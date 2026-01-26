সফল ভারতই বিশ্বকে শান্তির পথ দেখাবে, বার্তা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের

সফল ভারতই বিশ্বকে শান্তির পথ দেখাবে, বার্তা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের
প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হতে পারা তাঁর কাছে সারা জীবনের প্রাপ্তি বলেও জানান উরসুলা ভন ডার লিয়েন ৷
By PTI
Published : January 26, 2026 at 9:08 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 জানুয়ারি: বিশ্বের সামগ্রিক প্রগতির জন্য ভারতরে উন্নত এবং সফল হওয়া আবশ্যক ৷ এমনটাই মনে করেন, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের উরসুলা ভন ডার লিয়েন ৷ তিনি এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও কোস্তা সোমবার 77তম প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৷ ভারতের তিন সামরিক বাহিনীর জওয়ান ও আধিকারিকদের মুন্সিয়ানার সাক্ষী রইলেন তাঁরা ৷ ভারতের পাশাপাশি ইউরোপের একটি সামরিক দলও অংশ নিয়েছিল এদিনের অনুষ্ঠানে ৷
সেখানেই বিশ্বের কল্যাণের জন্য ভারতের প্রগতির উপর বাড়তি গুরুত্ব দিলেন লিয়েন ৷ পাশাপাশি প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হতে পারা তাঁর কাছে সারা জীবনের প্রাপ্তি বলেও জানান তিনি ৷ তাঁর কথায়, " ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকা আমার জন্য খুবই গর্বের বিষয় ৷ এই বিশেষ অনুভূতি সারা জীবন থেকে যাবে আমার সঙ্গে ৷ ভারত এক সফল দেশ হিসেবে প্রতিভাত হলে গোটা পৃথিবী আরও বেশি করে স্থিতিশীল এবং নিরাপদ হয়ে উঠবে তাতে আমাদের সবার মঙ্গল হবে ৷"
ইউরোপিয়ান কমিশনের দুই শীর্ষনেতাকে প্রধান অতিথি হিসেবে পাওয়া ভারতের কাছেও এক বিশেষ ও স্মরণীয় মুহূর্ত বলে জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আর তা থেকে ভারতের সঙ্গে ইউরোপের বন্ধুত্ব কতটা দৃঢ় সেই আভাসও পাওয়া যায় বলে সোশাল মিডিয়ায় করা একটি পোস্টে তিনি জানান ৷ তাঁর কথায়, "এই দুজনের উপস্থিতি বলে দেয় ভারতের সঙ্গে ইউরোপের বন্ধুত্ব ঠিক কতটা গভীর ৷ পাশাপাশি এই সম্পর্ক যে আমাদের কাছেও বিশেষ সেটাও বোঝা যায় এই ঘটনা থেকেই ৷ কোনও একটি সমঝোতার ক্ষেত্রে মূল্যবোধের বুনিয়াদ কতটা শক্তপোক্ত হওয়া দরকার সেটা জানি আমরা ৷ আর সেটা কাজেও করে দেখাই ৷" ইউরোপিয়ান কমিশনের দুই শীর্ষনেতার ভারত সফরের আরও একটি বিশেষ দিক নিজের পোস্টে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "এই সফরের ফলে ইউরোপের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ আরও দৃঢ় হবে ৷ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক অংশিদারিত্বেও গভীরতা আসবে ৷"
সেই 1950 সাল থেকে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে বিদেশের রাষ্ট্রনায়করা ভারতে আসেন ৷ প্রথমবার এসেছিলেন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ ৷ এরপর থেকে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা হাজির থেকেছেন ৷ 2024 সালেও ইন্দোনেশিয়ারই প্রেসিডেন্ট সুবিনাত উপস্থিত ছিলেন ৷ 2021 এবং 2022 সালে করোনার কারণে কোনও বিদেশি রাষ্ট্রনায়ক দিল্লির অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি ৷তার অনেক আগে নয়ের দশকের গোড়ায় 1993 সালে হাজির ছিলেন ইংল্যান্ডের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জন মেয়র ৷ এর দু'বছর বাদে 1995 সালে এসেছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা ৷