মাকে বাঁচাতে গিয়ে গুরুত্ব বুঝেছিলেন, 91 বার রক্তদানে অনেককে বাঁচিয়েছেন কৌশিক

মাকে বাঁচাতে গিয়ে গুরুত্ব বুঝেছিলেন, 91 বার রক্তদানে অনেককে বাঁচিয়েছেন কৌশিক
আজ বিশ্ব রক্তদাতা দিবস ৷ 64 বছরের কৌশিক রক্তদাতাদের মধ্যে একজন যিনি এখনও পর্যন্ত 91 বার রক্তদান করেছেন ৷ ইটিভি ভারতে আজ তাঁর কাহিনি ৷
Published : June 14, 2026 at 2:40 PM IST
নয়াদিল্লি/গাজিয়াবাদ, 14 জুন: আমাদের সমাজে এমন কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা তাঁদের কাজের মাধ্যমে অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠেন । গাজিয়াবাদের বসুন্ধরার বাসিন্দা এবং হাউজিং ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের অবসরপ্রাপ্ত নির্বাহী ইঞ্জিনিয়ার এমবি কৌশিক এমনই একজন ব্যক্তি । 64 বছর বয়সী এই ব্যক্তি তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রক্তদান এবং সমাজসেবায় উৎসর্গ করেছেন ।
এখন পর্যন্ত 91 বার রক্তদান করেছেন কৌশিক ৷ শুধু নিজেই রক্তদান করেননি, বরং হাজার হাজার মানুষকেও তা করতে অনুপ্রাণিত করেছেন । বিশ্ব রক্তদান দিবসের এই বিশেষ দিনে তাঁর জীবন সমাজের জন্য এক অনুপ্রেরণামূলক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ।
রক্তদানে ব্রতী হওয়ার নেপথ্য কাহিনি
কৌশিকের রক্তদান যাত্রা কোনও প্রচারের মাধ্যমে শুরু হয়নি ৷ বরং শুরু হয়েছিল একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে । 1976 সালে, যখন তাঁর বয়স প্রায় 14 বছর, তখন তাঁর মায়ের রক্তের প্রয়োজন হয়েছিল । তাঁদের পরিবার সেই সময় রক্তদানের জন্য অনেকের কাছে আবেদন করেছিল, কিন্তু বেশিরভাগ জনই বিভিন্ন কারণে তা প্রত্যাখ্যান করেন । অনেক চেষ্টার পর অবশেষে রক্তের ব্যবস্থা হয় । এই ঘটনাটি কৌশিকের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল । তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, যদি তাঁর বয়স 18 বছরের বেশি হতো, তাহলে তিনি তাঁর মাকে রক্ত দিতে পারতেন ৷ সেদিন তিনি সংকল্প করেছিলেন যে, 18 বছর বয়স হলেই তিনি নিয়মিত রক্তদান শুরু করবেন । সেই সংকল্পই পরবর্তীকালে তাঁর জীবনের ব্রত হয়ে ওঠে ।
19 বছর বয়সে প্রথম রক্তদান
শৈশবের প্রতিজ্ঞা পূরণ করে কৌশিক 19 বছর বয়সে প্রথমবার রক্তদান করেন । এটি কেবল একটি আনুষ্ঠানিক রক্তদান ছিল না, বরং এটি ছিল একটি জীবন বাঁচানোর প্রচেষ্টা । রক্তদানের পর তিনি যে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছিলেন, তা তাঁর সমাজসেবার বোধকে আরও দৃঢ় করে তোলে । সেই সময় তাঁর সম্ভবত কোনও ধারণাই ছিল না যে, আগামী বছরগুলিতে তিনি শত শত মানুষের জন্য আশার আলো হয়ে উঠবেন এবং রক্তদানের ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন ।
বুলন্দশহরের ঘটনাটি জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়
1981 সালে বুলন্দশহরে একটি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে । কৌশিক তখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন । তিনি সেই যুবককে হাসপাতালে ভর্তি করেন । ডাক্তার তাঁকে জানান যে তার জীবন বাঁচাতে জরুরি ভিত্তিতে রক্তের প্রয়োজন । হাসপাতালে উপস্থিত লোকদের রক্তদানের জন্য আবেদন করা হলেও কেউ এগিয়ে আসেননি । সেই মুহূর্তে কৌশিক রক্তদান করেন, যার ফলে সেই যুবকের চিকিৎসা সম্ভব হয়েছিল । কৌশিক জানান, সেদিন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে রক্তদান করা সত্যিই কাউকে একটি নতুন জীবন দেওয়ার মতো । এই ঘটনাটি তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় হিসেবে প্রমাণিত । এরপর থেকে তিনি রক্তদানকে একটি সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেন ।
অসহায়দের সাহায্য করার এক যাত্রা
1976 থেকে 2003 সাল পর্যন্ত, যখনই কৌশিক কোনও অসহায় ব্যক্তির রক্তের প্রয়োজনের কথা শুনতেন, তিনি রক্তদান করতে এগিয়ে আসতেন । সেই সময়ে রক্তদান সম্পর্কে সচেতনতা কম ছিল এবং অনেকেই এটি নিয়ে ভয় পেতেন । এমন পরিস্থিতিতে কৌশিক শুধু রক্তদানই করেননি, বরং অন্যদেরও একই কাজ করতে অনুপ্রাণিত করার জন্য কাজ করেছেন । কৌশিক বিশ্বাস করেন যে সমাজে পরিবর্তন আনতে হলে প্রথমে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা প্রয়োজন ।
