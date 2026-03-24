অসম বিধানসভা নির্বাচন: 126 আসনে মনোনয়ন জমা 818 জনের

অসম বিধানসভা নির্বাচন: 126 আসনে মনোনয়ন জমা 818 জনের
মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর জানিয়েছে, মনোনয়নপত্র জমা পড়ার চূড়ান্ত সংখ্যাটি পরিবর্তন হতে পারে ৷ কারণ পরিসংখ্যানগুলো এখনও একত্রিত করার কাজ চলছে ।
By PTI
Published : March 24, 2026 at 10:23 AM IST
গুয়াহাটি, 24 মার্চ: বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং নির্দল মিলিয়ে 800-রও বেশি প্রার্থী অসম বিধানসভা নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ৷ সোমবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (CEO) দফতর জানিয়েছে, 126 সদস্যবিশিষ্ট বিধানসভার জন্য মোট 818 জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন । বেশ কয়েকটি নির্বাচনী কেন্দ্রে প্রার্থীরা একাধিক মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন, যার ফলে সব মিলিয়ে মোট 1391টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে ।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার মনোনয়নপত্রগুলো যাচাই-বাছাইয়ের কাজ শুরু হবে এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন বৃহস্পতিবার । মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর জানিয়েছে, মনোনয়নপত্র জমা পড়ার চূড়ান্ত সংখ্যাটি পরিবর্তন হতে পারে ৷ কারণ পরিসংখ্যানগুলো এখনও একত্রিত করার কাজ চলছে । আগামী 9 এপ্রিল রাজ্যে ভোটগ্রহণ এবং 4 মে গণনা ।
বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এনডিএ (NDA) জোট—যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অসম গণ পরিষদ (AGP) এবং বোরোল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট (BPF)—রাজ্যে টানা তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসার লক্ষ্যে নির্বাচনে লড়ছে । প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস একটি ছয়-দলীয় জোটের নেতৃত্ব দিচ্ছে; এই জোটে রয়েছে রাইজর দল, সিপিআই(এম), অসম জাতীয় পরিষদ, সিপিআই(এমএল) লিবারেশন এবং অল পার্টি হিল লিডারস কনফারেন্স । পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি এবং ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারেল (UPPL)-এর মতো অন্যান্য দলগুলোও নির্বাচনে তাঁদের প্রার্থী দিয়েছে ।
বর্তমান সরকারের যেসব মন্ত্রী শেষ দিনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন এজিপি (AGP)-র সভাপতি অতুল বোরা ৷ তিনি তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্র বোকাখাতের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেন । তাঁর সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, যিনি গত শুক্রবার জালুকবাড়ি আসনের জন্য তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন । রাজ্য মন্ত্রিসভায় এজিপি-র অপর সদস্য কেশব মহন্তও তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্র কলিয়াবর থেকে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার লক্ষ্যে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ।
বিজেপি-র মন্ত্রী চন্দ্র মোহন পাটোয়ারি, রনোজ পেগু, বিমল বোরা এবং জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া যথাক্রমে টিহু, ধেমাজি, টিংখং এবং নলবাড়ি নির্বাচনী কেন্দ্রের জন্য তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন । জোরহাট নির্বাচনী কেন্দ্রে এক বিরল দৃশ্য সামনে এসেছে ৷ যেখানে দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী—রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈ এবং টানা পাঁচবারের বিধায়ক তথা বর্তমান বিধায়ক হিতেন্দ্র নাথ গোস্বামী—একই দিনে তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দেন । লোকসভায় জোরহাট কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্বকারী কংগ্রেসের উপনেতা গৌরব গগৈ এবার রাজ্যের নির্বাচনে প্রথমবার পা রাখছেন ।
