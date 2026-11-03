সমুদ্রের নীচেও মহাবিপর্যয় ! উষ্ণায়নের গ্রাসে বিশ্বের 96 শতাংশ প্রবালপ্রাচীর

সমুদ্রের নীচেও মহাবিপর্যয় ! উষ্ণায়নের গ্রাসে বিশ্বের 96 শতাংশ প্রবালপ্রাচীর
Zoological Survey of India: বিপন্ন ভারতের চার অঞ্চলও, উদ্বেগজনক ছবি উঠে এসেছে আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থা IUCN-এর প্রথম বিশ্বব্যাপী প্রবালপ্রাচীর বাস্তুতন্ত্র মূল্যায়নে ।
Published : November 3, 2026 at 6:25 PM IST
কলকাতা, 3 নভেম্বর: পৃথিবীর বুকে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে । তার আঁচ থেকে রেহাই পাচ্ছে না সমুদ্রের গভীরেও গড়ে ওঠা প্রবালপ্রাচীর । বাড়ছে সমুদ্রের তাপমাত্রা, ঘন ঘন আছড়ে পড়ছে সামুদ্রিক তাপপ্রবাহ। তার জেরে অস্তিত্বের গভীর সঙ্কটে বিশ্বের প্রবালপ্রাচীর ।
আন্তর্জাতিক এক মূল্যায়নে উঠে এসেছে, ভবিষ্যতের উষ্ণায়ন এবং সামুদ্রিক তাপপ্রবাহের সম্ভাব্য প্রভাব বিবেচনায় রাখলে বিশ্বের মূল্যায়ন করা প্রবালপ্রাচীর বাস্তুতন্ত্রের প্রায় 96 শতাংশই 'চরম বিপন্ন' (Critically Endangered) পর্যায়ে পৌঁছতে পারে ।
দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতিও যথেষ্ট উদ্বেগজনক । আগামী 50 বছরের সম্ভাব্য জলবায়ু পরিস্থিতির বিচারে এই অঞ্চলের 13টি প্রবালপ্রাচীর এলাকাই চরম বিপন্নের তালিকায় । সেই তালিকা থেকে বাদ পড়েনি ভারতও । দেশের চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবালপ্রাচীর অঞ্চলের ভবিষ্যৎ নিয়েও তৈরি হয়েছে গভীর আশঙ্কা ।
এই উদ্বেগজনক ছবি উঠে এসেছে আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার (IUCN)-এর প্রথম বিশ্বব্যাপী প্রবালপ্রাচীর বাস্তুতন্ত্র মূল্যায়নে । IUCN Red List of Ecosystems-এর অধীনে তৈরি এই মূল্যায়ন প্রকাশিত হয়েছে আর্মেনিয়ার ইয়রেভানে রাষ্ট্রপুঞ্জের জীববৈচিত্র্য সম্মেলন COP17-এ । প্রবালপ্রাচীরের বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি আগামিদিনে সমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং সামুদ্রিক তাপপ্রবাহের সম্ভাব্য প্রভাবও বিবেচনায় রাখা হয়েছে এই গবেষণায় ।
দক্ষিণ এশিয়ার 13টি প্রবালপ্রাচীরই চরম বিপদের মুখে
মূল্যায়নে ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ এবং চাগোস দ্বীপপুঞ্জ জুড়ে বিস্তৃত 13টি প্রবালপ্রাচীর অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । সবমিলিয়ে এই প্রবালপ্রাচীরগুলির আয়তন প্রায় 8,282.6 বর্গকিলোমিটার, যা বিশ্বের মোট প্রবালপ্রাচীর এলাকার প্রায় 4 শতাংশ ।
গত 50 বছরের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, দক্ষিণ এশিয়ার এই 13টি অঞ্চলের মধ্যে 7টি ছিল 'ঝুঁকিপূর্ণ' (Vulnerable), 4টি 'বিপন্ন' (Endangered) এবং 2টি 'চরম বিপন্ন' (Critically Endangered) পর্যায়ে । কিন্তু ভবিষ্যতের সামুদ্রিক তাপপ্রবাহ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব যুক্ত করতেই পরিস্থিতির ভয়াবহতা আরও স্পষ্ট হয়েছে । মূল্যায়নে দেখা যাচ্ছে, আগামী 50 বছরের বিচারে দক্ষিণ এশিয়ার 13টি প্রবালপ্রাচীর অঞ্চলই চরম বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে ।
আন্দামান থেকে কচ্ছ, বিপদের তালিকায় ভারতের চার অঞ্চল
ভারতের চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবালপ্রাচীর অঞ্চলকেও ভবিষ্যতের জলবায়ু পরিস্থিতির বিচারে চরম বিপন্ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে । সেগুলি হল-
