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সরকারি 'অবহেলা'র প্রতিবাদে সিজেপির 'স্কুল ঠিক করো' কর্মসূচি ! দীপকের নজরে বেসরকারি বিদ্যালয়ের ফিও

সিজেপি আহ্বায়কের প্রশ্ন, স্বাধীনতার 80 বছর পরেও যদি সরকারি স্কুলে জলের মতো মৌলিক পরিষেবা না থাকে, তা হলে দেশ উন্নত হবে কী করে ?

ABHIJEET DIPKE
অভিজিৎ দীপকে (এএনআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 15, 2026 at 8:48 PM IST

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হিঙ্গোলি, 15 অগস্ট: স্বাধীনতার 80 বছর । জাতীয় পতাকা উড়ছে সর্বত্র । উন্নয়নের নানা পরিসংখ্যান সামনে আনছে সরকার । কিন্তু সেই উৎসবের দিনেই মহারাষ্ট্রের একটি গ্রামের স্কুলে দাঁড়িয়ে অন্য ছবি তুলে ধরলেন ককরোচ জনতা পার্টির (CJP) আহ্বায়ক অভিজিৎ দীপকে । তাঁর অভিযোগ, সরকারি স্কুলে এখনও পড়ুয়াদের জন্য ন্যূনতম পরিকাঠামোটুকুও নিশ্চিত করতে পারেনি সরকার ।

শনিবার নিজের গ্রাম সন্তুক পিম্পরিতে গিয়েছিলেন CJP-র আহ্বায়ক । স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পর স্থানীয় একটি জেলা পরিষদ পরিচালিত স্কুলে যান তিনি । স্কুলের বিভিন্ন পরিকাঠামো ঘুরে দেখেন । সেখানেই তাঁর নজরে আসে শৌচাগার রয়েছে, কিন্তু জল সরবরাহ নেই । জানলার একাধিক অংশ ভাঙা । পড়ুয়ার সংখ্যার তুলনায় বেঞ্চও অপ্রতুল বলে অভিযোগ করেন তিনি । CJP-র আহ্বায়কের প্রশ্ন, "স্বাধীনতার 80 বছর পরেও যদি সরকারি স্কুলে জলের মতো মৌলিক পরিষেবা না থাকে, তা হলে দেশ উন্নত হবে কী করে ? "

শুধু অভিযোগ তুলেই থামতে চান না তিনি । সরকারি স্কুলের বাস্তব পরিস্থিতি সামনে আনতে তৈরি করা হয়েছে একটি বিশেষ 'চেকলিস্ট' । কোন স্কুলে পানীয় জল রয়েছে, শৌচাগারের ব্যবস্থা কেমন, পর্যাপ্ত বেঞ্চ আছে কি না, জানলা-দরজা ঠিক আছে কি না- এমন একাধিক মৌলিক বিষয় সেই তালিকায় নথিভুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন CJP আহ্বায়ক ।

দীপকের দাবি, প্রথমে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলার সরকারি স্কুল থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে । পরে এই পরিসর আরও বাড়িয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সরকারি স্কুলের পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখা হবে । তাঁর কথায়, "আমাদের কাছে একটি ফর্ম থাকবে । সেখানে স্কুলে মৌলিক পরিষেবা রয়েছে কি না, তা নথিভুক্ত করা হবে । বিভিন্ন স্কুল থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সেই তথ্য এক জায়গায় সংকলন করা হবে ।"

এর পরের ধাপে মহারাষ্ট্রের আরও বিভিন্ন তালুকের সরকারি স্কুলে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের । সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি সরকারি স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়া নিয়েও সরব হয়েছেন দীপকে । তাঁর অভিযোগ, গত এক দশকে দেশে বিপুল সংখ্যক সরকারি স্কুল বন্ধ হয়েছে । 94 হাজারেরও বেশি সরকারি স্কুল গত 10 বছরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে দাবি করে দীপকের অভিযোগ । আরও দাবি, সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে । তাঁর প্রশ্ন, "আরও বেশি স্কুল তৈরি করার প্রয়োজন যখন, তখন স্কুল বন্ধ করে দিয়ে কী ভাবে একটি দেশকে শক্তিশালী করা যায় ?"

সরকারি স্কুলের পড়ুয়ারা ভালো ফল করলে বেসরকারি স্কুলের দিকে অভিভাবকদের ঝোঁক কমবে, এই যুক্তিও তুলে ধরেছেন তিনি । ফলে সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো ইচ্ছাকৃত ভাবে দুর্বল রাখা হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন CJP-র প্রতিষ্ঠাতা । দীপকের বক্তব্য, শিক্ষা ব্যবস্থায় সমান সুযোগ না থাকলে দেশের উন্নয়নকে পূর্ণাঙ্গ বলা যায় না । তাঁর অভিযোগ, গ্রামাঞ্চলের বহু পড়ুয়াকে এখনও স্কুলে পৌঁছতে দীর্ঘ রাস্তা হাঁটতে হয়। কোথাও রাস্তার সমস্যা, কোথাও পানীয় জল নেই, কোথাও শৌচাগার থাকলেও ব্যবহারযোগ্য নয় ।

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ফি নিয়েও সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন দীপকে । তাঁর দাবি, বহু পরিবারকে বেসরকারি স্কুলে পড়াতে বছরে এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে হচ্ছে । তাঁর কথায়, "মানুষ যদি এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা স্কুলের ফি দেয়, তা হলে গরিব পরিবারের সন্তানরা পড়াশোনা করবে কীভাবে ? বেসরকারি স্কুলের ফি-র একটি সর্বোচ্চ সীমা থাকা উচিত ।"

