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সন্ত্রাসবাদী দেশ আমাকে প্রশ্ন করছে ! রাষ্ট্রসংঘে পাক সাংবাদিককে কড়া জবাব জয়শঙ্করের

Jaishankar on Pakistani reporter: সন্ত্রাসবাদ নিয়ে প্রশ্নের জবাবে ব্যঙ্গাত্মক হেসে পাকিস্তানের তীব্র সমালোচনা করেন জয়শঙ্কর ৷

Jaishankar on Pakistani reporter
পাক সাংবাদিককে কড়া জবাব বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 26, 2026 at 9:52 AM IST

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নয়াদিল্লি, 26 সেপ্টেম্বর: রাষ্ট্রসংঘে পাক সাংবাদিকের প্রশ্ন শুনে চরম ক্ষুব্ধ হলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷ তীব্র কটাক্ষের সুরে তিনি ওই সাংবাদিককে বলেন, "একটি সন্ত্রাসবাদীদের দেশ আমাকে প্রশ্ন করছে !"

নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার 81তম অধিবেশন চলছে ৷ শুক্রবার তার ফাঁকে জাহাজ ও নাবিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য 'গ্রুপ অফ ফ্রেন্ডস'-এর উদ্বোধন করে লাইবেরিয়ার বিদেশমন্ত্রী সারা বেসলো নিয়ান্তির সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করেন জয়শঙ্কর ৷ সেখানেই সন্ত্রাসবাদ নিয়ে প্রশ্ন করেন পাকিস্তানের এক সাংবাদিক ৷ তাঁর প্রশ্ন ছিল, "আপনার সরকার (ভারত) পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা কবে বন্ধ করবে ?" প্রশ্নের জবাবে ব্যঙ্গাত্মক হেসে পাকিস্তানের তীব্র সমালোচনা করেন জয়শঙ্কর ৷ সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "একটি সন্ত্রাসবাদীদের দেশ আমাকে এই প্রশ্ন করছে ? আরে, এসব কী !"

এরপরও অবশ্য চিৎকার করতে থাকেন ওই সাংবাদিক ৷ সেই সময় তাঁকে থামিয়ে রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি হরিশ পার্বথানেনি তাঁকে বলেন, "আপনি আপনার উত্তর শুনেছেন। আপনার প্রশ্নের জবাব আপনি স্পষ্ট ও জোরালোভাবে পেয়েছেন!" এর আগের দিন, সাধারণ সভার প্রবেশদ্বার দিয়ে যাওয়ার সময় একজন ভারতীয় সাংবাদিক পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফকে প্রশ্ন করেছিলেন, "প্রধানমন্ত্রী, আপনি কবে সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেওয়া বন্ধ করবেন ? আপনি কবে লস্কর-ই-তৈবা প্রধান হাফিজ সাঈদের বিচার করবেন ?"

যদিও জয়শঙ্করের মতো কড়া জবাব দিতে পারেননি শরীফ ৷ উত্তর না দিতে পেরে অন্যদিকে তাকিয়ে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দেন তিনি। সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োতে দেখা যায়, শরীফ রাষ্ট্রসংঘের সদর দফতরে ঢোকার সময়ই ওই সাংবাদিক তাঁকে একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকেন ৷ যদিও শরীফ কোনও জবাব দেননি। রাষ্ট্রসংঘ চত্বর ছাড়ার সময়ও ফের বিষয়টি ওঠে ৷ ফের সাংবাদিক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কবে লস্কর-ই-তৈবা (এলইটি) প্রধান হাফিজ সাঈদের বিচার করবেন ?" শরীফ সেবারও কোনও উত্তর দিতে পারেননি ৷ জবাব না দিয়েই সাংবাদিকদের পাশ কাটিয়ে চলে যান তিনি।

হাফিজ সাঈদ পাকিস্তান-ভিত্তিক নিষিদ্ধ জঙ্গি গোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈবার প্রতিষ্ঠাতা ৷ ভারতের অন্যতম মোস্ট-ওয়ান্টেড সন্ত্রাসবাদী হিসাবেও পরিচিত সে। রাষ্ট্রসংঘও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী হিসাবে তালিকাভুক্ত করেছে তাকে ৷ অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাফিজ সাঈদের মাথার উপর 10 মিলিয়ন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে। বুধবারের অধিবেশনের শুরুতে ভারত রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানের তীব্র সমালোচনা করে ইসলামাবাদকে বলে, "ভূখণ্ড নিয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করা বা আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন না করে বরং তাদের সংকটগ্রস্ত, বেলআউট-নির্ভর অর্থনীতির দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।"

রাষ্ট্রসংঘ মানবাধিকার পরিষদে ভারতীয় কূটনৈতিক ক্ষিতিজ ত্যাগী পাকিস্তানের মনোযোগ অন্যদিকে সরানোর প্রচেষ্টার পাল্টা জবাব দিয়ে বলেন, "আগ্রাসী মনোভাব তাদের সংকটগ্রস্ত অর্থনীতিকে বাঁচাতে পারবে না।" ত্যাগী মন্তব্য করেন, "অন্যের ভূখণ্ডের প্রতি লোভ বা সন্ত্রাস রফতানি করার পরিবর্তে উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দিলে পাকিস্তান তার জনগণের আরও ভালো সেবা করতে পারবে ৷"

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EAM JAISHANKAR
JAISHANKAR ON TERRORISM
পাক সাংবাদিককে জয়শঙ্কর
বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর
JAISHANKAR ON PAKISTANI REPORTER

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