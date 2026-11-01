মমতার সঙ্গে দেখা দীপকের, রবিবারের সমাবেশে নেই সিজেপি
Dipke meets Mamata: দীপকে জানান, সিজেপির আন্দোলনকে মমতা বারবার সমর্থন করছিলেন । তাই তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছেন ।
By PTI
Published : November 1, 2026 at 1:09 AM IST
নয়াদিল্লি, 1 নভম্বর: বিরোধীদের মহাসমাবেশে যোগ দিতে শনিবার দিল্লি পৌঁছলেন বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। সাংবাদিকদের দীপকে জানান সিজেপির আন্দোলনে মমতা যেভাবে সমর্থন জানিয়েছেন তার প্রেক্ষিতে তাঁকে ধন্যবাদ জানাতেই দেখা করতে এসেছেন। তবে রামলীলায় আয়োজিত সমাবেশে থাকবেন না দীপকেরা ।
সম্প্রতি পুলিশের চোখ এড়িয়ে যন্তর মন্তরে প্রবেশ করে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে গ্রেফতার হন সিজেপির অন্যতম দুই প্রধান নেতা সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রাঙ্কা। তাঁদের বেশ কয়েকদিন জেলে থাকতে হয়েছে । পরে তাঁরা জামিন পেয়েছেন।
সৌরভ আর আশুতোষের গ্রেফতার হওয়ার ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করে মমতা জানান তিনি সিজেপির আন্দোলনের পাশে আছেন । সেদিন সোশাল মিডিয়ায় করা পোস্টে বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লেখেন সিজেপি যেভাবে আন্দোলন করছে তাকে তিনি সমর্থন করছেন। শুধু তাই নয় এই কঠিন সময় তিনি দিদির মতো সিজেপির কর্মী সমর্থকদের পাশে রয়েছেন। তার আগে তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের বিরুদ্ধে সিজেপির আন্দোলনের পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছিলেন মমতা ।
এই প্রেক্ষাপটে মমতার সঙ্গে দেখা করলেন দীপকে। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও' ব্রায়েনও । পরে সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা বলেন, "আমি দিদিকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছিলাম । যন্তর মন্তরে আন্দোলনের সময় তিনি সবসময় আমাদের পাশে ছিলেন। দিল্লি পুলিশ যখন সৌরভ আর আশুতোষকে গ্রেফতার করেছিল তখনও তিনি দৃঢ়ভাবে আমাদের সমর্থন করেছেন। তাই তাঁকে ধন্যবাদ জানানোটা আমার কর্তব্য ।"
এদিকে রবিবারের রামলীলা ময়দানের মহাসমাবেশে তাঁরা থাকবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন দীপকে। তিনি জানান, যে ইস্যুতে বিরোধীরা আন্দোলন করছে তাকে তাঁরা সমর্থন করেন । কিন্তু সিজেপি নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় ধরে রাখতে চায় । আর সেই কারণেই তারা অন্য কোনও দলের সঙ্গে মঞ্চ ভাগ করবে না।
সিজেপির এই অবস্থানকে ব্যাখ্যা করে মমতা বলেন, "অভিজিৎরা আমাদের পাশে আছে। তবে রবিবার আমরা যে সমাবেশ করছি তাতে ওরা থাকবে না । কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে । আমরাও অতীতে ওদের সমর্থন জানিয়েছিলাম। আগামিদিনেও সমর্থন করব ।"
এ প্রসঙ্গে মমতা আরও বলেন, "সকলেরই মনে রাখা উচিত মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে এখন যে আন্দোলন চলছে তার শুরুটা হয়েছিল সিজেপির হাত ধরেই ।" অন্যদিকে, দীপকেকে সাংগঠনিক কাজে এবং প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করতে বাংলায় যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণও জানিয়েছেন মমতা ।