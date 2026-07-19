ইনস্টাগ্রামে অন্য ছেলের সঙ্গে গল্প, প্রেমিকাকে খুন করে পুঁতে দিল কিশোর

ইনস্টাগ্রামে অন্য ছেলের সঙ্গে গল্প, প্রেমিকাকে খুন করে পুঁতে দিল কিশোর
মদ্যপ অবস্থায় কাকার মন্তব্যই শেষপর্যন্ত ধরিয়ে দিয়েছে খুনিকে ৷
Published : July 19, 2026 at 3:36 PM IST
বেঙ্গালুরু, 19 জুলাই : মদ্যপ অবস্থায় কাকার মন্তব্যই ধরিয়ে দিল নাবালিকা প্রেমিকাকে গুলি করে হত্যার পর পুঁতে দেওয়ায় অভিযুক্ত কিশোর ও তার দুই সহযোগীকে ৷ ঘটনাটি কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুর কাপুরা তালুকের কোডিহাল্লি থানা এলাকার একটি গ্রামের ৷
অভিযুক্ত কিশোর গত 10 জুলাই মেয়েটিকে গুলি করে হত্যার পর প্রমাণ লোপাটের জন্য আরও দুজনকে সঙ্গে নিয়ে দেহ তাদের কৃষিজমিতে পুঁতে দেয় ৷ পুলিশ জানিয়েছে, কিশোরকে হেফাজতে নেওয়ার পাশাপাশি তার দুই সহযোগীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা অভিযুক্তের দাদা ও কাকা এবং একই গ্রামের বাসিন্দা। কিশোরী হত্যাকাণ্ডের এক সপ্তাহ পর শনিবার বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে ৷
বেঙ্গালুরু দক্ষিণ জেলার কানাকাপুরা তালুকের একটি গ্রামের বাসিন্দা ওই কিশোরী ও তার প্রেমিক নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় স্কুল ছাড়ে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় হওয়ার পর ওই দুই কিশোর-কিশোরী প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। ১০ জুলাই অভিযুক্ত দেখে তার প্রেমিকা ইনস্টাগ্রামে অন্য এক ছেলের সঙ্গে কথা বলছে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মেয়েটির সঙ্গে ঝগড়ার পর তাকে প্রচণ্ড মারধর করে। রাগ সামলাতে না পেরে শেষে পুরনো রাইফেল দিয়ে মেয়েটির মুখে গুলি করে কিশোর প্রেমিক । ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় কিশোরীর। এরপর অভিযুক্ত তার দাদা ও কাকার সাহায্যে দেহ কৃষিজমিতে পুঁতে দিয়েছিল ৷
কীভাবে সামনে এল খুনের ঘটনা ?
অভিযুক্তের কাকা মদ্যপ অবস্থায় মুখ ফসকে তার এক বন্ধুর কাছে হত্যার বিষয়টি বলে ফেলে ৷ এরপর হাওয়ার গতিতে গ্রামে ছড়িয়ে যায় সেকথা ৷ জানতে পারেন কিশোরীর বাবা-মাও ৷ তাঁরা মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে পুলিশের কাছে নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন ৷ এর আগে মেয়েটি তার বাবা-মাকে জানিয়েছিল, সে এক বান্ধবীর বাড়িতে রয়েছে ৷ নিয়মিত যোগাযোগও রাখছিল ৷ সম্প্রতি জানিয়েছিল, শীঘ্রই বাড়ি ফিরবে ৷ পুলিশ বলছে, দুজন গত কয়েক মাস ‘লিভ-ইন’ সম্পর্কে ছিল বলে স্বীকার করেছে কিশোর । কোডিহাল্লি পুলিশ হত্যা এবং পকসো (POCSO) আইনে মামলা দায়ের করেছে ৷ শনিবার মেয়েটির মৃতদেহ তুলে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। বেঙ্গালুরু দক্ষিণের পুলিশ সুপার (এসপি) শ্রীনিবাস গৌড়া জানিয়েছেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর আরও তথ্য জানা যাবে।
আরও পড়ুন
আমতলায় অভিষেকের অফিস ভাঙায় অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের
AI-এর হাত ধরে আমূল বদল বিনিয়োগ বাজারে, সোনার খনি লুকিয়ে 'গিফট সিটি'তেই