম্বর তৃণমূলের 10 সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল ৷ আমরা কমিশনকে পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম ৷ কিন্তু একটিরও ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারেনি কমিশন ৷ ওই রাতেই কমিশন বাছাই করা কয়েকজন সাংবাদিকের কাছে কিছু তথ্য ফাঁস করে ৷ তারা দাবি করে, সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে ৷"
অভিষেক বলেন, "তারপরেই আমি সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছিলেন, দু-তিনটির বাইরে আমরা কোনও প্রশ্নের উত্তর পাইনি ৷ কোনও কিছু পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করেননি তিনি (জ্ঞানেশ কুমার) ৷ আমরা যখন এসআইআর নিয়ে কথা বলতে চাইছি, তখন তাঁরা নাগরিকত্বের বিষয়ে চলে যাচ্ছেন ৷ তাঁদের কাছে কোনও কিছুই সঠিক উত্তর নেই ৷"