পথের বাধা ঠেলে দু'দশক পর দেখা, 105 বছরের মায়ের কোলে ফিরলেন পঁচাশির মেয়ে

পথের বাধা ঠেলে দু'দশক পর দেখা, 105 বছরের মায়ের কোলে ফিরলেন পঁচাশির মেয়ে
Rare and Emotional Moment: আবেগঘন মুহূর্ত গ্রামজুড়ে ৷ শতায়ু মায়ের বড় মেয়ের বয়স 85 ৷ তাঁদের দেখা হয়নি দু'দশক ৷ কেন ?
Published : September 13, 2026 at 1:39 PM IST
বেলথাঙ্গাড়ি (দক্ষিণ কর্ণাটক), 13 সেপ্টেম্বর: অত্যন্ত বিরল ও আবেগঘন মুহূর্তের সাক্ষী হল কর্ণাটকের দক্ষিণ কন্নড় জেলার বেলথাঙ্গাড়ি ব্লকের মাক্কি গ্রাম। দীর্ঘ দুই দশক ধরে দুর্গম পথের কারণে বিচ্ছিন্ন থাকার পর অবশেষে মা ও মেয়ের সাক্ষাৎ হল ৷ 105 বছরের মায়ের বড় মেয়ের বয়স 85 ৷ তাঁর বিয়ে হয় মিথাবাগিলু গ্রামের কাছে ফাগারে-তে ৷ সেখানেই পরিবারের সঙ্গে থাকেন শতায়ু বৃদ্ধার মেয়ে।
105 বছর বয়সি সীথাম্মা মাক্কি গ্রামে তাঁর সন্তানদের সঙ্গে থাকেন। বৃদ্ধার 11 জন সন্তান ৷ বড় মেয়ে সুশীলা বিয়ের পর থেকে বছরে একবার দেখা করতে যেতেন মায়ের সঙ্গে ৷ কারণ যেখানে তাঁর বিয়ে হয়েছে, অর্থাৎ মিথাবাগিলু গ্রামের সেই পথ দুর্গম ৷ একসময় সুশীলা বছরে একবার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে কঠিন পথ পাড়ি দিয়ে মাক্কিতে যেতেন। পাহাড় চড়া, ঢাল বেয়ে নামা এবং নদী পার হয়ে মায়ের বাড়িতে পৌঁছনো তাঁর কাছে তখন কঠিন কিছু মনে হত না ৷
সুশীলার বয়স বেড়ে যাওয়ায় শারীরিক অসুস্থতার কারণে মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য সেই এবড়োখেবড়ো ও মাটির রাস্তায় পেরিয়ে, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে প্রায় দেড় কিলোমিটার পথ হেঁটে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। এমনকী এই যাত্রাপথে পাহাড় ও পাথুরে এলাকা পার করার পর একটি নদীও অতিক্রম করতে হত ৷ তাই সেই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে আর পারেননি মেয়ে ৷ ফলে মাঝে মায়ের সঙ্গে দেখাও হয়নি দু'দশক ৷ সুশীলা প্রায়ই তাঁর নাতি-নাতনিদের সঙ্গে দেখা করাতে চাইতেন মায়ের সঙ্গে ৷ কিছুটা সময় মায়ের সঙ্গে কাটাতেও তাঁর ইচ্ছা করত ৷
শেষপর্যন্ত নাতি-নাতনিদের উদ্যোগে ঠাকুমার ইচ্ছেপূরণ হয় ৷ নাতি-নাতনিরা ঠাকুমা সুশীলাকে সীথাম্মার কাছে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ৷ বয়স ও তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে তাঁরা খুব সকালে বাড়ি থেকে একটি জিপ নিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেন ৷ জিপ থেকে নামার পরই শুরু হয় যাত্রার সবচেয়ে কঠিন অংশটি। নাতি-নাতনিরা সুশীলার হাত ধরে বনের পথে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা, পাথুরে উঁচু-নিচু জায়গা, পাহাড়ের ঢাল এবং ছোট ছোট জলাধার পার হয়ে তাঁরা ধীরে ধীরে এগোতে থাকেন।
বার্ধক্যজনিত কারণে সুশীলার প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হলেও মায়ের সঙ্গে দেখা করার তীব্র আকাঙ্খা তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। যাত্রাপথে একটি জোঁকও তাঁর পায়ে কামড়ে ধরে ৷ পরে সেদিকে নজর গেলে জোঁকটিকে পা-থেকে ছাড়িয়ে দিতে রক্ত বেরতে থাকে ৷ ব্যথা সত্ত্বেও সুশীলা তাঁর যাত্রা থামাননি। অবশেষে, নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে তিনি তাঁর মা সীতাম্মার বাড়িতে পৌঁছন। প্রায় দুই দশক পর মাকে সামনাসামনি দেখে 85 বছর বয়সি সুশীলার চোখে আনন্দের অশ্রু নেমে আসে। মা-মেয়ের আনন্দের অশ্রু দেখে সকলের মন ভরে ওঠে ৷ দীর্ঘ অপেক্ষার পর মা ও মেয়ের এই পুনর্মিলনের মুহূর্তটি পুরো পরিবারের জন্যই ছিল অত্যন্ত আবেগঘন।
যদিও 105 বছর বয়সি সীতাম্মার স্মৃতি এখন কিছুটা অস্পষ্ট ৷ তবুও মেয়ের সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলনের মুহূর্ত পরিবারের কাছে ছিল এক বিরল ও আবেগঘন মুহূর্ত ৷ সুশীলার নাতি কেশব বলেন, "ঠাকুমাকে তাঁর মায়ের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা আমাদের অনেক দিনের। কিন্তু বয়সজনিত কারণ এবং বাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার মতো ভালো রাস্তা না-থাকায় আগে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবুও, তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আমরা তাঁকে এখানে নিয়ে আসি।"