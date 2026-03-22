পরিবারের অমতে বিয়ে ! তরুণীর শ্রাদ্ধের আয়োজন; কার্ড ছাপালেন বাবা

পরিবারের অমতে বিয়ে ! তরুণীর শ্রাদ্ধের আয়োজন; কার্ড ছাপালেন বাবা
বিয়ের আটমাস বাদে বাড়ি আসেন তরুণী ৷ তবে স্বামীর সঙ্গ ত্যাগ করতে রাজি হননি ৷ অবশেষে জীবিত মেয়ের জন্য শ্রাদ্ধের কার্ড ছাপালেন বাবা ৷
Published : March 22, 2026 at 6:33 PM IST
ভিলওয়ারা (রাজস্থান), 22 মার্চ : পরিবারের বিপক্ষে গিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের ছেলের সঙ্গে বিয়ে করেছেন মেয়ে ৷ অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে ঘরে ফেরাতে না-পেরে মৃত বলে ঘোষণা করলেন বাবা ! ছাপালেন শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কার্ড ৷ রাজস্থানের ভিলওয়ারা জেলার শক্করগড় এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটেছে ৷
শাহপুরা এলাকার সহকারী পুলিশ সুপার রাজেশ আর্য জানিয়েছেন, আট মাস আগে এই এলাকার এক তরুণী অন্য সম্প্রদায়ের এক তরুণের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন ৷ কয়েক বছর আগে উচ্চশিক্ষার জন্য মেয়েকে জয়পুরে পাঠিয়েছিলেন বাবা ৷ সেখানেই ওই তরুণের সঙ্গে আলাপ ৷ পরে প্রেম ৷ কিছুদিন মেলামেশার পর বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা ৷
প্রথম থেকেই বিয়েতে মত ছিল না মেয়ের পরিবারের ৷ তাদের অনিচ্ছাকে উপেক্ষা করে নিজের পছন্দমতো বিয়ে করেন তরুণী ৷ প্রথমে পরিবারে তরফে দাবি করা হয় তাঁদের মেয়ের খোঁজ মিলছে না ৷ থানায় দায়ের করা হয় মিসিং ডায়েরি ৷ পুলিশ তরুণীর সন্ধান পায় ৷ স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে থানায় নিয়ে আসা হয় ৷ আসেন পরিবারের সদস্যরাও ৷ মেয়ে অন্য সম্প্রদায়ে বিয়ে করেছেন জেনে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন পরিবারের সদস্য়রা ৷ কিন্তু তিনি স্বামীর সঙ্গেই থাকতে চান ৷ সেই থেকে তরুণীর সঙ্গে তাঁর পরিবারের কোনও যোগাযোগ ছিল না ৷
এরপর কেটে যায় প্রায় আট মাস ৷ হঠাৎ একদিন বাপেরবাড়ি আসেন তরুণী ৷ তখনও তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেন পরিবারের সদস্য়রা ৷ কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন তিনি ৷ এরপরই পরিবারের তরফে তাঁর শ্রাদ্ধের কার্ড ছাপানো হয় ৷ অন্যদিকে, তরুণী এবং তাঁর স্বামীর আশঙ্কা তাঁরা যে কোনও সময় আক্রান্ত হতে পারেন ৷ ইতিমধ্য়েই পুলিশের দ্বারস্থ হয়ে নিরাপত্তা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা ৷
তরুণীর পরিবারের তরফে অবশ্য় প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করা হয়নি ৷ তবে শ্রাদ্ধের কার্ড দেখে তাদের মনোভাব বুঝতে কোনও অসুবিধে হয় না ৷ কার্ডের উপরের দিকে তরুণীর ছবি ছাপা হয়েছে ৷ সঙ্গে লেখা তাদের মেয়ের মৃ্ত্যুতে পরিবার শোকস্তবদ্ধ ৷ একইসঙ্গে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান কবে হবে সেই তথ্যও দেওয়া হয়েছে ৷ 'সদ্য প্রয়াত' মেয়ের স্মরণে স্মরণসভা করার কথাও লেখা হয়েছে কার্ডে ৷ একেবারে শেষের দিকে রয়েছে তরুণীর বাবা-সহ পরিবারের আরও বেশ কয়েকজন সদস্যের নাম ৷
বেশকিছু দিন আগে প্রায় একইধরনের ঘটনা ঘটেছিল পশ্চিমবঙ্গের নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জে ৷ ভালোবেসে ভিন ধর্মের যুবককে বিয়ে করেন এক তরুণী ! তাঁর এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি পরিবার ৷ তাই জীবিত মেয়ের শ্রাদ্ধ করেন তরুণীর কাকা। তরুণী প্রথম বর্ষের ছাত্রী ৷ নদিয়ার হাঁসখালি গাজনা এলাকার এক যুবকের সঙ্গে দীর্ঘদিন তাঁর প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে ৷ ছেলেটি ভিন ধর্মের ৷ যার ফলে যুবকের সঙ্গে সম্পর্ক তরুণীর পরিবার মানতে নারাজ ৷ তাই তরুণী বাড়ির অমতে যুবকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন ৷ কিন্তু এই প্রথম নয়, এর আগেও তিনি ওই যুবকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন বলে দাবি পরিবারের ৷