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রবালপ্রাচীর ।
লাক্ষাদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জের প্রবালপ্রাচীর ।
মান্নার উপসাগর ও পক প্রণালীর প্রবালপ্রাচীর ।
কচ্ছ উপসাগরের প্রবালপ্রাচীর ।
ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণে এই চারটি অঞ্চলের মধ্যে 3টি ছিল 'ঝুঁকিপূর্ণ' এবং মান্নার উপসাগর ও পক প্রণালী ছিল 'বিপন্ন' পর্যায়ে । কিন্তু আগামিদিনের উষ্ণায়ন ও সামুদ্রিক তাপপ্রবাহের সম্ভাব্য অভিঘাত বিবেচনায় চারটি অঞ্চলকেই চরম বিপন্নের তালিকায় রাখা হয়েছে । অর্থাৎ যে প্রবালপ্রাচীরগুলি এক সময় তুলনায় কম ঝুঁকির মধ্যে ছিল, সেগুলির ভবিষ্যৎও এখন গভীর অনিশ্চয়তায় ।
আন্তর্জাতিক গবেষণায় ভারতের বড় অবদান
এই মূল্যায়নে ভারতের বৈজ্ঞানিক ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের অধীনস্থ জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (ZSI)-কে প্রবালপ্রাচীর বাস্তুতন্ত্রের মূল্যায়নের কাজে নোডাল সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল । সংস্থার চার বিজ্ঞানী- ড. সি. রঘুনাথন, ড. তমাল মণ্ডল, ড. জে. এস. যোগেশ কুমার এবং ড. চন্দ্রন রেথিনারাজ, আঞ্চলিক মূল্যায়ন রিপোর্টের সহ-লেখক হিসেবে কাজ করেছেন ।
গবেষণার তথ্য বলছে, দক্ষিণ এশিয়ার মোট 350টি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে 162টি ভারতের প্রবালপ্রাচীর অঞ্চল থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি । অর্থাৎ, মোট পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের 46.3 শতাংশের অবদান ভারতের । দীর্ঘদিনের সরেজমিন সমীক্ষা, জীববৈচিত্র্য গবেষণা, প্রবালপ্রাচীরের মানচিত্র তৈরি, প্রবালের শ্রেণিবিন্যাস এবং সামুদ্রিক প্রজাতির পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই তথ্যভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা ।
ZSI-র বিজ্ঞানী ড. তমাল মণ্ডল বলেন, "প্রবালপ্রাচীর নিয়ে জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা চালাচ্ছে । প্রায় 100 বছরেরও বেশি সময় ধরে এই বিষয়ে কাজ করছে সংস্থা । IUCN-এর উদ্যোগে বিশ্বের বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের বর্তমান পরিস্থিতি মূল্যায়নের যে কাজ চলছে, সেখানে প্রবালপ্রাচীর বাস্তুতন্ত্রের গবেষণায় ZSI-কে নোডাল সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল । সেই প্রক্রিয়ায় ভারতের তরফে প্রয়োজনীয় গবেষণার তথ্য ও পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে ।"
ভারতের চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবালপ্রাচীর অঞ্চল, আন্দামান, লাক্ষাদ্বীপ, কচ্ছ উপসাগর এবং মান্নার উপসাগরের কথাও বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন তিনি । ড. মণ্ডলের কথায়, "ভারতের কাছে প্রবালপ্রাচীর সংক্রান্ত বিপুল তথ্যভাণ্ডার রয়েছে । দীর্ঘদিনের গবেষণার মাধ্যমে প্রবালপ্রাচীরের স্বাস্থ্য, বৃদ্ধি, অবক্ষয় এবং সেগুলির উপর বিভিন্ন পরিবেশগত চাপের বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে ।"
সমুদ্রের তাপপ্রবাহে বিবর্ণ প্রবাল, বাড়ছে মৃত্যুর আশঙ্কা
