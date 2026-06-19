টাকা নিয়ে দলের সঙ্গে বেইমানি ! কাকলি-সুদীপদের তোপ অভিষেকের ; লোকসভার সদস্য পদ খারিজের দাবি

টাকা নিয়ে দলের সঙ্গে বেইমানি ! কাকলি-সুদীপদের তোপ অভিষেকের ; লোকসভার সদস্য পদ খারিজের দাবি
লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতার স্পষ্ট দাবি, তিনি হাতে প্রমাণ নিয়েই দাবি করছেন টাকার বিনিময় দল ছেড়েছেন সাংসদরা ৷ কেউ চাইলে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন ৷
By PTI
Published : June 19, 2026 at 9:22 PM IST
নয়াদিল্লি, 19 জুন: সংসদীয় দলে ভাঙন নিয়ে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনার নেতা সঞ্জয় রাউতের অভিযোগেই শিলমোহর দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ লোকসভার স্পিকারের সঙ্গে দেখা করে শুক্রবার বিকেলে সংসদ চত্বরে তৃণমূলের লোকসভার দলনেতার অভিযোগ, টাকা নিয়ে অথবা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাত থেকে রক্ষা পেতে দলের 20 জন সাংসদ তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দিয়েছেন ৷ এই 20 জনের সদস্যপদ বাতিলের দাবিও জানিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷
তাঁর দাবি, কোনও সাংসদ যদি মনে করেন তিনি অর্থের জন্য় দল পরিবর্তন করেননি তাহলে মামলা করতে পারেন ৷ তাঁর কথায়, "এই 20 জন বাংলার মানুষের সঙ্গে বেইমানি করেছেন ৷ সংবিধানকে অবজ্ঞা করে নিজেদের আত্মসম্মান বিক্রি করেছেন ৷ তাঁদের অনেকে এখন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পান ৷ সেই নিরাপত্তা রক্ষীদের নিয়ে নিজেদের সংসদীয় এলাকায় যান ৷ দেখবেন কেউ আপনাদের পাশে নেই ৷ কাউকে ইডি থেকে বাঁচতে হবে ৷ কাউতে সিবিআই থেকে বাঁচতে হবে ৷ কাউকে আবার কোটি কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে অথবা ভয় দেখানো হচ্ছে ৷ আর যখন আমি বলছি টাকা দেওয়া হয়েছে বা ভয় দেখানো হয়েছে তখন আমার কাছে প্রমাণ আছে ৷ কোনও সাংসদের খারাপ লাগলে তিনি আমার বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন ৷ আমি যা বলছি সেটা আদালতে প্রমাণ করে দিতে পারি ৷" তাঁর কটাক্ষ, কারও তৃণমূল ভালো না-ই লাগতে পারে ৷ তাঁর উচিত ইস্তফা দিয়ে অন্য দলের টিকিটে জিতে আসা ৷ এদিন অবশ্য কোনও বিদ্রোহী সাংসদের নাম উল্লেখ করেননি অভিষেক ৷
এদিন অভিষেকের সঙ্গে স্পিকারের সঙ্গে দেখা করতে যান লোকসভায় তৃণমূলের আরও তিন সাংসদ-কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহুয়া মৈত্র এবং সৌগত রায় ৷ সংসদে ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক'ও ব্রায়েনও ৷ সাংবাদিকদের অভিষেক জানান, এই 20 জন সাংসদের লোকসভার সদস্যপদ খারিজ করার জন্য তিনি আলাদা আলাদা করে আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন ৷ তাঁর মতে, সাংসদদের সদস্যপদ বাতিলের জন্য এভাবে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার ঘটনা বিরল ৷
