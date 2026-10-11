'ঠাকুমাকে শেষ বার দেখতে দিল না, দিল্লি পুলিশ মিথ্যা বলছে', অভিযোগ দীপকের মা-বাবার
Dipke Grandmother Demise: শনিবার সকালে বিমানের ভিতর থেকে আটক করা হয় দীপকে-সহ তিনজনকে ৷ এদিকে সেই সময় মহারাষ্ট্রের গ্রামে সিজেপি নেতার ঠাকুমার মৃত্যু হয় ৷
Published : October 11, 2026 at 1:40 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 অক্টোবর: বিক্ষোভে আটক ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকেকে ছেড়ে দিলে হয়তো তিনি ঠাকুমার শেষকৃত্যে অংশ নিতে পারতেন ৷ রবিবার সংবাদমাধ্যমের কাছে এই অভিযোগ করলেন দীপকের মা অনীতা ৷ এদিকে দিল্লি পুলিশ এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে ৷
এদিন সিজেপি নেতা দীপকের মা বলেন, "গতকাল অভিজিতকে ছেড়ে দিলে হয়তো সে ঠাকুমার শেষকৃত্যে থাকতে পারত ৷ শেষবার ঠাকুমার মুখটা দেখতে পেত ৷" শনিবার যন্তর মন্তরে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনের আগে দিল্লিতে বিমান অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে বিমানের ভিতর থেকে আটক করা হয় অভিজিৎ দীপকে, আশুতোষ রাঙ্কা ও সৌরভ দাসকে ৷ তাঁদের তিনজনকে একটি অজ্ঞাত পরিচয় জায়গায় নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছিল দিল্লি পুলিশ ৷
The information regarding the demise of Abhijeet’s grandmother was promptly conveyed to him with due sensitivity. He was also informed of the scheduled funeral time and offered all possible assistance to facilitate his travel to his hometown on humanitarian grounds, however he denied to avail the same.— Delhi Police (@DelhiPolice) October 11, 2026
এদিকে দীপকে-দের যখন আটক করা হয় তখন তাঁর ঠাকুমা সাবিত্রীবাই দীপকে মহারাষ্ট্রের হিঙ্গোলি জেলার সন্তুক পিম্পরি গ্রামে প্রয়াত হন ৷ এই তথ্য দীপকেকে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন সিজেপি নেতার মা ও বাবা ৷ গতকাল তাঁকে ছেড়ে দিলে তরুণ নেতা হয়তো ঠাকুমার শেষকৃত্যে হাজির হতে পারতেন বলে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অনীতা দেবী ৷
Hingoli, Maharashtra: Mother of CJP founder Abhijeet Dipke, Anita Dipke, says, "What crime had he committed that he was not even allowed to attend his grandmother's funeral? What crime has he committed? Is he a terrorist or a traitor? The government automatically releases those… pic.twitter.com/A79cAc0agb— IANS (@ians_india) October 11, 2026
এদিন সকালে দীপকে ও তাঁর দুই সঙ্গীকে দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট পুলিশ এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পেশ করে ৷ শর্তসাপেক্ষে তিন জনের জামিন মঞ্জুর করেন ম্যাজিস্ট্রেট ৷ পাশাপাশি, 50 হাজার টাকা করে জরিমানাও করা হয়েছে ৷ এদিকে দিল্লি পুলিশ এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে ৷ পুলিশের দাবি, দীপকেকে তাঁর ঠাকুমার মৃত্যুর খবর দেওয়া হয়েছিল ৷ তাঁকে তাঁর গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার কথাও জানানো হয়েছিল পুলিশের তরফে ৷ কিন্তু সিজেপি নেতা পুলিশের থেকে এই সাহায্য নিতে চাননি ৷
#WATCH | Hingoli, Maharashtra: Abhijeet Dipke's father, Bhagwan Dipke, says, "We tried contacting him but could not succeed. Delhi Police is lying. If he had received news of his grandmother's demise, he would have come by now. His friends told me that he has been shifted… pic.twitter.com/Uuvhwr5Zz5— ANI (@ANI) October 11, 2026
দীপকের মা অনীতা বলেন, "আমরা ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিলাম না ৷ দিল্লি পুলিশ মিথ্যা কথা বলছে ৷ ও যদি খবরটা পেত তাহলে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসত ৷ আমরা ওর জন্য অপেক্ষা করেছিলাম ৷" দীপকের বাবা ভগবান দীপকে বলেন, "আমরা ওর সঙ্গে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করেছি ৷ কিন্তু হল না ৷ দিল্লি পুলিশ মিথ্যা বলছে ৷ ও ওর ঠাকুমার মৃত্যুর খবর শুনলে ছুটে আসত ৷ ওর বন্ধুরা আমাদের জানিয়েছিল যে, ওকে দিল্লি থেকে অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে আটকে রাখা হয়েছে ৷"
Preventive arrest u/s 126/170 BNSS of Sh. Abhijeet Dipke, Sh. Ashutosh Ranka and Sh. Saurav Das was done on 10.10.2026. All due legal procedures were followed and they were produced before the SEM Court, Delhi Cantt on 11.10.2026. A bail bond as Surety Bond of ₹50,000/- was filled for maintaining peace and good behaviour, for a period of one year, and they were released by the SEM Court.— Delhi Police (@DelhiPolice) October 11, 2026
অভিজিতের মা অনীতার প্রশ্ন, "ও এমন কী অপরাধ করেছে, ওকে ঠাকুমার শেষকৃত্যে আসতে দেওয়া হল না ? ও কি জঙ্গি না দেশদ্রোহী ? যারা অন্যায় করে, তাদের সরকার ছেড়ে দেয় ৷"
Hingoli, Maharashtra: Mother of CJP founder Abhijeet Dipke, Anita Dipke, says, "If Abhijeet had been released yesterday, he could have attended his grandmother's last rites today. Now, he will not even be able to see her face one last time." pic.twitter.com/ETAIYjgpx0— IANS (@ians_india) October 11, 2026
এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে দিল্লি পুলিশের তরফে সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে দাবি করা হয়েছে, "অভিজিতের ঠাকুমার মৃত্যুর খবর সংবেদনশীল, এই সম্পর্কিত তথ্য সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল ৷ তাঁকে শেষকৃত্যের সময়টিও জানানো হয়েছিল ৷ পাশাপাশি, মানবিকতার দিক দিয়ে জন্মভিটেয় তাঁকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সব সাহায্যের কথা জানানো হয়েছিল ৷ কিন্তু তিনি এই সাহায্য নিতে চাননি ৷" গতকাল যন্তর মন্তরের বিক্ষোভে সাত হাজারেরও বেশি আন্দোলনকারীকে আটক করেছিল পুলিশ ৷