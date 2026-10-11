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'ঠাকুমাকে শেষ বার দেখতে দিল না, দিল্লি পুলিশ মিথ্যা বলছে', অভিযোগ দীপকের মা-বাবার

Dipke Grandmother Demise: শনিবার সকালে বিমানের ভিতর থেকে আটক করা হয় দীপকে-সহ তিনজনকে ৷ এদিকে সেই সময় মহারাষ্ট্রের গ্রামে সিজেপি নেতার ঠাকুমার মৃত্যু হয় ৷

Protest in Delhi
দীপকের মা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 11, 2026 at 1:40 PM IST

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নয়াদিল্লি, 11 অক্টোবর: বিক্ষোভে আটক ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকেকে ছেড়ে দিলে হয়তো তিনি ঠাকুমার শেষকৃত্যে অংশ নিতে পারতেন ৷ রবিবার সংবাদমাধ্যমের কাছে এই অভিযোগ করলেন দীপকের মা অনীতা ৷ এদিকে দিল্লি পুলিশ এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে ৷

এদিন সিজেপি নেতা দীপকের মা বলেন, "গতকাল অভিজিতকে ছেড়ে দিলে হয়তো সে ঠাকুমার শেষকৃত্যে থাকতে পারত ৷ শেষবার ঠাকুমার মুখটা দেখতে পেত ৷" শনিবার যন্তর মন্তরে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনের আগে দিল্লিতে বিমান অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে বিমানের ভিতর থেকে আটক করা হয় অভিজিৎ দীপকে, আশুতোষ রাঙ্কা ও সৌরভ দাসকে ৷ তাঁদের তিনজনকে একটি অজ্ঞাত পরিচয় জায়গায় নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছিল দিল্লি পুলিশ ৷

এদিকে দীপকে-দের যখন আটক করা হয় তখন তাঁর ঠাকুমা সাবিত্রীবাই দীপকে মহারাষ্ট্রের হিঙ্গোলি জেলার সন্তুক পিম্পরি গ্রামে প্রয়াত হন ৷ এই তথ্য দীপকেকে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন সিজেপি নেতার মা ও বাবা ৷ গতকাল তাঁকে ছেড়ে দিলে তরুণ নেতা হয়তো ঠাকুমার শেষকৃত্যে হাজির হতে পারতেন বলে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অনীতা দেবী ৷

এদিন সকালে দীপকে ও তাঁর দুই সঙ্গীকে দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট পুলিশ এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পেশ করে ৷ শর্তসাপেক্ষে তিন জনের জামিন মঞ্জুর করেন ম্যাজিস্ট্রেট ৷ পাশাপাশি, 50 হাজার টাকা করে জরিমানাও করা হয়েছে ৷ এদিকে দিল্লি পুলিশ এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে ৷ পুলিশের দাবি, দীপকেকে তাঁর ঠাকুমার মৃত্যুর খবর দেওয়া হয়েছিল ৷ তাঁকে তাঁর গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার কথাও জানানো হয়েছিল পুলিশের তরফে ৷ কিন্তু সিজেপি নেতা পুলিশের থেকে এই সাহায্য নিতে চাননি ৷

দীপকের মা অনীতা বলেন, "আমরা ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিলাম না ৷ দিল্লি পুলিশ মিথ্যা কথা বলছে ৷ ও যদি খবরটা পেত তাহলে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসত ৷ আমরা ওর জন্য অপেক্ষা করেছিলাম ৷" দীপকের বাবা ভগবান দীপকে বলেন, "আমরা ওর সঙ্গে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করেছি ৷ কিন্তু হল না ৷ দিল্লি পুলিশ মিথ্যা বলছে ৷ ও ওর ঠাকুমার মৃত্যুর খবর শুনলে ছুটে আসত ৷ ওর বন্ধুরা আমাদের জানিয়েছিল যে, ওকে দিল্লি থেকে অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে আটকে রাখা হয়েছে ৷"

অভিজিতের মা অনীতার প্রশ্ন, "ও এমন কী অপরাধ করেছে, ওকে ঠাকুমার শেষকৃত্যে আসতে দেওয়া হল না ? ও কি জঙ্গি না দেশদ্রোহী ? যারা অন্যায় করে, তাদের সরকার ছেড়ে দেয় ৷"

এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে দিল্লি পুলিশের তরফে সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে দাবি করা হয়েছে, "অভিজিতের ঠাকুমার মৃত্যুর খবর সংবেদনশীল, এই সম্পর্কিত তথ্য সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল ৷ তাঁকে শেষকৃত্যের সময়টিও জানানো হয়েছিল ৷ পাশাপাশি, মানবিকতার দিক দিয়ে জন্মভিটেয় তাঁকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সব সাহায্যের কথা জানানো হয়েছিল ৷ কিন্তু তিনি এই সাহায্য নিতে চাননি ৷" গতকাল যন্তর মন্তরের বিক্ষোভে সাত হাজারেরও বেশি আন্দোলনকারীকে আটক করেছিল পুলিশ ৷

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