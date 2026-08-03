আমাদের বদনাম করতে বাংলাদেশ-নেপালের বিক্ষোভের কথা বলা হচ্ছে ! তসলিমাকে জবাব দীপকের
ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকের দাবি, তিনি বৃত্তি এবং শিক্ষা ঋণের টাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করেছেন ।
Published : August 3, 2026 at 2:39 PM IST
ছত্রপতি সম্ভাজিনগর, 3 অগস্ট: দিল্লির সাম্প্রতিক শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সঙ্গে বাংলাদেশ ও নেপালের ছাত্র আন্দোলনের তুলনা টেনেছেন বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন ৷ এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "দিল্লির আন্দোলন দেখে বাংলাদেশের মতোই মনে হয়েছে ৷ ওই ছাত্র আন্দোলন আমাদের বোকা বানিয়েছিল ৷" তাঁর এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় এবার মুখ খুললেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে ৷ তাঁর দাবি, দিল্লির ছাত্র আন্দোলনকে বদনাম করতেই বাংলাদেশ ও নেপালের বিক্ষোভের কথা টানা হচ্ছে ৷
উল্লেখ্য, রবিবার কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলনে তসলিমা নাসরিনকে দিল্লির ছাত্র আন্দোলন প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানাতে বলা হলে তিনি বলেন, "আমি এই আন্দোলন সম্পর্কে খুব একটা জানি না । ভিডিয়ো ক্লিপ দেখে 2024 সালে বাংলাদেশে যে ছাত্র আন্দোলন হয়েছিল, ওটার মতোই মনে হয়েছে । ওই ছাত্র আন্দোলন আমাদের বোকা বানিয়েছিল । আমরা ভেবেছিলাম, ছাত্ররা এসেছে । শেষ পর্যন্ত সরকার পতন হয়েছে, আমরা দেখেছি এবং প্রমাণ পেয়েছি যে এই আন্দোলনের পিছনে জিহাদিরা ছিল ।" তিনি তুলে ধরেন নেপালের আন্দোলনের কথাও ৷
নির্বাসিত বাংলাদেশি লেখিকার এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দীপকে বলেন, "বাংলাদেশ ও নেপালের বিক্ষোভকে আমাদের বদনাম করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ আমরা কিন্তু আলাদা ।"
প্রসঙ্গত, তাঁর বিদেশে পড়াশোনা করা নিয়ে যে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, তারও এদিন জবাব দিয়েছেন দীপকে ৷ একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী হয়ে কীভাবে ছেলেকে বিদেশে পড়তে পাঠিয়েছিলেন দীপকের বাবা? এই প্রশ্ন তুলে 'ককরোচ জনতা পার্টি'-র প্রতিষ্ঠাতার বাবার আর্থিক অবস্থা নিয়ে তদন্তের দাবি করেছিলেন সুরাতের এক আরটিআই কর্মী । সেই প্রশ্নের জবাব দিয়ে দীপকের দাবি, তিনি বৃত্তি এবং শিক্ষা ঋণের টাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করেছেন । তিনি বলেন, "আমি আমার পড়াশোনার জন্য বস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তি পেয়েছি । এছাড়া পড়াশোনার জন্য শিক্ষা ঋণও নিয়েছি ৷ সেই ঋণ এখনও শোধ করা বাকি । যে কেউ চাইলে এ বিষয়ে তদন্ত করতে পারেন ।"
সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা আরও বলেন, তিনি আশা করেন মহারাষ্ট্র সরকার এফআইআর প্রত্যাহার করবে এবং সম্প্রতি নিট (NEET) প্রশ্নপত্র ফাঁস ও পরীক্ষায় অনিয়মের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানো শিক্ষার্থীদের হয়রানি করা থেকে বিরত থাকবে ।
উল্লেখ্য, দিল্লির যন্তরমন্তরে নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে সিজেপি-র নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভে 'জেন-জি'বা তরুণ প্রজন্মের থেকে ব্যাপক সাড়া মিলেছিল ৷ তার জেরে গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করেন । দীপকে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে মন্তব্যের জেরে যদি 15 বছর বয়সি আন্দোলনকারী রুচিকা সিংয়ের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়, তবে বিজেপি নেতা ও তাঁদের আইটি সেলের সদস্যদের বিরুদ্ধেও এফআইআর দায়ের করা উচিত । তিনি আরও বলেন, সাম্প্রতিক বিক্ষোভের পর তাঁদের দায়িত্ব বেড়েছে এবং শীঘ্রই সিজেপি-র দল আরও বড় করা হবে ।