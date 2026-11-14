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দিল্লিতে নাবালিকা গণধর্ষণ মামলায় 54 দিনে চার্জশিট পেশ পুলিশের

Aastha Kunj Park Gang Rape Case: আস্থা কুঞ্জ পার্কে নাবালিকা মেয়েকে গণধর্ষণের ঘটনায় দিল্লি পুলিশ শুক্রবার সাড়ে চারশোর একটি বিস্তারিত চার্জশিট দাখিল করেছে।

Aastha Kunj Park Gang Rape Case
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত গ্রাফিক্স)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 14, 2026 at 3:30 PM IST

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নয়াদিল্লি, 14 নভেম্বর: 17 বছর বয়সি এক কিশোরীকে গণধর্ষণের ঘটনায় চার্জশিট পেশ করল দিল্লি পুলিশ ৷ শুক্রবার আদালতে সাড়ে চারশো পাতার চার্জশিট পেশ করা হয়েছে পুলিশের তরফে ৷ সেখানে মহম্মদ আসিফ, হেমন্ত সিং এবং মুকেশ সিংকে অভিযুক্ত করা হয়েছে । চার্জশিটে 57 জন সাক্ষীর বয়ান, সিসিটিভি ফুটেজ, কল ডিটেইল রেকর্ড (সিডিআর) এবং গুরুত্বপূর্ণ ফরেনসিক রিপোর্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । দিল্লির কালকাজি মন্দিরের কাছে অবস্থিত ‘আস্থা কুঞ্জ পার্ক’-এ গত সেপ্টেম্বরে গণধর্ষণের ঘটনাটি ঘটে ৷

গণধর্ষণে চার্জশিট

পুলিশের চার্জশিট অনুযায়ী, গত 21 সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় 17 বছরের ওই কিশোরী তার এক নাবালক বন্ধুর সঙ্গে নিজের জন্মদিন উদযাপনের জন্য প্রথমে কালকাজি মন্দিরে গিয়েছিল । এরপর সন্ধ্যা 7টার দিকে তারা 143 একর আয়তনের আস্থা কুঞ্জ পার্কে পৌঁছয় ৷ ডিডিএ (দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি)-এর ব্যবস্থাপনায় থাকা ওই পার্কের একটি বেঞ্চে বসে তারা যখন চিপস খাচ্ছিল, ঠিক তখনই অভিযুক্ত তিনজন সেখানে এসে উপস্থিত হয় ।

অভিযুক্তরা পুলিশ আধিকারিক সেজে ওই দু’জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে ৷ জানতে চায়, তারা কেন গভীর সন্ধ্যায় পার্কে বসে আছে । তারা যুবকটিকে চড় মারে এবং তাদের দু’জনের মোবাইল ফোনই কেড়ে নেয় । তরুণীটি তার মাকে ফোন করার অনুমতি চাইলে, অভিযুক্তরা পিস্তল বের করে তাকে হুমকি দেয় । এরপর তারা তরুণীর সঙ্গী যুবকটিকে টেনেহিঁচড়ে পার্কের একটি নির্জন ও অন্ধকার জায়গায় নিয়ে যায় । অভিযুক্তদের মধ্যে দু’জন ছুরি বের করে তরুণীটিকে খুনের হুমকি দেয় এবং এরপর তারা তাকে ধর্ষণ করে ।

ডিজিটাল ও ফরেনসিক প্রমাণ

ডিজিটাল ও ফরেনসিক প্রমাণ অভিযুক্তদের ঘিরে থাকা আইনি ফাঁসকে আরও শক্ত করেছে ৷ তদন্তকারীরা তাদের বিরুদ্ধে জোরালো প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন । পার্কের চারপাশে বসানো সিসিটিভি ক্যামেরায় দেখা গিয়েছে, ঘটনার আগে অভিযুক্ত তিনজন পার্কের ভিতরে ঘোরাফেরা করছিল এবং পরে তারা সেখান থেকে বেরিয়ে নিজেদের বাড়ির দিকে চলে যায় । কল ডিটেইল রেকর্ড (সিডিআর) থেকে আরও নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে, ঘটনার সময় ওই তিনজনই পার্কে উপস্থিত ছিল এবং আসিফ পার্কের ভেতর থেকেই তার দুই সহযোগীকে ফোন করেছিল ।

বাজেয়াপ্ত হওয়া সামগ্রী ও ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির রিপোর্ট

পুলিশ সন্দেহভাজনদের পরিহিত পোশাক, অপরাধে ব্যবহৃত একটি অবৈধ পিস্তল ও ছুরি, পালিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যবহৃত মোটরবাইক এবং পার্ক থেকে বিভিন্ন জৈবিক নমুনা উদ্ধার করেছে । এছাড়া, মোবাইল ফোন থেকে মুছে ফেলা তথ্য পুনরুদ্ধার করে তা এফএসএল (ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি) রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । নির্যাতিতা কিশোরী অপরাধীদের কথোপকথনের সময় তাদের যে পদবি শুনেছিলেন, তার ভিত্তিতে তিনি সন্দেহভাজনদের সঠিকভাবে শনাক্ত করতে সক্ষম হন ।

ঘটনার পরের দিন, 22 সেপ্টেম্বর, অমর কলোনিতে ডিএম অফিসের কাছে পুলিশের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সংঘর্ষের পর প্রধান সন্দেহভাজন আসিফকে গ্রেফতার করা হয় । অন্য দুই সন্দেহভাজন হেমন্ত ও মুকেশকে (যারা সম্পর্কে ভাই) শ্রীনিবাসপুরীতে তাদের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় । এই তিনজনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-এর অধীনে গণধর্ষণ, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ও অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে । পাশাপাশি, তাদের বিরুদ্ধে পকসো আইনের 6 ও 17 নম্বর ধারায় অভিযোগও আনা হয়েছে ।

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GANG RAPE CHARGESHEET
AASTHA KUNJ PARK GANG RAPE CASE
450 PAGE CHARGE SHEET FILES
দিল্লিতে নাবালিকা গণধর্ষণ মামলা
গণধর্ষণ মামলায় 54 দিনে চার্জশিট

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