2003 সালের পর কৌশিকের নিয়মিত রক্তদান শুরু হয়
2003 সালের পর কৌশিক আরও পদ্ধতিগতভাবে রক্তদানকে গ্রহণ করেন । তিনি নিয়মিত রক্তদান শুরু করেন এবং এটিকে তাঁর জীবনের একটি অংশ করে তোলেন । আজ পর্যন্ত কৌশিক 91 বার রক্তদান করেছেন । এই সংখ্যাটি শুধু একটি রেকর্ড নয়, বরং সময়মতো রক্ত পাওয়ার ফলে নতুন জীবন পাওয়া অগণিত জীবনের প্রতীক । প্রতিটি রক্তদানের পিছনে রয়েছে একটি পরিবারের আনন্দ, একজন মায়ের হাসি এবং একজন রোগীর নতুন আশা ।
রক্তদান উন্নত স্বাস্থ্যের দিকে নিয়ে যায়
সমাজে প্রায়শই একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে রক্তদান করলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে । কৌশিকের অভিজ্ঞতা এই ধারণাটিকে পুরোপুরি ভুল প্রমাণ করে । কৌশিক জানান যে, নিয়মিত রক্তদান তাঁর স্বাস্থ্য ভালো রেখেছে । 64 বছর বয়সেও তাঁর কোনও হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবেটিস নেই । তিনি কর্মশক্তি অনুভব করেন এবং ক্লান্তিতে ভোগেন না । কৌশিক বিশ্বাস করেন যে নিয়মিত রক্তদান শরীরের রক্ত তৈরির প্রক্রিয়াকে সক্রিয় রাখতে সাহায্য করে । এটি একজনকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করে এবং অন্যদেরও সাহায্য করে ।
গাজিয়াবাদের রক্তদান দূত
কৌশিকের ধারাবাহিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ, গাজিয়াবাদ জেলা প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য বিভাগ তাকে জেলার রক্তদান দূত হিসেবে নিযুক্ত করেছে । এই সম্মানটি শুধুমাত্র তাঁর রক্তদানের সংখ্যার জন্যই নয়, বরং রক্তদান সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টার জন্যও প্রদান করা হয়েছে । একজন অ্যাম্বাসেডর হিসেবে, কৌশিক বিভিন্ন প্রোগ্রাম, ক্যাম্প এবং জনসংযোগ অভিযানের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করেন এবং মানুষকে রক্তদানে উৎসাহিত করেন ।
অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন
কৌশিকের অবদান শুধু রক্তদানেই সীমাবদ্ধ নয়; তিনি বেশ কয়েকবার প্লাজমাও দান করেছেন । বিশেষ পরিস্থিতিতে গুরুতর অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসার জন্য প্লাজমা দান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সময়মতো প্লাজমা দান করে তিনি জীবন বাঁচাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন । এটি তাঁর সেবা, নিষ্ঠা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের প্রমাণ যে তিনি সর্বদা প্রয়োজনে সম্ভাব্য সব উপায়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকেন ।
প্রয়োজনীয়দের জন্য রক্তদাতাদের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেছেন
কৌশিক জানান, রক্তের প্রয়োজনে তিনি প্রতিদিন দুই থেকে তিনটি ফোন পান । যেহেতু একজন ব্যক্তি সীমিত সংখ্যক রক্তদান করতে পারেন, তাই তিনি একটি ছোট কিন্তু কার্যকর রক্তদাতা গোষ্ঠী তৈরি করেছেন । যখনই কোনও রোগীর রক্তের প্রয়োজন হয়, তিনি সাহায্য করেন ।
অস্ত্রোপচারের পরেও তাঁর সংকল্প অটুট ছিল
সম্প্রতি কৌশিকের কিডনিতে পাথরের অস্ত্রোপচার হয় । তারপরেও তিনি তাঁর রক্তদান কার্যক্রম চালিয়ে যান । যখন তিনি রক্তদান করতে একটি সরকারি হাসপাতালে যান, তখন তাঁর হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কম পাওয়া যায় । ডাক্তার তাঁকে প্রথমে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা স্বাভাবিক করে তারপর রক্তদান করার পরামর্শ দেন । কৌশিক তাঁর পরামর্শ মেনে চলেন, সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং পুনরায় রক্তদান শুরু করেন ।
রক্তদান নিয়ে চিকিৎসকের বক্তব্য
প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ বিবি ত্যাগীর মতে, রক্তদান কেবল প্রয়োজনে রোগীদের জন্য জীবন রক্ষাকারীই নয়, এটি দাতার জন্যও অত্যন্ত উপকারী । একজন সুস্থ ব্যক্তি প্রতি তিন মাসে একবার রক্তদান করতে পারেন । রক্তদান একজন ব্যক্তিকে মানসিক সন্তুষ্টি এবং সামাজিক দায়িত্ববোধও প্রদান করে, কারণ দান করা রক্ত একটি জীবন বাঁচাতে সাহায্য করতে পারে ।