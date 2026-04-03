'আমার কণ্ঠরোধ করা হয়েছে', রাঘবের পাল্টা আপের 'জো ডর গয়া...'

'আমার কণ্ঠরোধ করা হয়েছে', রাঘবের পাল্টা আপের 'জো ডর গয়া...'
আপ রাজ্যসভা সাংসদ রাঘব চাড্ডাকে দলের ডেপুটি নেতার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ পাল্টা সাংসদের দাবি, তাঁকে চুপ করানো হয়েছে ৷
By PTI
Published : April 3, 2026 at 3:16 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 3:22 PM IST
নয়াদিল্লি, 3 এপ্রিল: সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন যে সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি হয়, তিনি সেইসব নিয়ে কথা বলতেন ৷ কিন্তু তাঁর কণ্ঠরোধ করা হয়েছে ৷ গতকাল রাজ্যসভার আপ সাংসদ রাঘব চাড্ডাকে সংসদের উচ্চকক্ষে বলতে না-দেওয়ার কথা জানিয়ে রাজ্যসভার সচিবালয়ে চিঠি দিয়েছে কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি ৷ তাঁকে রাজ্যসভার ডেপুটি নেতার পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে দল ৷
এরপরই শুক্রবার সকালে সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো বার্তা পোস্ট করে কেজরিওয়ালের একদা-ঘনিষ্ঠ আপ নেতা রাঘব বলেন, "আমি হেরে যাইনি ৷ আমার কণ্ঠরোধ করা হয়েছে ৷" তিনি নিজের দলের বিরুদ্ধে তাঁকে চুপ করিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন ৷ এদিকে এদিনই আম আদমি পার্টির সভাপতি সৌরভ ভরদ্বাজ পাল্টা একটি ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন ৷ রাঘব কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কোনও ইস্যু নিয়ে কথা বলে না বলে পাল্টা অভিযোগ করেছেন তিনি ৷ এই ভিডিয়ো বার্তায় সৌরভ লিখেছেন, "আপনার ভিডিয়ো দেখলাম ৷ আপনাকে এটা বলতে চাই- যে ভয় পেয়েছে, সে মরে গিয়েছে ৷"
রাঘব সাধারণত গিগ কর্মীদের সমস্যা, বিমান সংস্থাগুলি উড়ানে দেরি করলে কোনও ক্ষতিপূরণ দেয় না, পিতৃত্বকালীন ছুটি আইনি অধিকারের মতো একাধিক দৈনন্দিন ইস্যু নিয়ে রাজ্যসভায় সরব হন ৷ তিনি ই-কমার্স সংস্থাগুলির 10 মিনিটে ডেলিভারি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন ৷ চলতি বছরের জানুয়ারিতে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী সংস্থাগুলি এই প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় ৷
আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ বলেন, "আপনি সংসদে সফ্ট পিআর করছেন ৷ এতে সরকারের কিছু যায় আসে না ৷ সংসদে একটা ছোট্ট দলকে সীমিত সময়ের জন্য বলতে দেওয়া হয় ৷ সেখানে কেউ শিঙাড়ার কথা তুলছেন ! দেশে অনেক বড়সড় ইস্যু রয়েছে ৷ আমরা সবাই অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সেনা ৷"
Just saw ur video Raghav bhai.— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) April 3, 2026
I just want to say - “जो डर गया, समझो मर गया” pic.twitter.com/cgXN9cI4aG
তাঁর সংযোজন, "সংসদে সবাই দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণের প্রস্তাব এনেছে ৷ সেখানে আপনি স্বাক্ষর করতে রাজি হননি ৷ বিরোধীরা যখন সংসদে ওয়াক আউট করে বেরিয়ে যায়, তখন আপনি (রাঘব) তাতে অংশ নেন না ৷ আপনি পঞ্জাবের কোনও ইস্যু নিয়ে কিছু বলেন না ৷ অথচ সেখান থেকেই আপনাকে নির্বাচিত করা হয়েছে ৷ আর যখন দিল্লির মুখ্য়মন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, তখন আপনি অন্য দেশে গিয়ে লুকিয়ে ছিলেন ৷"
আপ সাংসদ রাঘবকে বলতে না-দেওয়ার ইস্যুতে আপ নেতা অতিশি বলেন, "দিল্লির পর পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনেও ভোট কাটা হচ্ছে ৷ এই অবস্থায় তৃণমূল কংগ্রেস মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে ৷ তাতে স্বাক্ষর করতে বলা হয়েছিল রাঘব চাড্ডাকে ৷ তিনি তাতে রাজি হননি ৷ বিরোধীরা ওয়াকআউট করে বেরিয়ে গেলেও, তিনি বেরতে চাননি ৷ এখন দেশের সর্বত্র এলপিজি সিলিন্ডারের জন্য লাইন দিতে হচ্ছে জনতাকে ৷ দল তাঁকে এই ইস্যুতে সরব হতে বলেছিল ৷ তাই বলা হচ্ছে, রাঘব চাড্ডা বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ভয় পান ৷ তিনি বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে গলা তুলছেন না ৷"
এদিকে চাড্ডার দাবি, "আমি সাধারণ মানুষের রোজকার জীবনের সঙ্গে জড়িত একাধিক ইস্যু নিয়ে কথা বলেছি ৷ এতে আম আদমি পার্টির কী ক্ষতি হয়েছে ৷ আমাকে বলতে দেওয়া হচ্ছে না কেন ?"
VIDEO | Delhi: Reacting to Raghav Chadha’s ‘X’ post after AAP removes him as Rajya Sabha Deputy Leader post, Delhi Assembly LoP and AAP leader Atishi (@AtishiAAP) says, “The country is facing a threat and democracy is under attack. The way votes were allegedly cut in Delhi, fake… pic.twitter.com/s9qjmpe2e0— Press Trust of India (@PTI_News) April 3, 2026
একসময় আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ঘনিষ্ঠ ছিলেন রাঘব ৷ কিন্তু 2024 সালে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে যখন গ্রেফতার করা হয়, তখন রাঘব চোখের চিকিৎসা করতে লন্ডনে গিয়েছিলেন ৷ সেই সময় এনিয়ে তিনি সোশাল মিডিয়ায় কোনও পোস্ট করেননি ৷ চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লি আবগারি দুর্নীতি মামলায় বেকসুর খালাস পেয়ে যান অরবিন্দ কেজরিওয়াল ৷ এরপরও রাঘব কোনও মন্তব্য করেননি ৷ রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত, এই দীর্ঘ নীরবতার জন্য তাঁকে দলের ডেপুটি নেতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ রাজ্যসভায় তাঁকে বলতে না-দেওয়ার জন্য চিঠি পাঠানো হয়েছে ৷