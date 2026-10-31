পঞ্জাবের বিধানসভা ভোটে 40 প্রার্থীর নাম ঘোষণা আপের, চেনা মাঠ থেকেই লড়ছেন মান
Punjab Assembly election 2027: পঞ্জাবে বিধানসভা নির্বাচন 2027 সালের শুরুর দিকেই হওয়ার কথা ৷ সম্ভবত ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ভোট হতে পারে রাজ্যে।
Published : October 31, 2026 at 4:13 PM IST
চণ্ডীগড়, 31 অক্টোবর: পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনের প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল আম আদমি পার্টি (আপ) ৷ শনিবার বিধানসভা নির্বাচনের জন্য 40 জন প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করেছে দল। মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান তাঁর পুরনো ধুরি কেন্দ্র থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে জানা গিয়েছে।
2027 সালের শুরুর দিকেই পঞ্জাবে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা ৷ সম্ভবত ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ভোট হতে পারে উত্তর ভারতের এই রাজ্যে। 117 আসনের পঞ্জাব বিধানসভার পাঁচ বছরের মেয়াদ সামনের বছর 16 মার্চ শেষ হবে। আপের এই প্রার্থী তালিকায় আছেন বিধানসভার স্পিকার কুলতার সিং সান্ধওয়ান । তিনি কোটকাপুরা থেকে লড়বেন ৷ বর্তমানে জেলে থাকা মন্ত্রী সঞ্জীব অরোরা লুধিয়ানা পশ্চিম কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
প্রার্থী তালিকায় আরও বেশ কয়েকজন মন্ত্রীরও নাম রয়েছে ৷ যেমন— আজনালা থেকে কুলদীপ সিং ধালিওয়াল, কারতাপুর থেকে বলকার সিং, গড়শঙ্কর থেকে জয় কৃষাণ সিং রৌরি, এসএএস নগর থেকে কুলবন্ত সিং এবং ভাদৌর থেকে লাভ সিং উগোকে প্রার্থী করা হয়েছে।
শনিবার ‘আপ’-এর জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাসভবনে আয়োজিত পিএসি-র বৈঠকে এই প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করা হয়। বৈঠকে কেজরিওয়াল, ভগবন্ত মান, পঞ্জাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা মণীশ সিসোদিয়া, অর্থমন্ত্রী হরপাল চিমার পাশাপাশি পিএসি-র অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন ৷
বর্তমান বিধায়ক তথা পঞ্জাব ‘আপ’-এর সহ-আহ্বায়ক অমনশের সিং বাতালা কেন্দ্র থেকে লড়বেন। এছাড়া, বর্তমান বিধায়ক ও পঞ্জাব মন্ত্রিসভার প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দরবীর সিং নিজ্জার অমৃতসর দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
নাম ঘোষণার পর, অরবিন্দ কেজরিওয়াল ‘এক্স’ হ্যান্ডেলে করা পোস্টে প্রার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন, "সকল প্রার্থীকে অনেক শুভকামনা।" ‘আপ’ নেতা মণীশ সিসোদিয়াও প্রার্থীদের অভিনন্দন জানান ৷ জনগণের কাছে গিয়ে প্রার্থীদের সমস্যা শোনার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।
‘এক্স’-এর এক পোস্টে মণীশ সিসোদিয়া লেখেন, "পঞ্জাবের জন্য আম আদমি পার্টির ঘোষিত 40 জন প্রার্থীকে অভিনন্দন ৷ এটি জনগণের আস্থা আরও সুদৃঢ় করার একটি দায়িত্ব। প্রতিটি বাড়িতে যান, মানুষের কথা শুনুন এবং পঞ্জাবকে এগিয়ে নিতে নিজেদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করুন।" পোস্টের শেষে তিনি লিখেছেন সমৃদ্ধ পঞ্জাবের জন্য আবারও ভগবন্ত মানকেই প্রয়োজন । 2022 সালের বিধানসভা নির্বাচনে, রাজ্যের 117টি আসনের মধ্যে আম আদমি পার্টি 92টি আসনে জয়লাভ করেছিল, অন্যদিকে কংগ্রেস 18টি আসন পেয়েছিল।
চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে, নির্বাচন কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে জেলাভিত্তিক পর্যালোচনা করেছিল। নির্বাচন কমিশনের এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার পবন কুমার শর্মা, ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার ভানু প্রকাশ, ডিরেক্টর জেনারেল (আইটি) সীমা খান্না এবং ডিরেক্টর জেনারেল (মিডিয়া) আশিস গোয়েল।
বৈঠক চলাকালীন, প্রতিনিধি দলটি 23টি জেলার নির্বাচনী আধিকারিক, পুলিশ কমিশনার এবং সিনিয়র পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জেলায় নির্বাচনের প্রস্তুতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।