প্রতিরক্ষা খাতে আত্মনির্ভরশীলতা শুধু অর্থনৈতিক লক্ষ্যই নয়, একটি কৌশলগত প্রয়োজন: রাজনাথ সিং
Rajnath Singh On Aatmanirbharta In Defence: প্রতিরক্ষামন্ত্রী নন-ডেসট্রাকটিভ ইভ্যালুয়েশন অ্যান্ড সাপোর্ট টেকনোলজিস বিষয়ক 36তম বার্ষিক সম্মেলন এবং মহাকাশ খাত সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামে একথা বলেন ৷
Published : November 15, 2026 at 6:45 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 নভেম্বর: প্রতিরক্ষা খাতে আত্মনির্ভরশীলতা শুধুই একটি অর্থনৈতিক লক্ষ্য নয়, এটি একটি কৌশলগত প্রয়োজনও। রবিবার একথা বলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেন, "ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়ন, নৌ প্ল্যাটফর্ম, মহাকাশ প্রকৌশল, রাডার ব্যবস্থা এবং মহাকাশ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভারত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। এই অর্জনগুলি দেশের বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, উৎপাদনকারী সংস্থা এবং শিল্পের ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তিগত সক্ষমতারই প্রতিফলন।"
প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং নন-ডেসট্রাকটিভ ইভ্যালুয়েশন অ্যান্ড সাপোর্ট টেকনোলজিস বিষয়ক 36তম বার্ষিক সম্মেলন এবং মহাকাশ খাত সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামে ভাষণ দিচ্ছিলেন। সেখানে তিনি বলেন যে, "ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান অত্যাধুনিক ও জটিল ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সেগুলির গুণমান ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, উপাদান, সংযোজন এবং উৎপাদন প্রক্রিয়াকে অবশ্যই সর্বোচ্চ মানের হতে হবে।"
প্রতিরক্ষামন্ত্রীর মতে, একটি দেশের অগ্রগতি শুধুমাত্র তার উদ্ভাবিত প্রযুক্তির দ্বারাই নির্ধারিত হয় না, বরং সেই প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদিত ব্যবস্থাগুলির গুণমান, নির্ভরযোগ্যতা এবং নিরাপত্তার দ্বারাও নির্ধারিত হয়। প্রতিরক্ষার মতো কৌশলগত খাতে এটি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে যেকোনও ব্যর্থতার গুরুতর পরিণতি হতে পারে। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, গুণমান কেবল উৎপাদন প্রক্রিয়ার একটি আনুষ্ঠানিক আবশ্যকতা নয়, বরং এটি সামরিক অভিযানের নির্ভরযোগ্যতা এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।
তিনি জানান যে, এই প্রেক্ষাপটে, ক্ষতিসাধন-বিহীন পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে কোনও ক্ষতি না করেই একটি উপাদান, যন্ত্রাংশ বা কাঠামোর শক্তি এবং অভ্যন্তরীণ অবস্থা পরীক্ষা করা যায়। এর ফলে উৎপাদনের সময় সম্ভাব্য ত্রুটি শনাক্ত করা এবং যন্ত্রপাতির গুণমান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।
রাজনাথ সিং বলেছেন, "এখন শুধু ত্রুটি শনাক্ত করাই নয়, বরং এমন একটি কর্মসংস্কৃতি গড়ে তোলা প্রয়োজন যা ত্রুটির উদ্ভবকে প্রতিরোধ করে। এর জন্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে গুণমানকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।" তিনি জানান, ভারতের প্রতিরক্ষা খাতে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে এবং নতুন ধারণা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে প্রেরণা জোগাতে অসংখ্য ব্যবস্থা ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া গড়ে তোলা হয়েছে।
প্রতিরক্ষামন্ত্রী নন-ডেসট্রাকটিভ অ্যাসেসমেন্ট-এর ক্ষেত্রে ঘটে চলা প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ওপরও আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন যে, "এআই, মেশিন লার্নিং, রোবোটিক্স, উন্নত সেন্সর, ডিজিটাল টুইন এবং প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিক্সের মতো প্রযুক্তিগুলি স্থাপনার পরিদর্শন এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে। এই প্রযুক্তিগুলি পরিদর্শনের গতি এবং নির্ভুলতা বাড়াতে পারে। এগুলি জটিল ডেটা আরও ভালোভাবে বিশ্লেষণ করতে এবং এমন সম্ভাব্য ত্রুটি শনাক্ত করতেও সাহায্য করতে পারে, যা প্রচলিত পদ্ধতিতে সনাক্ত করা কঠিন। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও সিস্টেমের গুণমান, নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এই আধুনিক প্রযুক্তিগুলির ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হতে পারে।"