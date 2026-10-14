ফের পথে সিজেপি, শুক্রবার তেরঙা যাত্রার ডাক দীপকের
CJP Tricolour Rally: শুক্রবার সমর্থকদের দিল্লির অন্য়তম প্রধান ব্যবসাস্থল কনটপ্লেসের সেন্ট্রাল পার্কে আসার আহ্বান জানিয়েছেন দীপকে ।
By PTI
Published : October 14, 2026 at 7:36 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 অক্টোবর: আবারও পথে নামার ডাক দিলেন সিজেপি প্রধান অভিজিৎ দীপকে । শুক্রবার দিল্লির সেন্টাল পার্কে জমায়েতের ডাক দেওয়া হয়েছে । হাতে তেরঙা পতাকা নিয়ে সমর্থকদের ওই দিন দিল্লির অন্য়তম প্রধান ব্যবসাস্থল কনটপ্লেসের সেন্ট্রাল পার্কে আসার আহ্বান জানিয়েছেন দীপকে ।
মঙ্গলবার যন্তর মন্তরে জাতীয় পতাকা উড়িয়ে গ্রেফতার হয়েছেন সিজেপির দুই সদস্য় সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রাঙ্কা । বুধবার তাঁদের পাঁচদিনের জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত । এর প্রতিবাদে আবারও পথে নামার ডাক দিলেন দীপকে ।
এদিন এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে তিনি লেখেন, "শুক্রবার দিল্লির সেন্ট্রাল পার্কে সবাই হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে আসুন । জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা যে অপরাধ নয় সেটা আমরা দেখিয়ে দেব । যাঁরা দিল্লি আসতে পারছেন না তাঁরা নিজেদের শহরে সন্ধ্যারা জাতীয় পতাকা হাতে মিছিল করুন । " তিনি নিজেও গ্রেফতার হতে পারেন বলে আশঙ্কা করছেন।
পোস্টের শেষের দিকে দীপকে লেখেন, "আপনারা জানেন সৌরভ আর আশুতোষ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিল বলে ওদের জেল হেফাজতে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আর তাই আপনারা যাঁরা জাতীয় পতাকাকে ভালোবাসেন তাঁদের কাছে অনুরোধ শুক্রবার বিকেল পাঁচটার সময় জাতীয় পতাকা হাতে সেন্ট্রাল পার্কে আসুন ।"
নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে সিজেপির আন্দোলনে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। এরপর সম্প্রতি ভোট চুরি নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন দীপকেরা। গত শুক্রবার দিল্লিতে যন্তর মন্তর অভিযানের ডাক দেয় তারা । অনুমতি দেয়নি পুলিশ । কিন্তু পিছপা হননি আন্দোলনকারীরা । তার জেরে সেদিন গোটা দিল্লি কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে যায় । এরপর কেন্দ্রীয় সরকার জানায় এখন থেকে যন্তর মন্তরে আর প্রতিবাদ-অবস্থান করা যাবে না । কিন্তু পুলিশি বাধা অতিক্রম করে মঙ্গলবার ভোরে সেখানে গিয়ে জাতীয় পতাকা ওড়ান সৌরভ দাস, আশুতোষ রাঙ্কা এবং অজিঙ্কা শিন্ডে। তাঁদের আটক করে পুলিশ । পরে গ্রেফতার করা হয় । কিন্তু অশান্তি করবেন না এই মুচলেকা দিয়ে 5 হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে ছাড়া পান অজিঙ্কে । বাকিদের পাঁচদিনের জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত ।