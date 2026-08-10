মমতার উপর হামলায় মোদি-শাহের পূর্ণ মদত ! ঘটনার বাস্তবায়ন করেছেন শুভেন্দু: অভিষেক

মমতার উপর হামলায় মোদি-শাহের পূর্ণ মদত ! ঘটনার বাস্তবায়ন করেছেন শুভেন্দু: অভিষেক
তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সৌগত রায়ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়িতে হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন ৷
By ANI
Published : August 10, 2026 at 5:27 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 অগস্ট: হালিশহরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়িতে হামলার ঘটনায় এবার সরব হলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে এই ঘটনার নেপথ্যে মদত দেওয়ার জন্য দায়ী করেছেন । এছাড়া তিনি অভিযোগ করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই হামলাটি বাস্তবায়ন করেছিলেন ।
সোমবার সংসদের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, "এটি ছিল রাষ্ট্র-পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত একটি হামলা । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল তৃণমূলের চেয়ারপার্সনই নন, তিনি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে একাধিক দফতরের দায়িত্ব পালন করেছেন ৷ হামলাকারীদের একাধিকবার বিজেপি নেতাদের সঙ্গে দেখা গিয়েছে । তারা কোনও বিরোধী পক্ষের অস্তিত্বই চায় না ৷ তারা বিরোধী নেতাদের হত্যা করতে চায় ৷"
তিনি আরও বলেন, "বর্তমানে তথাকথিত বিরোধী দলটি আসলে বিজেপিরই 'বি-টিম' । তারা বাংলাকে ধ্বংস করেছে । নির্বাচনের আগে তারা যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার একটিও তারা রক্ষা করেনি ৷ এই ঘটনার পেছনে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পূর্ণ সমর্থন ও মদত ছিল ৷ শুভেন্দু অধিকারী কেবল তা বাস্তবায়ন করেছেন ।"
এদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সৌগত রায় 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়িতে হামলা'র তীব্র নিন্দা করেছেন এবং এই ঘটনার জন্য বিজেপি কর্মীদের দায়ী করেছেন । তিনি বলেন, "এই ঘটনার নিন্দা করার মতো ভাষা আমার জানা নেই । পুলিশের হেফাজতে এক তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয়েছিল । তাঁর বাড়িতে যাওয়ার পথেই হামলা ৷ এটি বিজেপি গুন্ডাদেরই আক্রোশ । আমরা এর তীব্র বিরোধিতা ও নিন্দা করছি ।"
তিনি অভিযোগ করেন, এই ঘটনা রাজনৈতিক হিংসার প্রতিফলন এবং এতে তৃণমূলের কর্মীদের টার্গেট করা হয়েছে । তিনি এই হামলার ঘটনায় দায় স্বীকার করার দাবি জানান এবং বিজেপি বিরোধী দলের নেতাদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টির প্রচেষ্টার নিন্দা করেন ।
উত্তর 24 পরগনার হালিশহরে পুলিশ হেফাজতে তৃণমূল কর্মীর মৃত্যুর অভিযোগ ওঠে ৷ সেই ঘটনায় ওই তৃণমূল কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ রবিবার সেসময় তাঁর গাড়িতে হামলার অভিযোগ ওঠে । তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা এই ঘটনায় বিজেপি সমর্থকদের কাঠগড়ায় তুলেছেন ৷ অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত অভিযোগকে 'জনরোষ' বলে সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তবে এই ঘটনাকে 'অত্যন্ত অন্যায়' বলে মনে করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । বিজেপির নাম করে কেউ এ ধরনের ঘটনা ঘটালে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানিয়েছেন তিনি ৷