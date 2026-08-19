পেয়ারা দেওয়ার অজুহাতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বালিকাকে যৌন নির্যাতন-খুন প্রতিবেশীর !

পেয়ারা দেওয়ার অজুহাতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বালিকাকে যৌন নির্যাতন-খুন প্রতিবেশীর !
প্রতিবেশী 25 বছরের যুবক নাবালিকাকে সাইকেলে করে আখক্ষেতের কাছে নিয়ে গিয়েছিল ৷ তাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
Published : August 19, 2026 at 2:35 PM IST
পুনে, 19 অগস্ট: পেয়ারা দেওয়ার অজুহাতে আখের ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে 9 বছরের কন্যাকে যৌন নির্যাতন ও পরে খুন করার অভিযোগ ৷ ঘটনায় পুলিশ গ্রেফতার করেছে অভিযুক্ত 25 বছরের প্রতিবেশী যুবককে ৷ ধৃত যুবক পেশায় দিনমজুর । ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বিকেলে মহারাষ্ট্রের পুনের জুন্নার তহসিলের একটি গ্রামে ।
মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুনেত্রা পাওয়ার এই ঘটনাকে অত্যন্ত মর্মান্তিক ও দুর্ভাগ্যজনক বলে অভিহিত করেছেন এবং পুলিশকে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন । তিনি বলেন, "এই মামলাটি যাতে একটি ফাস্ট-ট্র্যাক আদালতে বিচার হয় তার জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের কাছে অনুরোধ করব ।"
পুনে গ্রামীণ পুলিশ সুপার (এসপি) সন্দীপ সিং গিল বলেন, "অভিযুক্ত এবং নির্যাতিতা একে অপরকে চিনত । দু'জনেই একই পাড়ায় থাকত এবং একই সম্প্রদায়ের ।"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে 3টে থেকে 4টের মধ্যে নাবালিকা হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায় । বেশ কিছুক্ষণ পরেও সে বাড়ি না ফেরায় তার পরিবার এলাকায় খোঁজ শুরু করে । আত্মীয়স্বজন ও গ্রামের অন্যান্যরাও তাকে খুঁজতে থাকে । কিন্তু এরপরেও তাকে খুঁজে না পাওয়ায় অবশেষে পুলিশের কাছে একটি নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার পরিবার ।
অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ অবিলম্বে তদন্ত শুরু করে । নাবালিকাকে খুঁজে বের করার জন্য বিভিন্ন দিক থেকে প্রচেষ্টা চালানো হয় ৷ পুলিশ স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এবং প্রাপ্ত প্রমাণ ও ঘটনার ক্রম যাচাই করে । তদন্ত চলাকালীন পুলিশ প্রাথমিক তথ্য পায় যে, প্রতিবেশী এক যুবক মেয়েটিকে সাইকেলে করে একটি আখক্ষেতের কাছে নিয়ে গিয়েছে । এর ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যায় এবং পরবর্তী পদক্ষেপ করে । পুলিশ অভিযুক্ত ওই যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে এবং পরে যুবককে গ্রেফতার করা হয় ৷
প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, মঙ্গলবার বিকেলে নাবালিকা যখন টিভি দেখছিল, তখন যুবক তার বাড়িতে যায় এবং তাকে একটি পেয়ারা দেওয়ার অজুহাতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় । অভিযুক্ত নাবালিকাকে এরপর কাছের একটি আখের ক্ষেতে নিয়ে যায় ৷ যেখানে যুবক তাকে যৌন নির্যাতন এবং পরে হত্যা করে বলে অভিযোগ । সন্ধ্যায় মেয়েটিকে খুঁজে না পাওয়ায় তার পরিবার থানায় নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করে ।
পুলিশ সুপার সন্দীপ সিং গিল বলেন, "এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা গিয়েছে যে, মেয়েটি অভিযুক্তের সঙ্গে ছিল । এরপর অভিযুক্তকে আটক করা হয় । জিজ্ঞাসাবাদের সময় সে ঘটনার কথা স্বীকার করে নেয় এবং আমাদের আখের ক্ষেতের (অপরাধের) ঘটনাস্থলটি দেখিয়ে দেয় ৷ পরে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় । একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং গ্রেফতার করে অভিযুক্তকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে । আরও তদন্ত চলছে ৷"
এই ঘটনা নাবালিকার গ্রামে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে । মেয়ের মর্মান্তিক মৃত্যুতে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে । গ্রামবাসীরা এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ এবং অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানান । বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে পুলিশ তদন্ত পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দল তৈরি করেছে । বর্তমানে ঘটনাস্থল থেকে প্রমাণ সংগ্রহ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং সন্দেহভাজনকে জেরার কাজ চলছে । পুলিশ প্রাপ্ত প্রমাণ, সাক্ষীদের বক্তব্য এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে ঘটনার বিস্তারিত তথ্য উদঘাটনের চেষ্টা করছে ।