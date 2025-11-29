নব্বইয়ে অভিষেক ! বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার সারছেন নবতিপর প্রার্থী

নব্বইয়ে অভিষেক ! বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার সারছেন নবতিপর প্রার্থী
নাভার্স নাইটি নয়, বরং নব্বইয়েও দীপ্ত নারায়ণন ৷ ভোটে লড়ার জন্য বয়স কোনও বাধা নয় ৷ লাঠি হাতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করছেন নবতিপর ৷
Published : November 29, 2025 at 7:07 PM IST
এরনাকুলাম, 29 নভেম্বর: প্রথমবার ভোটে প্রার্থী হয়েছেন নারায়ণন নায়ার ৷ এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই ৷ কিন্তু চমক তাঁর বয়সে ৷ তিনি 90 বছরের বৃদ্ধ ৷ কেরলের এরনাকুলামে আঞ্চলিক নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হয়েছেন ৷ পেরামবাভুর আশামান্নুর পঞ্চায়েতের 2 নম্বর ওয়ার্ড পুন্নাইয়াম থেকে লড়ছেন ৷ প্রাক্তন সরকারি স্বাস্থ্যকর্মী ৷ সমাজবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর স্তরের ডিগ্রি রয়েছে এই বর্ষীয়ান সিপিআই সদস্যের ৷
লাঠি হাতে হেঁটে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করছেন এই নবতিপর প্রার্থী ৷ রাজনীতিতে বয়স কোনও বাধা নয় বলে বিশ্বাস করেন নারায়ণন ৷ ভোটের লড়াইটা আক্ষরিক অর্থে তাঁর একার ৷ তাই এলাকার প্রত্যেকটি বাড়িতে গিয়ে তাঁকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করলে তিনি এলাকার উন্নয়নে কী কী করবেন, সে সব বলছেন ৷ অন্তত পাঁচ মিনিট কথা বলছেন তিনি ৷ বিরোধীরা যখন দু'বার প্রচার সেরে ফেলেছে ৷ তখন নারায়ণন নায়ারের প্রথমবারের প্রচার সম্পূর্ণ হয়নি ৷
নারায়ণনের প্রতীক চায়ের কেটলি ৷ অনেকেই তাঁকে কটাক্ষ করছেন, তিনি জিতলেও তাঁর পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ করতে পারবেন ? আত্মবিশ্বাসী প্রার্থীর সোজাসাপটা উত্তর, "একশো বছরের আগে আমি মরব না ৷ শুধু ইচ্ছেশক্তি দরকার ৷ আর একটি পরিষ্কার ছবি ৷ যাঁরা প্রবীণ, তাঁরা অভিজ্ঞ ৷ এই অভিজ্ঞতার জোরে তাঁরা অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারেন ৷ আমি প্রয়োজনের বেশি পরিণত ৷ আমি একজন দুর্দান্ত জনপ্রতিনিধি হতে পারি ৷" তিনি জয়ী হবেন, এনিয়ে তাঁর কোনও সন্দেহ নেই ৷ কারণ যে সব ভোটাররা তাঁকে চেনেন, তাঁরা তাঁকে অন্তত একবার একটা সুযোগ দেবেন ৷
ভোটপ্রচারে সব প্রার্থীরই কিছু না কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন ৷ নারায়ণন ভোটারদের কথা দিয়েছেন, তিনি জয়ী হলে 2 নম্বর ওয়ার্ডের সব বাসিন্দাদের জন্য বিনামূল্যে বিমা নিশ্চিত করবেন ৷ পুন্নায়াম কেরলের একটি ঐতিহ্যবাহী এলাকা ৷ তাই ক্ষমতায় এলে তিনি এই এলাকাকে শিল্প-সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলবেন ৷ শিশুদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন ৷ সেখানে কথাকলি-সহ আরও অনেক কিছু শেখানো হবে ৷ এছাড়া কোনও প্রকল্প নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তিনি স্থানীয়দের সঙ্গে আলোচনা করবেন ৷ তারপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন ৷ মানুষের মতামত না-নিয়ে কিছু করবেন না নারায়ণন ৷
ভোটে দাঁড়ানোর জন্য 90 বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল ? এই প্রশ্নের উত্তরে নারায়ণন জানান, এরকম সুযোগ আগে কখনও আসেনি ৷ কয়েক বছর আগে তাঁর স্ত্রী সরোজিনীয়াম্মা ভোটে সিপিএম প্রার্থী হয়েছিলেন ৷ জয়ী হয়েছেন ৷ কিন্তু তাঁর নির্দল প্রার্থী হওয়ার কারণ ? নারায়ণনের জবাব, কোনও দলের হয়ে প্রার্থী হলে সেই দলের মত মেনে চলতে হবে ৷ নির্দল প্রার্থী স্বাধীন ৷ তাই কোনও দলের হয়ে লড়ছেন না তিনি ৷
কিন্তু নারায়ণনের এই পদক্ষেপে উদ্বিগ্ন তাঁর মেয়ে ৷ বিষয়টি তিনি স্থানীয়দের কাছ থেকে প্রথম জানতে পেরেছেন ৷ নারায়ণনের আইনজীবী পুত্র তাঁর এই নির্বাচনে লড়াকে সমর্থন জানিয়েছেন ৷ তাঁর মতে, ভোটে লড়াই যে কোনও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ৷ তাই তাঁর বাবারও ৷