রাজস্থানে তীব্র খরা ! গবাদি পশুখাদ্যের সংকট চরমে, মাথায় হাত কৃষকদের

রাজস্থানে তীব্র খরা ! গবাদি পশুখাদ্যের সংকট চরমে, মাথায় হাত কৃষকদের
Rajasthan Drought Crisis: পালি, জয়সলমের এবং জালোর-এই জেলাগুলোতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় যথাক্রমে 58%, 54% এবং 50% কম ৷ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে ত্রাণ দেবে সরকার ।
Published : October 26, 2026 at 1:22 PM IST
জয়পুর, 26 অক্টোবর: বর্ষার মরশুমে স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক কম বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷ যার ফলে রাজস্থানের বেশ কিছু অঞ্চলে খরা দেখা দিয়েছে । ফসলের ক্ষেত শুকিয়ে গিয়েছে, জলের অভাব এবং গবাদি পশুখাদ্যের সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে ৷ রাজ্য সরকার 14টি জেলার 80টি তহসিলকে তীব্র অথবা মাঝারি খরা কবলিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছে ।
রবিবার রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে । সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে ত্রাণ চালু করা, গবাদি পশুর জন্য পশুখাদ্য ও জলের ব্যবস্থা করা এবং কৃষকদের সহায়তা প্রদানের পথ প্রশস্ত হল বলে মনে করা হচ্ছে ।
জানা গিয়েছে, পশ্চিম রাজস্থানের জেলাগুলোতে খরার প্রভাব সবচেয়ে তীব্র । পালি, জয়সলমের, জালোর, বারমের, বালোত্রা এবং যোধপুর-সহ বেশ কয়েকটি জেলায় স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক কম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে । বৃষ্টির অভাবে খারিফ ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার ফলে কৃষকরা আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছেন । পাশাপাশি, গ্রামীণ এলাকায় গবাদি পশুর মালিকরাও তাঁদের প্রাণীদের জন্য পশুখাদ্য ও জলের সংস্থান করতে হিমশিম খাচ্ছেন ।
রাজ্য সরকারের জারি করা এক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, যোধপুর জেলার 12টি তহসিলকে খরাকবলিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে । এই তালিকায় জালোর ও বারমের জেলার 10টি করে তহসিল, বালোত্রার 9টি, পালি জেলার 8টি এবং ডুঙ্গারপুর ও জয়সলমের জেলার 7টি করে তহসিল রয়েছে । এছাড়া বাঁশওয়ারার 3টি, বিওয়ার, চুরু ও বিকানেরের 2টি করে তহসিল এবং নাগৌর ও সিরোহি জেলার একটি করে তহসিলকে খরাকবলিত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে । ফালোদি জেলার 7টি তহসিলও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ।
ক্ষতিগ্রস্ত তহসিলগুলোতে বৃষ্টিপাতের ঘাটতির পাশাপাশি ফসলের অবস্থা এবং জলের প্রাপ্যতার মতো বিষয়গুলো বিবেচনা করা হচ্ছে । সরকারের এই সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসনকে খরা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রম গ্রহণ করতে সহায়তা করবে ।
সরকারের তালিকায় বেশ কয়েকটি তহসিলকে তীব্র খরা-কবলিত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । বাঁশওয়ারা জেলায় গড়ি ও অর্থুনা তহসিলকে তীব্র খরা-কবলিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে । বারমের জেলায় গাদরা রোড, চোতান, বারমের, বাইতু, সেদওয়া, রামসার, শিব, ধানাউ এবং বারমের গ্রামীণ তহসিলগুলো এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । বালোত্রা জেলার গুধামালানি, কল্যাণপুর ও পচপাদ্রা তহসিলকেও তীব্র খরাকবলিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে । এছাড়া চুরু জেলার রাজগড় তহসিল এবং ডুঙ্গারপুর জেলার আসপুর, গালিয়াকোট, ঝোথ্রিপাল ও সাগওয়ারা তহসিলকেও এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।
জয়সলমের জেলায় খরা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ফতেহগড়, ভানিয়ানা, সাম এবং রামগড় তহসিলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে । জালোর জেলায় আহোর, চিতলওয়ানা, যশবন্তপুরা, বাগোদা, ভিনমাল, রানিওয়ারা, সাঞ্চোর, সায়লা এবং ভদ্রাজুন তহসিলগুলোকে তীব্র খরাকবলিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে । যোধপুর জেলার বেশ কয়েকটি তহসিল-যার মধ্যে ওসিয়ান, তিনওয়ারি, বালেসার, বাউদি, শেরগড়, শেখলা, ফালোদি, বাপ, বাপিনি এবং আউ অন্তর্ভুক্ত-সেগুলোকেও এই তালিকায় রাখা হয়েছে । এছাড়া পালি জেলার সুমেরপুর এবং সিরোহি জেলার শিবগঞ্জ তহসিলকেও তীব্র খরাকবলিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ।