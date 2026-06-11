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5 সেকেন্ডে 10টি গুলি চালিয়ে জিম মালিককে খুন

ঘটনার সময়, ওই জিম মালিক জিমে তরুণ-তরুণীদের সকালের ব্যায়াম করাচ্ছিলেন। সেই সময়ই বাইকে করে হেলমেট পরে দুই হামলাকারী এসে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়।

GYM OWNER SHOT DEAD
গুলি চালিয়ে খুন জিম মালিককে (প্রতীকী ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 11, 2026 at 4:30 PM IST

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হাঁসি (হরিয়ানা), 11 জুন: প্রকাশ্যে একের পর এক গুলি করে খুন করা হল এক জিম মালিককে ৷ বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ফাওয়ারা চকের কাছে বাইকে দু'জন দুষ্কৃতী এসে মুহূর্তে ওই জিমের মালিক কপিল (26)-কে লক্ষ্য করে গুলি করে ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই জিম মালিক কপিলের ৷ হামলাকারীরা মাত্র পাঁচ সেকেন্ডে প্রায় 10 রাউন্ড গুলি চালায় বলে খবর ৷ গুলি জিম মালিকের মাথায় ও পিঠে লাগে ৷

জানা গিয়েছে, ঘটনার সময়, ওই জিম মালিক জিমের সিড়িতে তরুণ-তরুণীদের সকালের ব্যায়াম করাচ্ছিলেন। সেই সময়ই বাইকে করে হেলমেট পরে দুই হামলাকারী এসে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায় ৷ কার্যত কয়েক সেকেন্ডের অপারেশনে মৃত্যু হয় ওই জিম মালিক ৷ শিখা নামের এক তরুণীও শরীরচর্চা করার সময় গুলির স্প্লিন্টারের আঘাতে আহত হয়েছেন ৷ তাঁকে চিকিৎসার জন্য হিসারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷

ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজও সামনে এসেছে ৷ যেখানে হামলাকারীদের জিম মালিককে স্পষ্ট গুলি করতে দেখা যাচ্ছে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, নিহত ব্যক্তি সম্প্রতি প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন। পুলিশ সব দিক খতিয়ে দেখছে ৷ সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে সন্দেহভাজনদের শনাক্ত করারও চেষ্টা করছে। এই হত্যাকাণ্ড শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে। তথ্য পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুরো এলাকাটি ঘিরে ফেলে ৷ মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে সিআইএ এবং ফরেনসিক দলকেও ডাকা হয়েছে ঘটনাস্থলে। বর্তমানে, পুলিশ ঘটনাস্থলটি সম্পূর্ণভাবে ঘিরে রেখেছে ৷

হাঁসি পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট (সদর) বিনোদ শঙ্কর জানান, পুলিশ খবর পায় মোটরবাইকে করে আসা দু'জন ব্যক্তির মধ্যে একজন ওই ফিটনেস প্রশিক্ষককে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে । তিনি জানান, হামলাকারী ওই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে 10 রাউন্ড গুলি ছোড়ে । ডিএসপি শঙ্কর জানান, কপিল হাঁসিতে একটি ফিটনেস সেন্টার চালাতেন ৷ সম্প্রতি তিনি একই এলাকায় তাঁর ব্যবসাটি নতুন একটি জায়গায় সরিয়ে নিয়েছিলেন। অন্যদিকে, এই ঘটনার দায় স্বীকার করে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং ৷ তবে ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেফতার করেনি পুলিশ ৷

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GYM OWNER SHOT DEAD
গুলি করে খুন জিম মালিককে
GYM OWNER SHOT DEAD

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