রাজ্যসভার চেয়ারম্যানকে চিঠি, রাঘব-সহ সাত জনের সদস্যপদ খারিজের আবেদন আপের

রাজ্যসভার চেয়ারম্যানকে চিঠি, রাঘব-সহ সাত জনের সদস্যপদ খারিজের আবেদন আপের
আম আদমি পার্টির টিকিটে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন রাঘব চাড্ডা-সহ সাতজন সাংসদ ৷ কিন্তু তাঁরা এখন বিজেপিতে ৷ তাঁদের পদ খারিজের আর্জি জানাল আপ ৷
By PTI
Published : April 26, 2026 at 5:31 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 এপ্রিল: রাজ্যসভার যে আপ সাংসদরা দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন, তাঁদের সাংসদ পদ খারিজের আবেদনের কথা আগেই জানিয়েছিল আম আদমি পার্টি ৷ রবিবার রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা উপ-রাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণাণের কাছে রাঘব চাড্ডা, সন্দীপ পাঠক, অশোক মিত্তাল-সহ সাত জনের সাংসদ পদ খারিজের আবেদন জানিয়ে চিঠি দিলেন রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং ৷
গত 24 এপ্রিল রাঘব চাড্ডা সাংবাদিক বৈঠক করে ঘোষণা করেন, তিনি আপ ছেড়ে বিজেপি যোগ দিচ্ছেন ৷ তাঁর সঙ্গে দলের দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদও আপ ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে যাচ্ছেন ৷ তাঁরা সংবিধানের নিয়ম-কানুন মেনে আপ থেকে বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন ৷ এর কয়েক ঘণ্টা পর সন্ধ্যায় দিল্লিতে বিজেপির সদর কার্যালয়ে সভাপতি নিতিন নবীনের সঙ্গে দেখা করেন রাঘব চাড্ডা, সন্দীপ পাঠক ও অশোক মিত্তল ৷ তাঁদের নিজের হাতে লাড্ডু খাইয়ে দলে স্বাগত জানান বিজেপি সভাপতি নিতিন ৷
Welcomed Raghav Chadha Ji, Sandeep Pathak Ji, and Ashok Mittal Ji to the BJP family at the Party HQ today.— Nitin Nabin (@NitinNabin) April 24, 2026
Also, best wishes to Harbhajan Singh Ji, Swati Maliwal Ji, Vikram Sahney Ji, and Rajinder Gupta Ji to work under the dynamic leadership of PM Shri @narendramodi Ji towards… pic.twitter.com/fLhcnHnO0K
আপ-এর সাত সাংসদ- রাঘব চাড্ডা, সন্দীপ পাঠক, অশোক মিত্তল, হরভজন সিং, রাজেন্দ্র গুপ্তা, বিক্রম সহানে এবং স্বাতী মালিওয়ালকে বিজেপিতে স্বাগত জানিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন ৷
এরপর এদিন সকালে সাংবাদিক বৈঠকে আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং দাবি করেন, এই সাত জন সাংসদের বিজেপিতে যোগদান দলত্যাগ বিরোধী আইন মেনে হয়নি ৷ আপ রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের কাছে এই সাত সাংসদের সদস্য পদ খারিজের আর্জি জানিয়েছে ৷ আপ-এর টিকিটে তাঁদের সংসদের উচ্চকক্ষে নির্বাচিত করা হয়েছে ৷ কিন্তু, তাঁরা পদে দল ছাড়েন এবং বিজেপিতে যোগ দেন ৷ সঞ্জয় সিং অভিযোগ করেন, এই দলত্যাগ জনাদেশ বিরোধী, বিশেষত পঞ্জাবের জন্য এবং সংবিধান-বিরুদ্ধ ৷ ঘটনাচক্রে স্বাতী মালিওয়াল বাদে বাকি ছ'জন সাংসদই পঞ্জাবের ৷
AAP वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद @SanjayAzadSln और AAP नेशनल मीडिया प्रभारी @anuragdhanda की महत्वपूर्ण प्रेसवार्ता | LIVE https://t.co/XNbUh6EZDh— AAP (@AamAadmiParty) April 24, 2026
গত 2 এপ্রিল আপ-এর সঙ্গে রাঘব চাড্ডার মতবিরোধের বিষয়টি সামনে আসে ৷ রাজ্যসভায় দলের ডেপুটি নেতা ছিলেন এই তরুণ আপ নেতা ৷ কিন্তু তাঁকে যেন আর বলতে দেওয়া না-হয়, রাজ্যসভার সচিবালয়ে আবেদন জানায় অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি ৷
সংসদের উচ্চকক্ষে রাঘব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরাসরি বিরোধিতা না-করে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার কথা নিয়ে বক্তৃতা করছিলেন ৷ দশ মিনিটে পণ্য ডেলিভারি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি ৷ জনগণ যদি ভোট দিয়ে নেতা নির্বাচিত করতে পারে, তাহলে নেতাদের প্রত্যাহারের অধিকারও রয়েছে জনতারই ৷ এরকম কিছু দৈনন্দিন ও বাস্তবোচিত সমস্যা নিয়ে বলার জন্য তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন ৷ কিন্তু তাঁকে ডেপুটি নেতার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় ৷
আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ রাঘবের উদ্দেশে সোশাল মিডিয়ায় অভিযোগ করেন, "আপনি সংসদে সফ্ট পিআর করছেন ৷ এতে সরকারের কিছু যায় আসে না ৷ সংসদে একটা ছোট্ট দলকে সীমিত সময়ের জন্য বলতে দেওয়া হয় ৷ সেখানে একজন শিঙাড়ার কথা বলছেন ! দেশে অনেক বড়সড় ইস্যু রয়েছে ৷ আমরা সবাই অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সেনা ৷" রাঘবের বদলে রাজ্যসভায় আপ-এর আরেক সাংসদ অশোক মিত্তালকে ডেপুটি নেতা করা হয় ৷ কিন্তু শেষে তিনিও রাঘবের সঙ্গে দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন ৷