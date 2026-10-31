দ্বিতীয় ইনিংস শুরু ওমর আবদুল্লার-নিধি রাজদানের, গাঁটছড়া বাঁধলেন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী

দ্বিতীয় ইনিংস শুরু ওমর আবদুল্লার-নিধি রাজদানের, গাঁটছড়া বাঁধলেন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী
Omar Abdullah tied Nidhi Razdan: ওমর আবদুল্লা এক্সে বিয়ের বেশ কিছু ছবি পোস্ট করেছেন। নিধিকে ট্যাগ করে তিনি লিখেছেন, "নতুন যাত্রার সূচনা হলি ৷"
Published : October 31, 2026 at 6:10 PM IST
শ্রীনগর, 31 অক্টোবর: সাংবাদিক নিধি রাজদানের সঙ্গে এবার বিয়ে সারলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা ৷ শনিবার দম্পতি তাদের বিয়ের কথা ঘোষণা করেছেন ৷ তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই যে জল্পনা-কল্পনা চলছি তার অবসানও ঘটালেন ওমর ও নিধি।
ওমর আবদুল্লা এক্স হ্যান্ডেলে বিয়ের বেশ কিছু ছবির সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ আন্তরিক বার্তা পোস্ট করেছেন। সেখানে নিধিকে ট্যাগ করে তিনি লিখেছেন: "একটি নতুন যাত্রার সূচনা হলি ৷" এর উত্তরে নিধিও বেশ মজার ছলে ওমরকে ট্যাগ করে লিখেছেন, "কাজটা সেরে ফেললাম ওমর !"
বিয়ের ঘোষণার পাশাপাশি কিছু ছবিও প্রকাশ করা হয়েছে দু'পক্ষের তরফে ৷ যেখানে দম্পতির বিয়ের উদযাপনের মুহূর্ত এবং তাদের পোশাকের ঝলক দেখা যাচ্ছে। একটি ছবিতে নিধিকে দেখা যাচ্ছে জমকালো লাল রঙের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে, যা সোনালি ও রুপোলি সুতোর কারুকাজে সুসজ্জিত। এর সঙ্গে তিনি মানানসই ওড়না এবং আকর্ষণীয় গয়না পরেছিলেন।
অন্যদিকে, ওমর বেছে নিয়েছিলেন নেভি-ব্লু রঙের বন্ধগলা স্যুট, যার সঙ্গে ছিল মানানসই পকেট স্কোয়ার। নবদম্পতিকে একটি কাঠের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় দু'জনকে ৷ ঐতিহ্যবাহী অন্দরসজ্জা পুরো দৃশ্যটিকে আরও মার্জিত করে তুলেছে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্টমহল। অন্য কিছু ছবিতে নিধিকে দেখা যায় স্নিগ্ধ সেজ-গ্রিন (হালকা সবুজ-ধূসর) রঙের সিল্কের শাড়িতে, যাতে ছিল সূক্ষ্ম সোনালি ফুলের নকশা। এর সঙ্গে তিনি পরেছিলেন ক্রিম-সোনালি রঙের ব্লাউজ, ঐতিহ্যবাহী মাং টিকা এবং হাতে গুচ্ছ চুড়ি। হাতে মেহেদির নিপুণ নকশা পুরো সাজে এক ঐতিহ্যবাহী আমেজ যোগ করেছিল।
ওমর তাঁর পোশাকে নিধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরেছিলেন ধূসর-বাদামী রঙের কুর্তা-স্যুট, যার উপর ছিল ক্রিম রঙের নেহরু জ্যাকেট এবং পকেটে সুন্দর করে ভাঁজ করা পকেট স্কোয়ার। বিয়ের পোশাকের বাইরেও, ছবিগুলোতে এই দম্পতির আনন্দঘন ও স্বাচ্ছন্দ্যময় মুহূর্তগুলিও ফুটে উঠেছে। একটি ছবিতে দেখা যায়, নিধির প্রাণখোলা হাসি, মাথাটা পেছনের দিকে হেলানো; আর ওমরও তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন একগাল চওড়া হাসিতে।
অন্য কয়েকটি ছবিতে তাদের দেখা যায় গোলাপি ও সাদা গোলাপের সাজসজ্জায় ঘেরা পটভূমির সামনে পোজ দিতে। তাদের অভিব্যক্তিতে— উচ্ছল হাসি থেকে শুরু করে স্নিগ্ধ মৃদু হাসি পর্যন্ত— এই বিশেষ মুহূর্তের আনন্দ এবং তাদের মধ্যকার সহজ ও সাবলীল সম্পর্কের প্রতিফলন ফুটে উঠেছিল। যদিও তারা বিয়ের স্থান বা অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানাননি ৷ তবে তাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া ঘোষণা থেকে বোঝা যায় যে, বিয়ের অনুষ্ঠানটি শুক্রবার সম্পন্ন হয়েছে।
তবে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় নয়াদিল্লিতে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ৷ যেখানে কেবল ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। ওমর এবং নিধি— উভয়েরই এটি দ্বিতীয় বিয়ে। ওমর এর আগে 1994 সালের 1 সেপ্টেম্বর পায়েল নাথকে বিয়ে করেছিলেন। তাদের দুই ছেলে রয়েছে— জাহির ও জামির। জানা যায়, 2009 সাল থেকে তারা আলাদা থাকতে শুরু করেন এবং 2011 সালের সেপ্টেম্বরে ওমর প্রকাশ্যে তাঁদের বিচ্ছেদের কথা নিশ্চিত করেন। তাদের বিবাহবিচ্ছেদের প্রক্রিয়াটি বেশ কয়েক বছর ধরে অমীমাংসিত ছিল।
অবশেষে 2026 সালের জুলাই মাসে, উভয় পক্ষ মধ্যস্থতার মাধ্যমে একটি সমঝোতায় পৌঁছালে এবং সংবিধানের 142 অনুচ্ছেদের অধীনে পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন জানালে, সুপ্রিম কোর্ট তাদের বিবাহবিচ্ছেদের অনুমোদন দেয়। নিধি এর আগে সাংবাদিক ও লেখক নীলেশ মিশ্রকে বিয়ে করেছিলেন। 2005 সালে তাদের বিয়ে হয় এবং পরবর্তীতে তাঁরা আলাদা হয়ে যান ৷
2007 সালে তাদের বিবাহবিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়। দীর্ঘদিনের জন কৌতূহল: ওমর ও নিধির সম্পর্ক নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরেই নানা জল্পনা-কল্পনা চলছিল, যা জনসমাজে বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। 2024 সালের অক্টোবরে শ্রীনগরে ওমরের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে নিধির উপস্থিতি তাদের সম্পর্ক নিয়ে কৌতূহল আরও বাড়িয়ে দেয়। এত জল্পনা-কল্পনা সত্ত্বেও, সেই সময়ে তারা কেউই প্রকাশ্যে তাদের সম্পর্কের ধরন নিয়ে কিছু বলেননি বা নিশ্চিত করেননি। শনিবার তাদের দেওয়া ঘোষণার মাধ্যমে দীর্ঘদিনের সেই জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটল এবং তারা দুজনে মিলে জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু করলেন।