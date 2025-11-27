কনের বাবার উপার্জনে আমার অধিকার নেই, 31 লক্ষের যৌতুক ফিরিয়ে চর্চায় বর

কনের বাবার উপার্জনে আমার অধিকার নেই, 31 লক্ষের যৌতুক ফিরিয়ে চর্চায় বর
পিতৃহীন ভাগ্নির বিয়ের আয়োজন করেছিলেন মামারা ৷ যৌতুক হিসেবে জামাইয়ের হাতে 31 লক্ষ টাকা তুলে দেওয়ার সময় বরের কথায় হতবাক সকলে ৷
Published : November 27, 2025 at 12:59 PM IST
মুজাফফরনগর, 27 নভেম্বর: বিয়েতে চিরাচরিত যৌতুক দেওয়ার রীতির মাঝেও একটা মন ভালো করা খবর ৷ দেশজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় যখন পণ না-দেওয়ায় বধূ নির্যাতন বা হত্যার ঘটনা ঘটছে, তখন এক উলটপুরাণের সাক্ষী যোগীরাজ্য ৷ বিয়ের মণ্ডপে শ্বশুরবাড়ি থেকে যৌতুক হিসেবে দেওয়া 31 লক্ষ টাকা ফিরিয়ে দিয়ে দৃষ্টান্ত তৈরি করলেন বর ৷
ঘটনাস্থল উত্তরপ্রদেশের মুজাফফরনগর ৷ বুধবার সন্ধ্যায় পিতৃহারা এক মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল ৷ বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই কনে মামার বাড়িতেই থাকতেন ৷ সকলের কষ্টার্জিত টাকাতেই বিয়ে হচ্ছিল মেয়েটির ৷
বিয়ে চলাকালীন যৌতুক হিসেবে দেওয়া 31 লক্ষ টাকা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন হবু বর । টাকা না নেওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, "এটি কনের বাবার জীবনের কষ্টার্জিত অর্থ ৷ তাই আমি এটা নিতে পারব না ।" বরের এই কথা শুনে অবাক হয়ে যায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে ৷ তাদের মাথায় ঘুরতে থাকে যে, যেখানে যৌতুক না পেলে বিয়ে ভেঙে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটে, সেখানে বর এত মোটা অঙ্কের টাকা নিতে অস্বীকার করছেন ৷ সর্বত্র শুরু হয়ে যায় জোর চর্চা ৷ বরের প্রশংসা করতে থাকেন সকলে ৷ ছেলের এহেন সিদ্ধান্তে গর্বিত হন বাবা-মাও ৷ ছেলেকে সমর্থন করেন তাঁরা ৷ মেয়েটির পরিবারও বরকে হাত জোড় করে কৃতজ্ঞতা জানান ।
এই বিষয়ে কনের দাদু বুধানার বাসিন্দা সুখপাল সিং বলেন, "নাতনি অদিতি সিংয়ের বিয়ে হচ্ছিল তহসিলের নাগওয়া গ্রামের বাসিন্দা হরবীর রানার ছেলে অবধেশ রানার সঙ্গে । অদিতি এমএসসি পাশ । কোভিড-19 মহামারীর সময় ওর বাবা মারা যায় ৷ তখন থেকে বিগত পাঁচ বছর ধরে অদিতি মামার বাড়িতেই থাকে । মামারবাড়ির পরিবার যৌথভাবে বিয়ের আয়োজন করছে । অদিতির দুই মামাও আছেন ।"
তিনি আরও জানান, অবধেশের পরিবার ব্যবসা করে । বুধবার রাতে বিয়ের সময়, কনের পরিবার বর অবধেশকে 31 লক্ষ টাকার নোট ভর্তি একটি প্লেট উপহার দেয় । সেই সময় অবধেশ নোট ভর্তি প্লেটটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন । তিনি বলেন, "এই টাকা অদিতির বাবার কষ্টার্জিত ৷ যা তার মা এবং দাদু জমিয়ে রেখেছেন ৷ সুতরাং, এটা অদিতির; আমার নয় ৷ আমি এই টাকা নিতে পারব না । তোমরা এটা রাখো । আমি শুধু একটি কনে চাই ।"
বরের মুখ থেকে এই কথাগুলো শোনামাত্র উভয় পক্ষই মুহূর্তের জন্য হতবাক হয়ে যায় । তারপর, সবাই হাততালি দিয়ে বরের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায় । এতে বিয়ের আনন্দ আরও বেড়ে যায় । সকলে বলতে থাকে যে, আজকের সময়েও এমন ছেলে আছে যারা যৌতুকের কথা ভাবে না । এটি সত্যিই প্রশংসনীয় ।
অবধেশের বাবা-মা ছেলের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে কনের পরিবারকে হাত জোড় করে অনুরোধ করেন শুধুমাত্র মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্য । এরপর সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান ঐতিহ্য অনুসারে বিয়ে সম্পন্ন হয় এবং উভয় পক্ষের প্রবীণরা নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করেন । নাতনির বিয়ে দিয়ে দাদু জানান যে, বরের এই পদক্ষেপ সত্যিই প্রশংসনীয় ।
এই প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে, গত চার বছরে, গোরক্ষপুর জোনের 11টি জেলায় যৌতুকজনিত কারণে 1030 জন বধূর মৃত্যু হয়েছে । তার মধ্যে এই খবর অন্যদের অনুপ্রেরণা জাগাবে এটাই আশা সকলের ৷