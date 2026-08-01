দেশে কি দুটো আইন ? মোদিকে কু'কথা বলা তরুণীর বিরুদ্ধে এফআইআর নিয়ে প্রশ্ন দীপকের

দেশে কি দুটো আইন ? মোদিকে কু'কথা বলা তরুণীর বিরুদ্ধে এফআইআর নিয়ে প্রশ্ন দীপকের
সিজেপি প্রতিষ্ঠাতার কটাক্ষ, কু'কথা বলায় অভিযোগ দায়ের হলে সবচেয়ে বেশি এফআইআর বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধেই দায়ের করতে হবে ৷
Published : August 1, 2026 at 12:25 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 অগস্ট : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর প্রয়াত মা সম্পর্কে কুকথায় বলায় এক তরুণীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷ এবার এ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অভিজিৎ দীপকে ৷
তাঁর কটাক্ষ, একদিকে মোদির সমালোচনা করায় তরুণীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয় ৷ কিন্তু আইটি সেলের সদস্য থেকে শুরু করে বিজেপি নেতারা যখন কদর্য ভাষায় মহিলাদের আক্রমণ করেন তখন এফআইআর হয় না ! দেশে কি দুটি সমান্তরাল আইন ব্য়বস্থা চালু আছে ?
দীপকে এ সংক্রান্ত প্রশ্ন তোলার আগেই অভিযুক্তদের ক্ষমা করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ শুক্রবার রাতে করা ভিডিয়ো বার্তায় তিনি জানিয়েছেন, সিজেপি প্রতিবাদে সামিল হওয়া কোনও কোনও তরুণী জীবনের আদর্শ ভুলে বিপথে চালিত হয়েছেন ৷ তাঁদের কাছে টেনে নিতে হবে ৷ বোঝাতে হবে, কু'কথা কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে না ৷
এরপর শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করা ভিডিয়োতে দীপককে বলতে শোনা যায়, "অনেকে প্রকাশ্যে নিজেদের বিজেপি বলে দাবি করে মহিলা থেকে শুরু করে বাকিদের আক্রমণ করছেন ৷ তাঁদের ওই সমস্ত মন্তব্য কোনও বিচারেই শ্রদ্ধা করার মতো নয় ৷ তাঁদের বিরুদ্ধ কোনও এফআইআর হচ্ছে না ৷ তাহলে প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করা তরুণীর বিরুদ্ধে কোন এফআইআর হবে ? " দীপকের আরও দাবি, যাঁরা মহিলাদের অপমান করেন তাঁদের অনেকের সোশাল মিডিয়া বায়োতে লেখা আছে, খোদ প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁদের ফলো করেন ৷
নিজের বক্তব্যের সমর্থনে কয়েক বছর আগে লোকসভায় হওয়া একটি ঘটনার কথা তুলে ধরেন অভিজিৎ ৷ বিজেপি সাংসদ (অধুনা প্রাক্তন) রমেশ বিধুরি অন্য এক সাংসদকে আক্রমণ করতে গিয়ে আপত্তিকর শব্দ ব্য়বহার করেছিলেন ৷ এই ঘটনার উল্লখ করে সিজেপি প্রধান জানতে চান, গোটা দেশ ওই ঘটনার সাক্ষী ৷ কিন্তু বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি ৷
উত্তরপ্রদেশের মুখ্য়মন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের করা একটি মন্তব্যের কথাও তুলে ধরেন দীপকে ৷ তাঁর কথায়, "আমরা সকলে ওই ভিডিয়ো দেখেছি ৷ সেখানে দেখা যাচ্ছে এক চিত্র সাংবাদিক সম্পর্কে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করছেন ৷ তাঁর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা হয়েছে ? দেশে কি এখন দুটো আইন ৷ একটা বাকিদের জন্য, অন্যটা শুধু বিজেপির জন্য ? "
ভিডিয়োর অন্য একটি অংশে দীপক দাবি করেন, কাউকে কু'কথা বলা অনুচিত হতে পারে কিন্তু অপরাধ নয় ৷ তাঁর কথায়, "কারও সম্পর্কে খারাপ কথা বলা উচিত নয় ৷ কিন্তু শুধু এই কারণে এফআইআর দায়ের করতে হবে ? যদি কু'কথা বলার জন্য় মামলা দায়ের করতে হয় তাহলে সবচেয়ে বেশি মামলা দায়ের হবে বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে ৷"