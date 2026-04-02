রাজ্যসভার আপ ডেপুটি লিডার পদ থেকে অপসারিত রাঘব চাড্ডা, 'বলতে না-দেওয়ার' চিঠি সচিবালয়ে

রাজ্যসভার সাংসদ রাঘব চাড্ডাকে যাতে বলার জন্য সময় বরাদ্দ করা না-হয়, তাই রাজ্যসভার সচিবালয়ে চিঠি দিয়ে জানাল আম আদমি পার্টি ৷

রাজ্যসভায় আপ নেতা রাঘব চাড্ডা (ছবি: রাঘব চাড্ডার এক্স হ্য়ান্ডেল থেকে সংগৃহীত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 2, 2026 at 3:00 PM IST

Updated : April 2, 2026 at 3:42 PM IST

নয়াদিল্লি, 2 এপ্রিল: 10 মিনিটে পণ্য ডেলিভারি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি ৷ জনগণ যদি ভোট দিয়ে নেতা নির্বাচিত করতে পারে, তাহলে নেতাদের প্রত্যাহারের অধিকারও আম জনতার ৷ এরকমই কিছু দৈনন্দিন ও বাস্তবোচিত সমস্যা নিয়ে রাজ্যসভায় বলছিলেন আপ সাংসদ রাঘব চাড্ডা ৷ এর জন্য তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন ৷ চাড্ডাকে আর বলতে না-দেওয়ার আবেদন জানিয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি ৷

বৃহস্পতিবার আপ, রাজ্যসভার সচিবালয়ে চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছে, সাংসদ রাঘব চাড্ডাকে বক্তৃতার জন্য যেন সময় বরাদ্দ করা না-হয় ৷ তিনি দলের ডেপুটি নেতা নন ৷ তাঁর বদলে রাজ্যসভার আরেক সাংসদ অশোক মিত্তালকে দলের ডেপুটি নেতা নির্বাচিত করেছে আপ ৷ রাঘবের বদলে অশোক মিত্তালকে রাজ্যসভায় বলার জন্য সময় অনুমোদন করা হোক, চিঠিতে জানিয়েছে আপ ৷ বর্তমানে রাজ্যসভায় আম আদমি পার্টির 10 জন সদস্য় রয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে সাত জন পঞ্জাবের এবং তিন জন দিল্লির ৷

এই আবহে প্রশ্ন উঠেছে রাঘব কি তাহলে আপ ছাড়ছেন ? এই প্রসঙ্গে সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে অশোক মিত্তাল জানিয়েছেন এই ধরনের পরিবর্তন নিয়মিত হয়ে থাকে ৷ তিনি বলেন, "এর আগে এনডি গুপ্তাজি ডেপুটি নেতা ছিলেন ৷ তাঁর পর রাঘবজি দায়িত্ব নেন এবং এখন এটা আমার দায়িত্ব ৷ আগামিকাল অন্য কেউ নেবে ৷ পার্টি চায়, প্রত্যেক সাংসদ এবং নেতা শিখুন ৷ বিভিন্ন ভূমিকার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করুন ৷" রাঘব চাড্ডার দল ছাড়ার জল্পনা গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছেন নয়া ডেপুটি নেতা ৷

আপ নেতা রাঘব চাড্ডার বক্তৃতায় পিতৃত্বকালীন ছুটিকে আইনি অধিকার করা, বিমান সংস্থাগুলির উড়ানে দেরি করা, দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে যানজটের সমস্যা, ভারতের ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষায় নীতি প্রণয়নের দাবির মতো উল্লেখযোগ্য বিষয় উঠে এসেছে ৷ প্রায় প্রতিদিন তিনি এইরকম ইস্যুগুলি নিয়ে বক্তৃতা করেছেন ৷

চলতি বছরের জানুয়ারিতে কুইক কমার্স সংস্থাগুলি 10 মিনিটের মধ্যে ডেলিভারির প্রতিশ্রুতি উঠিয়ে নেয় ৷ রাঘব চাড্ডা এই অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে পণ্য ডেলিভারি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন ৷ কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যের হস্তক্ষেপে দেশের প্রধান ডেলিভারি সংস্থাগুলিকে বাধ্যতামূলক 10 মিনিটের মধ্যে ডেলিভারি সময়সীমা তুলে নিতে নির্দেশ দেওয়া হয় ৷

সংসদীয় অধিবেশনে, রাজ্যসভার আপ সাংসদ রাঘব চাড্ডা দেশের গিগ কর্মীদের 'যন্ত্রণা ও দুর্দশা' নিয়ে বক্তৃতা করেন ৷ তিনি গিগ কর্মীদের প্রচণ্ড চাপের মধ্যে কাজ করার বিষয়টি তুলে ধরেন ৷ কখনও প্রতিকূল আবহাওয়াতে নির্ধারিত 10 মিনিটের মধ্যে পণ্য ডেলিভারি দিতে গিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিতে হয় তাঁদের ৷ এর উল্লেখ করেন আপ সাংসদ ৷

আপ সাংসদ রাঘব চাড্ডা কুইক কমার্স এবং অন্যান্য অ্যাপ-ভিত্তিক ডেলিভারি ও পরিষেবা ব্যবসার জন্য সুনির্দষ্ট বিধি প্রণয়নের দাবি তোলেন ৷ গিগ কর্মীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন ৷ গিগ কর্মীদের মর্যাদা, সুরক্ষা এবং ন্যায্য বেতনের দাবি তুলেছেন তিনি ৷

