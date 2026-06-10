সংগঠনে মহাভাঙন, রাহুল সাক্ষাতে অভিষেক
সকালে 10 জনপথ রোডে গান্ধি পরিবারের বাড়িতে যান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷ একদিন আগে সোনিয়ার সঙ্গে বৈঠক করেন মমতাও ৷
By ANI
Published : June 10, 2026 at 3:10 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 জুন: দেড় দশক বাদে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার একমাসের মধ্যে ভাঙন ধরেছে তৃণমূলের পরিষদীয় দলের পাশাপাশি সংসদীয় দলে ৷ একের পর এক সাংসদ দল ছাড়ছেন ৷ এমন মহাসঙ্কটের আবহে বুধবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে বৈঠক করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
এদিন সকালে 10 জনপথ রোডে গান্ধি পরিবারের বাড়িতে যান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷ ঠিক একদিন আগে সোনিয়া-মমতার বৈঠক হয় ৷ কংগ্রেসের সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সনের বাড়ি যান বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সূত্রের খবর, রাহুলের সঙ্গে অভিষেকের বৈঠকে ইন্ডিয়া শিবির আগামিদিনে কীভাবে সংগঠিত কায়দায় বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে পারে তা নিয়ে কথা হয়েছে ৷ এর পাশাপাশি আরও কয়েকটি বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে দুই নেতার মধ্যে ৷ তবে এখনও এ নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও পক্ষই কোনও মন্তব্য করেনি ৷
অভিষেক যেদিন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতির সঙ্গে বৈঠক করছেন সেদিন নতুন করে প্রশ্নের মুখে পড়েছে তৃণমূলের সাংগঠনিক অস্তিত্ব ৷ একযোগে কলকাতা এবং দিল্লি থেকে জোড়া ধাক্কা আছড়ে পড়েছে বাংলার প্রাক্তন শাসক শিবিরের অন্দরে ৷ মমতার দীর্ঘদিনের সঙ্গী দক্ষিণ কলকাতার সাংসদ মালা রায় এতদিনের নেত্রীর সঙ্গ ছাড়ার বার্তা দিয়েছেন ৷ মাত্র দু'দিন আগে লোকসভায় তৃণমূলের 20 জন সাংসদ স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন তাঁরা বিজেপি সরকারকে সমর্থন জানাবেন ৷ এই দলে ইতিমধ্যেই মালা নাম লিখিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ লোকসভার সাংসদ হওয়া ছাড়াও তিনি কলকাতা পুরনিগমের চেয়ারপার্সনের ভূমিকাও সামলেছেন অতীতে ৷
এদিনই রাজ্য়সভার সাংসদ পদ ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছেন সুস্মিতা দেব ৷ একদা অসম কংগ্রেসের এই নেত্রীকে তৃণমূলের টিকিটে সংসদের উচ্চকক্ষে পাঠিয়েছিলেন মমতা ৷ সেই থেকে বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে তৃণমূলের পক্ষে সরব হতেন সুস্মিতা ৷ তিনি পদ ছাড়লেন ৷ শুধু তাই নয়, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার সঙ্গে বৈঠকও করেন তিনি ৷
একদিন আগে সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেন তৃণমূলের আরও এক বিদ্রোহী নেতা সুখেন্দুশেখর রায় ৷ দলের সমস্ত পদও ছেড়ে দিয়েছেন সুখেন্দু ৷ দিল্লিতে তৃণমূলের সংগঠন নিয়ে এমন চোখে পড়ার মতো তৎপরতার সময় রাজধানীতেই আছেন মমতা ও অভিষেক ৷ তাঁদের উপস্থিতিতে সোমবার জাতীয় স্তরে জোড়াফুল শিবিরে ভাঙন ধরতে শুরু করেছে ৷ সেদিন দিল্লিতে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে বৈঠকে বসেন তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদরা ৷ সেখানে যান শুভেন্দুও ৷ এরপরই বারাসতের তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে 20 জন সাংসদ স্পিকারকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেন তাঁরা এনডিএকে সমর্থন করতে চান ৷