কোয়েম্বাটোরে 82 বছরের বৃদ্ধাকে বেঁধে খুন, লোপাট গয়না

কোয়েম্বাটোরে 82 বছরের বৃদ্ধাকে বেঁধে খুন, লোপাট গয়না
প্রতিবেশীরা রামকুমারের বাড়ি থেকে বৃদ্ধাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করেন ৷ পরে পুলিশ দেহ নিজেদের হেফাজতে নিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়।
Published : March 8, 2026 at 6:55 PM IST
কোয়েম্বাটোর, 8 মার্চ: 82 বছরের এক বৃদ্ধাকে বেঁধে খুন করার অভিযোগ ৷ ঘটনায় নানজুন্দাপুরম এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷ লুটের উদ্দেশেই খুন বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ৷
জানা গিয়েছে, পেশায় আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক রামকুমার কুট্টি তাঁর পরিবার নিয়ে কোয়েম্বাটোর জেলার নানজুন্দাপুরম এলাকায় থাকেন। তিনি মূলত কেরলের বাসিন্দা হলেও বহু বছর ধরে এখানেই বসবাস করছেন। সম্প্রতি ওই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক রামকুমার পরিবারের সঙ্গে ভিয়েতনামে গিয়েছিলেন। জানা গিয়েছে, এই সময় রামকুমার কুট্টির মা কস্তুরী (82) বাড়িতে একা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে একজন নেপালি পরিচারিকাও ছিল।
গত শুক্রবার রামকুমার সকালে ফোনে তাঁর মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। যদিও তাঁর মা ফোন ধরেননি বলে দাবি ৷ এরপরই রামকুমার প্রতিবেশীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ৷ তাদের বাড়িতে গিয়ে মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলাতেও অনুরোধ করেন রামকুমার। পরে প্রতিবেশীরা যখন রামকুমারের বাড়িতে যান, তখনই তারা বৃদ্ধা কস্তুরীকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করেন ৷ বৃদ্ধাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল বলেও প্রতিবেশীদের দাবি ৷ এরপরই গোটা বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়।
ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ কস্তুরীদেবীর দেহ নিজেদের হেফাজতে নিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য সরকারি হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ, ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশেষজ্ঞদের ডেকে প্রমাণ সংগ্রহের কাজও করেছে বলে জানা গিয়েছে ৷ পাশাপাশি স্নিফার কুকুরের সাহায্যেও তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়েছে। পুলিশ বৃদ্ধার মোবাইল ফোনটিও উদ্ধার করেছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, ফোনটি বাড়ির পিছনে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বাড়ি থেকে যাবতীয় গয়না চুরি হয়ে গিয়েছে। পুলিশের ডেপুটি কমিশনার কার্তিকেয়ন এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ৷ পরে তিনি বলেন, "এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় খুনিদের খুঁজে বের করার জন্য সাতটি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে। এই বিশেষ দলগুলি চেন্নাই-সহ অন্যান্য জেলায় গিয়েছে ৷ কস্তুরীদেবীর বাড়িতে কাজ করা ওই নেপালি পরিচারিকার বিষয়েও খোঁজ খবর নিচ্ছে পুলিশ ৷ তার খোঁজেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে ৷"