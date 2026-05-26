মদ্যপ নাবালকের গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু এক নাবালকের, আহত তিন
বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক নাবালকের ৷ ঘটনাচক্রে গাড়িটি চালাচ্ছিল আরেক নাবালক ৷ মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তামিলনাড়ুতে ৷
Published : May 26, 2026 at 6:39 PM IST
তিরুপাথুর, 26 মে: মদ্যপ অবস্থায় বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালিয়ে এক নাবালককে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠল আরেক নাবালকের বিরুদ্ধে ৷ সোমবার মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটে তামিলনাড়ুর তিরুপাথুরের জোলারপেটের কাছে ৷ বছর এগারোর ওই মৃত নাবালকের নাম মৌনিশ ৷ তার বাড়ি থিরুপাথুরের কাছে কুডাপাট্টু নামের জায়গায় ৷
স্কুলের গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে মৌনিশ ও তার দুই বোন চেন্নাইয়ে বাবার কাছে এসেছিল ৷ তার বাবা চান্দ্রু একটি ফুচকার দোকান চালান ৷ সোমবার চান্দ্রু তাঁর শিশুদের ট্রেনে করে গ্রামে ফেরত নিয়ে যান ৷ কুডাপাট্টুতে একটি স্থানীয় মন্দিরে উৎসবে যোগ দিতে তারা সবাই গ্রামে ফিরছিল ৷
তাদের দাদু পেরুমল বাইকে করে জোলারপেট রেলওয়ে স্টেশনে গিয়েছিলেন তাদের নিয়ে আসতে ৷ তিন সন্তানকে নিয়ে দাদু বাড়ি ফিরছিলেন ৷ দুর্ঘটনার সময় তিন জনই বাইকে দাদুর পিছনে বসেছিল ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, 17 বছর বয়সি এক নাবালক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিল ৷ সে থাঞ্জাভুরের বাসিন্দা ৷ সে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিল ৷ তার গাড়িটি পেরুমলের বাইকে সজোরে ধাক্কা মারে ৷ এই ধাক্কার অভিঘাত এতটাই তীব্র যে চারজনই বাইক থেকে শূন্যে উঠে যান ৷
স্থানীয়রা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে ৷ তারা পুলিশ ও জরুরি পরিষেবায় ফোন করে খবর দেয় ৷ আহতদের দ্রুত তিরুপাথুর সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ পরে চিকিৎসকরা জানা, মৌনিশের মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছিল ৷ হাসপাতালে আসার পথেই তার মৃত্যু হয়েছে ৷ দাদু পেরুমল এবং মৌনিশের দুই বোনের সামান্য চোট লেগেছে ৷
এই ঘটনায় পুলিশ 17 বছর বয়সি নাবালক গাড়িচালকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে ৷ সে ভানিয়ামবাডিতে তার আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছিল ৷ তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় ৷ পুলিশ নিশ্চিত করেছে, শারীরিক পরীক্ষায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, যখন দুর্ঘটনা ঘটে তখন নাবালক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিল ৷ পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত করছে ৷ ওই নাবালক কীভাবে গাড়ি চালানোর সুযোগ পেল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