সদস্য় পদ খারিজ করার জন্য সংবিধানের দশম শিডিউলের কয়েকটি অনুচ্ছেদকেই হাতিয়ার করেছেন লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা ৷ প্রথমত, শিডিউলের 2 নম্বর ধারার এ ও বি উপধারার কথা উল্লেখ করেন অভিষেক ৷ তিনি বলেন, "দশম শিডিউলে বলা আছে কেউ নিজে থেকে কোনও দলের সদস্য পদ ছেড়ে দিলে তাঁর সংসদ সদস্য পদ খারিজ হয়ে যায় ৷ এই 20 জন বলছেন তাঁরা অন্য দলে যোগ দিয়েছেন ৷ তার মানে তাঁরা আর তৃণমূলের সদস্য নন ৷ কারণ, একসঙ্গে দুটি দলের সদস্য় থাকা যায় না ৷ এই যুক্তিতেই এই 20 জনের সদস্য পদ খারিজ করা যেতে পারে ৷"
সুদীপ বন্দ্যোপাধ্য়ায় বা কাকলি ঘোষ দস্তিদারের মতো বিদ্রোহী সাংসদরা কখনও সরাসরি তৃণমূল ছাড়ার কথা বলেননি ৷ বলেছেন, তাঁরা 20 জন সাংসদ তৃণমূল থেকে আলাদা হয়ে এনসিপিআইয়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছেন ৷ এ ব্যাপারেও নিজের যুক্তি তুলে ধরতে দশম শিডিউলের চার নম্বর ধারাকে হাতিয়ার করেছেন অভিষেক ৷ তাঁর ব্যাখ্যা, ওই ধারায় একটি রাজনৈতিক দলে অন্য দলে মিশে যাওয়া বা মার্জারের বিষয়টি ব্যাখ্যা করা আছে ৷
তাঁর কথায়, "কোনও দলের সঙ্গে অন্য দলের মিশে যাওয়ার আর সাংসদদের মিশে যাওয়া এক নয় ৷ তৃণমূলের কোনও দলে মিশে যাওয়া মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূলের সমস্ত সদস্য (দলীয় কমিটি)-দের দুই তৃতীয়াংশের মিশে যাওয়া ৷ এখানে সেটা হয়নি ৷ অতএব যাঁরা বলেছন তাঁরা এনসিপিআইতে মিশে গিয়েছেন তাঁদের দাবি অসত্য ৷ সংবিধান অনুযায়ী তাঁদের সদস্যপদ খারিজ হওয়া উচিত ৷"
অন্য একটি প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, এদিন স্পিকারকে দলত্যাগ সংক্রান্ত বহু পুরনো মামলার তথ্য জমা দিয়েছেন তাঁরা ৷ কিছু তথ্য এনেছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আর কিছু তথ্য অভিষেক জোগাড় করেছেন ৷ তার কোথাও দেখা যাচ্ছে বিদ্রোহী নিজেদের সংশ্লিষ্ট দল থেকে আলাদা ব্লক দাবি করে তাঁদের মধ্যে থেকে কাউকে লোকসভায় দলনেতা বা উপদলনেতা বাছাইয়ের দাবি করেছন ৷ কেউ আবার সংসদে আলাদা ঘর চেয়েছেন- সব ক্ষেত্রেই আদালতে তাঁরা পরাজিত হয়েছেন ৷ আত্মবিশ্বাসের সুরে অভিষেক বলেন, "20 জন যে দাবি করছেন তা ঠিক নয় ৷ আইন তাঁদের পক্ষে নেই ৷ আইন আমাদের পক্ষে ৷" তাঁর আশা, স্পিকার আইন মেনে কাজ করবেন ৷
তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিনে অভিষেকের পাশে কল্যাণকে দেখা যায় ৷ সাম্প্রতিক অতীতে অভিষেক প্রসঙ্গে একাধিক বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন কল্যাণ ৷ অভিষেক অবশ্য সন্ধির বার্তাই দিয়েছিলেন ঘুরপথে ৷ দু'জনের মধ্যে থাকা বিবাদ যে মিটেছে তাঁর প্রমাণ মিলেছে অভিষেকর কথা থেকে ৷ এদিন সাংবাদিকদের কল্যাণের কথা বলতে গিয়ে অভিষেক 'কল্যাণদা' শব্দটি ব্যবহার করেন ৷ অন্যদিকে, কল্যাণের পাশে দেখা যায় মহুয়াকেও ৷ অতীতে এই দুজনের মধ্যে হওযা সংঘাত শিরোনামে জায়গা করে নিয়েছিল ৷