বিজেপির যেসব প্রার্থী তাঁদের মনোনয়ন জমা দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ পল্লব লোচন দাস (বিশ্বনাথ) এবং বর্তমান বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মি (মরিয়ানি) ও মৃণাল শইকিয়া (খুমটাই)। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি যিনি সদ্য বিজেপিতে যোগদান করেছেন সেই ভূপেন কুমার বোরাও বিহপুরিয়া আসনের জন্য তাঁর মনোনয়ন জমা দিয়েছেন । গুয়াহাটি লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কামরূপ মহানগর জেলার চারটি বিধানসভা আসনের শাসক জোটের প্রার্থীরাও তাঁদের মনোনয়ন জমা দিয়েছেন ৷ এঁদের মধ্যে রয়েছেন বিজেপির বিজয় গুপ্ত (গুয়াহাটি মধ্য), দিপ্লু রঞ্জন শর্মা (নিউ গুয়াহাটি), প্রদ্যুৎ বরদলৈ (দিশপুর) এবং এজিপির তপন দাস (দিমোরিয়া)।
এজিপি বিধায়ক প্রদীপ হাজারিকা শিবসাগর আসনের জন্য তাঁর মনোনয়ন জমা দিয়েছেন; তাঁর জোটসঙ্গী বিজেপির কুশল দোয়ারিও শেষ মুহূর্তে এই লড়াইয়ে নেমেছেন । উভয়ের মধ্যে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে আশা করা হচ্ছে; এদিকে, রাইজর দলের প্রধান ও বর্তমান বিধায়ক অখিল গগৈ ইতিমধ্যেই এই আসনের জন্য তাঁর মনোনয়ন জমা দিয়ে রেখেছেন । বিপিএফ-এর বেশ কয়েকজন প্রার্থীও শেষ দিনে তাঁদের মনোনয়ন জমা দিয়েছেন; তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দলের সভাপতির স্ত্রী সেউলি মহিলারি, যিনি এই প্রথমবার নির্বাচনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হচ্ছেন ।
শেষ দিনে যেসব কংগ্রেস প্রার্থী তাঁদের মনোনয়ন জমা দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দলের তিনজন রাজ্য কার্যনির্বাহী সভাপতি—বিধায়ক প্রদীপ সরকার (অভয়াপুরী) ও জাকির হোসেন সিকদার (পাকাবেতবাড়ি) এবং প্রাক্তন বিধায়ক রোজেলিনা তিরকি (খুমাটাই)। রবিবার রাতে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই, বর্তমান সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য নন্দিতা গারলোসা সোমবার হাফলং আসন থেকে তাঁর মনোনয়ন জমা দিয়েছেন । গুয়াহাটি আসনগুলোর জন্য দলের প্রার্থীরা—মীরা বর্থাকুর (দিসপুর), শান্তনু বোরাহ (নিউ গুয়াহাটি) এবং বিদিশা নেওগ (জালুকবাড়ি)—তাঁদের মনোনয়ন জমা দিয়েছেন ।
এজেপি-র যেসব প্রার্থী তাঁদের মনোনয়ন জমা দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন গুয়াহাটি মধ্য আসনের জন্য কুঙ্কি চৌধুরী এবং সদিয়া আসনের জন্য জগদীশ ভূঞা । এআইইউডিএফ-এর প্রধান ও প্রাক্তন সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলও তাঁর মনোনয়ন জমা দিয়েছেন; তিনি বিন্নাকান্দি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পুনরায় বিধানসভায় ফিরে আসার প্রত্যাশা করছেন । কংগ্রেস বিধায়ক শেরমান আলি আহমেদ মানদিয়া আসন থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ৷ অন্যদিকে, দলের টিকিট না পেয়ে আরেক বিধায়ক ভাস্কর বরুয়া তাঁর বর্তমান আসন তিতাবর থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমেছেন ।
বিভিন্ন দলের বেশ কয়েকজন অসন্তুষ্ট নেতাও নির্দল প্রার্থী হিসেবে তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ৷ তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দিসপুর থেকে জয়ন্ত দাস এবং তেজপুর থেকে পল্লবী সাইকিয়া—যাঁরা যথাক্রমে বিজেপি ও কংগ্রেস দল ত্যাগ করেছেন । 2023 সালে নির্বাচনী এলাকাগুলোর সীমানা পুনর্নির্ধারণের পর এটিই হবে প্রথম বিধানসভা নির্বাচন । বিদায়ী বিধানসভায় ক্ষমতাসীন বিজেপির বিধায়ক সংখ্যা 64; অন্যদিকে তাদের জোটসঙ্গী দলগুলোর মধ্যে এজিপি-র 9 জন, ইউপিপিএল-এর 7 জন এবং বিপিএফ-এর 3 জন সদস্য রয়েছেন । বিরোধী শিবিরে কংগ্রেসের বিধায়ক সংখ্যা 26, এআইইউডিএফ-এর সদস্য সংখ্যা 15 এবং সিপিআই(এম)-এর বিধায়ক সংখ্যা 1। এছাড়া একজন নির্দল বিধায়কও রয়েছেন ।