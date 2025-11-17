ETV Bharat / bharat

দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে মূল চক্রী রশিদ আলীকে NIA হেফাজতের নির্দেশ

বিস্ফোরণের কারণ এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্য একাধিক তদন্তকারী সংস্থা তদন্তে করছে। 16 তারিখ আমির রশিদ আলীকে এনআইএ গ্রেফতার করে।

delhi car blast
দিল্লি বিস্ফোরণের মূল চক্রান্তকারীকে এনআইএ হেফাজত (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 17, 2025 at 4:09 PM IST

নয়াদিল্লি, 17 নভেম্বর: জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (NIA) লালকেল্লা বিস্ফোরণ মামলার এক অভিযুক্তকে দিল্লির পাতিয়ালা হাউস আদালতে পেশ করে সোমবার ৷ অভিযুক্ত আমির রশিদ আলীকে প্রধান জেলা ও দায়রা বিচারকের সামনে পেশ করা হয়। যদিও এদিনের শুনানিতে সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের আদালতে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। তাকে 10 দিনের এনআইএ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷

গত 16 তারিখ আমির রশিদ আলীকে এনআইএ গ্রেফতার করে। লালকেল্লা বিস্ফোরণ মামলায় এনআইএ প্রথম গ্রেফতার করে রশিদ আলীকেই। এরপর এদিন তাকে আদালতে তোলা হয় ৷ যদিও অভিযুক্ত এবং নিরাপত্তা কর্মী ছাড়া অন্য কাউকে এদিন আদালত কক্ষে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আমির রশিদ আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, বিস্ফোরণের অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত উমর নবীকে গাড়ি পেতে সাহায্য করার অভিযোগ তুলেছে এনআইএ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত দিক এবং সম্ভাবনা বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে ৷ বিস্ফোরণের কারণ এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্য একাধিক তদন্তকারী সংস্থা তদন্তে করছে। দিল্লি পুলিশ বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন (ইউএপিএ), বিস্ফোরক আইন এবং BNS-এর অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ধারার অধীনে কোতোয়ালি থানায় একটি মামলাও দায়ের করেছে।

উল্লেখ্য, গত 10 নভেম্বর লালকেল্লার সামনে একটি i20 গাড়ি বিস্ফোরণ ঘটে। গাড়িটি আমির রশিদ আলীর নামে রেজিস্ট্রেশন ছিল বলে তদন্তকারীরা জানতে পারে। বিস্ফোরণে 13 জন নাগরিকের মৃত্যু এবং 32 জন আহত হন। বিস্ফোরণের মাত্রা এতটাই জোরাল ছিল যে আশপাশের বেশ কয়েকটি গাড়ি কার্যত উড়ে যায় ৷ আশপাশের বাড়ি এবং বিল্ডিংও কেঁপে ওঠে ৷ ভয়াবহ সেই ঘটনার পর প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন যে, তারা এর আগে কখনও এত তীব্র বিস্ফোরণ দেখেননি। বিস্ফোরণস্থলে মানবদেহের অংশ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। ঘটনার তদন্ত শুরু করে এনআইএ এবং অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থা ৷ তদন্তে নেমে অন্যান্য রাজ্য থেকে একের পর এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে এনআইএ ৷ এর মধ্যে প্রথম অভিযুক্ত হিসাবে রশিদ আলীকে গ্রেফতার করে এনাইএ ৷

অন্যদিকে, লালকেল্লায় গাড়ি বিস্ফোরণে নয়া মোড় এসেছে ৷ বিস্ফোরণে ব্য়বহৃত গাড়ির চালকের আসনে ছিল ডাক্তার উমর নবি ৷ এবার তার এক সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ ৷ পাশাপাশি এই ঘটনায় অভিযুক্ত ডাঃ উমর নবিকে এই প্রথমবার 'আত্মঘাতী বোমারু' বলে উল্লেখ করল তদন্তকারী সংস্থা ৷ গাড়িটিকেও 'ভেহিকল-বর্ন ইমপ্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি)' অর্থাৎ বিস্ফোরক যান হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা ৷

BLAST NEAR RED FORT IN DELHI
দিল্লি বিস্ফোরণ
এনআইএ
DELHI CAR BLAST