গবেষণায় প্রবালপ্রাচীরের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিপদ হিসেবে উঠে এসেছে সামুদ্রিক তাপপ্রবাহ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ব্যাপক হারে প্রবালের রং ফিকে হয়ে যাওয়া বা 'মাস কোরাল ব্লিচিং' । সমুদ্রের জল দীর্ঘ সময় ধরে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি উষ্ণ থাকলে প্রবালের শরীরে বসবাসকারী সহায়ক শৈবাল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । এর ফলে প্রবাল তার স্বাভাবিক রং হারিয়ে সাদা হয়ে পড়ে । দীর্ঘস্থায়ী এই পরিস্থিতিতে খাবার ও শক্তির অভাবে প্রবালের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে । 1998 এবং 2016 সালের ব্যাপক প্রবাল বিবর্ণতার ঘটনাগুলি এই বিপদের ভয়াবহতা আগেই দেখিয়েছে ।
তবে প্রবালপ্রাচীরের ক্ষতির জন্য শুধু উষ্ণায়নই দায়ী নয় । উপকূলবর্তী নির্মাণকাজ, সমুদ্রের তলদেশে ড্রেজিং, পলি জমা, স্থলভাগ থেকে দূষিত পদার্থের সমুদ্রে মিশে যাওয়া, সামুদ্রিক বর্জ্য এবং অতিরিক্ত মাছ ধরাও প্রবালপ্রাচীরের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট করছে । প্রবালপ্রাচীরের বাস্তুতন্ত্রে তৃণভোজী ও শিকারি মাছের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । সেই মাছের সংখ্যা কমে যাওয়ায় সামুদ্রিক খাদ্যশৃঙ্খল এবং পরিবেশের ভারসাম্যও বিঘ্নিত হচ্ছে ।
ড. মণ্ডলের আশঙ্কা, এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে তার অভিঘাত শুধু প্রবালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। তাঁর কথায়, "প্রবালপ্রাচীর সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের অন্যতম প্রধান ভিত্তি । সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । প্রবালপ্রাচীর ধ্বংস হলে তার প্রভাব গোটা সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের উপর পড়বে । পরিস্থিতির উন্নতি না হলে আগামী প্রজন্ম হয়তো প্রবালপ্রাচীর দেখার সুযোগই পাবে না ।"
শুধু ভারতের উদ্যোগে রক্ষা সম্ভব নয়, প্রয়োজন আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ
বিশেষজ্ঞদের মতে, উপকূলীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিকল্পিত উপকূল ব্যবস্থাপনা, সমুদ্রের জলমানের উন্নতি এবং প্রবালপ্রাচীর পুনরুদ্ধারের মতো স্থানীয় উদ্যোগ পরিস্থিতি সামাল দিতে সাহায্য করতে পারে । কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে প্রবালপ্রাচীরের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে বিশ্ব উষ্ণায়ন কমানোই সবচেয়ে জরুরি । গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশের ক্ষতি করে এমন কার্যকলাপ কমানোর কোনও বিকল্প নেই ।
ড. মণ্ডলও মনে করেন, এই সংকটের সমাধান কোনও একটি দেশের পক্ষে একা করা সম্ভব নয় । তাঁর কথায়, "সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র এবং জলপ্রবাহ একে অপরের সঙ্গে যুক্ত । তাই প্রবালপ্রাচীর সংরক্ষণে বিশ্বের সমস্ত দেশকে একযোগে কাজ করতে হবে । এই মূল্যায়ন ও গবেষণার ফলাফল আন্তর্জাতিক রিপোর্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং ভারত সরকারের কাছেও পৌঁছবে । প্রবালপ্রাচীর বাঁচাতে কার্যকর নীতি নির্ধারণ এবং সংরক্ষণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ এখন অত্যন্ত জরুরি ।"
সমুদ্রের নীচে গড়ে ওঠা প্রবালপ্রাচীর শুধু রঙিন সামুদ্রিক প্রাণের আশ্রয়স্থল নয়, উপকূলকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করা এবং সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য বজায় রাখারও অন্যতম অবলম্বন । সেই বাস্তুতন্ত্রের 96 শতাংশের সামনে যদি চরম বিপদের আশঙ্কা থাকে, তবে তা আর শুধু পরিবেশবিদদের উদ্বেগের বিষয় নয় । সমুদ্রনির্ভর গোটা পৃথিবীর কাছেই এই মূল্যায়ন এক বড় সতর্কবার্তা । উষ্ণায়নের লাগাম টানা না গেলে আগামী দিনে সমুদ্রের নীচের এই রঙিন জগৎ হয়তো হারিয়ে যাবে ইতিহাসের পাতায় ।