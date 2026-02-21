যৌন নির্যাতন ! শঙ্করাচার্য অভিমুক্তেশ্বরানন্দের বিরুদ্ধে FIR-এর নির্দেশ পকসো আদালতের
প্রয়াগরাজের পকসো আদালতের বিচারক বিনোদ কুমার চৌরাসিয়া স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী এবং তার শিষ্য স্বামী মুকুন্দানন্দ গিরির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।
By ANI
Published : February 21, 2026 at 8:39 PM IST
প্রয়াগরাজ (উত্তরপ্রদেশ), 21 ফেব্রুয়ারি: যৌন নির্যাতন মামলায় বিপাকে জ্যোতির্পীঠের শঙ্করাচার্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী । প্রয়াগরাজ জেলার পকসো বিশেষ আদালতের বিচারক বিনোদ কুমার চৌরাসিয়া অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী এবং তাঁর শিষ্য স্বামী মুকুন্দানন্দ গিরির বিরুদ্ধে এফআইআর এবং তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। আদালতের আদেশের পর, এখন ঝুনসি থানায় অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী এবং তাঁর শিষ্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে।
উল্লেখ্য, 13 ফেব্রুয়ারি, অভিযোগকারী দুই নাবালকের জবানবন্দি ভিডিয়োগ্রাফি-সহ আদালতে রেকর্ড করা হয়। আদালত পুলিশ রিপোর্টেও গুরুত্ব দেয়। নাবালকদের জবানবন্দি এবং পুলিশ রিপোর্ট বিবেচনা করার পর, আদালত এফআইআর দায়েরের সিদ্ধান্ত সংরক্ষণ করে। আজ শুনানির পর, আদালত অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী এবং তাঁর শিষ্য স্বামী মুকুন্দানন্দ গিরির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দেয়।
উল্লেখ্য, শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি মুক্তি নির্মাণ ট্রাস্ট এবং শাকুম্ভরী পীঠাধীশ্বরের সভাপতি আশুতোষ ব্রহ্মচারী, যে আশ্রমে কর্মরত ছিলেন, সেই আশ্রমের প্রধান স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতীর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের গুরুতর অভিযোগ এনেছিলেন। 28 জানুয়ারি, তিনি 173 (4) ধারার অধীনে অভিযোগ দায়েরের জন্য প্রয়াগরাজ আদালতে একটি আবেদন দায়ের করেন। আবেদনের শুনানি শেষে, ধর্ষণ এবং পকসো বিশেষ আদালত তার সিদ্ধান্ত সংরক্ষণ করে। অভিযোগকারী আশুতোষ ব্রহ্মচারীর বক্তব্য আদালতে রেকর্ড করা হয়েছে।
আশুতোষ ব্রহ্মচারী অভিযোগ করেছিলেন যে, মাঘ মেলার সময়, একটি নাবালক এবং একজন প্রাপ্তবয়স্ক তাঁর কাছে এসে স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের গুরুতর অভিযোগ তোলে। তবে, শিশুটি এখন প্রাপ্তবয়স্ক এবং তাকে নাবালক থাকাকালীন ধর্ষণ করা হয়েছিল। অভিযোগ করা হয়েছিল যে স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতীর শিষ্যরা তাদের গুরুর সেবা করার নামে এই শিশুদের যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য চাপ দেয়।
আশুতোষ ব্রহ্মচারীর মতে, ভুক্তভোগী শিশুদের বক্তব্য এবং গুরুতর ও দৃঢ় প্রমাণের ভিত্তিতে, তিনি প্রথমে ঝুনসি থানায় মামলা দায়েরের জন্য অভিযোগ দায়ের করেছিলেন৷ কিন্তু পুলিশ মামলা দায়ের করতে অস্বীকার করলে তাঁকে আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। আশুতোষ ব্রহ্মচারী অভিযোগ করেছেন যে, তিনি স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতীর দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার প্রায় 20 জন নাবালক শিশুর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তাঁর কাছে প্রমাণ রয়েছে যে শুধু নাবালক, শিশুরাই ধর্ষণের শিকার হয়নি, বরং তাঁর কাছে নারীদের যৌন নির্যাতনের সিডিও রয়েছে যা তিনি আদালতে জমা দিয়েছেন। আশুতোষ ব্রহ্মচারী আদালতকে এই বিষয়ে মামলা দায়ের এবং ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, যার ভিত্তিতে আজ আদালত এই রায় দিয়েছে।
স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ বলেন যে, তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হচ্ছে। শিশু যৌন নির্যাতনের মতো এই ধরণের অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে করা হচ্ছে। স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দের দাবি, গোহত্যা বন্ধ করার জন্য তাঁর প্রচারের কারণে তাঁকে ইচ্ছাকৃতভাবে ফাঁসানো হচ্ছে। এর পাশাপাশি, শঙ্করাচার্যের শিষ্য স্বামী মুকুন্দানন্দ গিরি আদালতে 104 পৃষ্ঠার একটি হলফনামাও দাখিল করেছেন। হলফনামায় আশুতোষ ব্রহ্মচারীর বিরুদ্ধে দায়ের করা 27টি ফৌজদারি মামলার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে যে আশুতোষ ব্রহ্মচারী তার গুরু স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী এবং তার বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের মিথ্যা অভিযোগ করেছেন।