এই কারণেই 'স্কুল ঠিক করো' আন্দোলনের অন্যতম দাবির মধ্যে বেসরকারি স্কুলের ফি নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিও রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি । দীপকের বক্তব্য, সরকারি স্কুলে পর্যাপ্ত পরিষেবা না থাকলে অভিভাবকদের সামনে কার্যত বেসরকারি স্কুলে যাওয়ার চাপ তৈরি হয় । কিন্তু সেখানে চড়া ফি দিতে না পারলে পিছিয়ে পড়ে নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা । ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য আরও বাড়ে ।

নিজের গ্রামের স্কুল পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে CJP-র আহ্বায়কের দাবি, স্কুলের শৌচাগারটি তাঁর আসার ঠিক আগে পরিষ্কার করা হয়েছিল বলে তাঁর মনে হয়েছে । সেই সূত্রেই তাঁর প্রশ্ন, "স্কুলে যদি জলই না থাকে, পড়ুয়ারা শৌচাগার ব্যবহার করবে কী ভাবে ? প্রয়োজনে কি তাদের বাড়ি ছুটতে হবে ?" স্কুলের জানলার ভাঙা অংশ নিয়েও সরব হন তিনি। তাঁর দাবি, কয়েকটি ভাঙা জানলা ব্যানার দিয়ে ঢাকা ছিল । সেই ব্যানারে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দের ছবি রয়েছে বলেও দাবি করেন দীপকে ! কটাক্ষের সুরে CJP-র আহ্বায়কের সংযোজন, "এটাই আমাদের ব্যবস্থার প্রতি এক ধরনের ব্যঙ্গচিত্র ।"

পড়ুয়াদের সংখ্যার তুলনায় বেঞ্চের ঘাটতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি । তাঁর দাবি, স্কুলে মাত্র চারটি বেঞ্চ রয়েছে, অথচ পড়ুয়ার সংখ্যা তার তুলনায় বেশি । এরপরই প্রশ্ন তুলেছেন, "বেসরকারি স্কুলে যদি প্রত্যেক পড়ুয়ার জন্য বেঞ্চ থাকতে পারে, সরকারি স্কুলে কেন থাকবে না ?"

শুধু শিক্ষা নয়, পরবর্তী পর্যায়ে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাকেও আন্দোলনের আওতায় আনার কথা জানিয়েছেন CJP-র আহ্বায়ক । তাঁর অভিযোগ, সরকারি হাসপাতালগুলিতে রোগীদের অনেক সময় মেঝেতে শুয়ে থাকতে হয় । অস্ত্রোপচারের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হয় । এমনকী CT স্ক্যানের জন্যও রোগীদের কয়েক দিন অপেক্ষা করতে হচ্ছে বলেও দাবি করেছেন তিনি ।

দীপকের বক্তব্য, “আমরা সরকারি হাসপাতালে যাব । স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিস্থিতি দেখব । কোথায় রোগীরা মেঝেতে শুয়ে আছেন, কোথায় অস্ত্রোপচারের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে, কোথায় CT স্ক্যানের জন্য এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হচ্ছে- সেগুলি সামনে আনব ।" অর্থাৎ 'স্কুল ঠিক করো'-র পরই সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সামনে রেখে আরও একটি আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে CJP ।

একই সঙ্গে এই আন্দোলনের মাধ্যমে গ্রামীণ যুবকদের রাজনীতিতে আরও সক্রিয় করার ডাক দিয়েছেন দীপকে । তাঁর দাবি, এত দিন দেশের রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে শহরের মানুষই বেশি ছিলেন । এ বার গ্রামের তরুণদেরও সরকারি অর্থ কীভাবে খরচ হচ্ছে, সেই প্রশ্ন করতে হবে । তাঁর কথায়, "সরকারের কাছে প্রশ্ন করতে হবে, টাকা কোথায় খরচ হচ্ছে । গ্রামাঞ্চলের যুবকদের সামনে আসতে হবে । দেশের রাজনীতি শুধু শহরের মানুষ ঠিক করবেন না, গ্রামের তরুণরাও সেই সিদ্ধান্তে অংশ নেবেন ।"

এর আগে সোমবার দেশজুড়ে সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন দীপকে । অভিভাবকদের নিজেদের এলাকার স্কুলের 'সামাজিক অডিট' করার আহ্বান জানিয়েছিলেন । তাঁর প্রশ্ন ছিল, "নতুন সংসদ ভবন তৈরি হয়েছে, নতুন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন তৈরি হয়েছে । তা হলে গ্রামের জন্য নতুন স্কুল তৈরি করতে আমরা পারছি না কেন ? কৃষক-শ্রমিকের সন্তানরা কি দেশের ভবিষ্যৎ নয় ?"

ছত্রপতি সম্ভাজিনগরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ও রাজনৈতিক দলগুলির বিরুদ্ধে সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নে যথেষ্ট কাজ না করার অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি । স্বাধীনতার 80 বছর পূর্তির আবহে তাই তাঁর 'স্কুল ঠিক করো' কর্মসূচির বার্তা একেবারে সরাসরি, জাতীয় পতাকা শুধু উৎসবের দিনে উড়লেই হবে না, সেই পতাকার নীচে পড়া প্রতিটি শিশুর জন্য সমান শিক্ষার সুযোগও নিশ্চিত করতে হবে । এখন দেখার, তাঁর এই 'চেকলিস্ট' কতগুলি স্কুলের বাস্তব ছবি সামনে আনে, আর সেই তথ্যের ভিত্তিতে সরকার কী পদক্ষেপ করে ।

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