দাঁড়িয়ে থাকা লরিতে ধাক্কা চারচাকার, মৃত্যু 8 কলেজ পড়ুয়ার

দাঁড়িয়ে থাকা লরিতে ধাক্কা চারচাকার, মৃত্যু 8 কলেজ পড়ুয়ার
কেরলে ছুটি কাটাতে গিয়ে বিপত্তি ! মুহূর্তের মধ্যে প্রাণ গেল 8 ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের ৷ মর্মান্তিক ওই দুর্ঘটনায় গাড়িটি পুরো লরির নীচে আটকে যায় ৷
Published : September 5, 2026 at 10:36 AM IST
ত্রিশূর (কেরল), 5 সেপ্টেম্বর: রাত তখন 11:45 হবে ৷ বিকট আওয়াজ ৷ স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে দেখেন লরির তলায় একটি চারচাকা পুরো আটকে গিয়েছে ৷ দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া গাড়ির মধ্যে আটকে বেশ কয়েকজন কলেজ পড়ুয়া ৷ চিৎকার করছেন তাঁরা ৷ শুক্রবার কেরলের ত্রিশূরে পার্ক করা লরিতে দ্রুতগতির গাড়ির ধাক্কায় ক'য়েক মুহূর্তের মধ্যে প্রাণ যায় তামিলনাড়ুর ওই কলেজ পড়ুয়াদের ৷
পুলিশ জানিয়েছে, ত্রিশূরের কাইপামঙ্গলমে নির্মাণাধীন 66 নম্বর জাতীয় সড়কে পার্ক করা ছিল একটি পণ্যবাহী লরি ৷ তার সামনেই ছিল ডাইভারশন ৷ গতকাল রাতে পৌনে 12টা নাগাদ দ্রুত গতিতে একটি চারচাকা দাঁড়িয়ে থাকা লরিতে ধাক্কা মারে ৷ ওই গাড়িতে ছিলেন 8 কলেজ ছাত্র ৷ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ারা ছুটি কাটাতে কেরলের ত্রিশূরে আসছিলেন, তামিলনাড়ু থেকে ৷ সংঘর্ষ এতটাই ভয়াবহ ছিল যে গাড়িটি সম্পূর্ণভাবে দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং চারচাকার সামনের অংশটি পুরোপুরি লরির নীচে আটকে যায়।
পুলিশ আধিকারিক জানান, মানিকন্দন ভারাভুর স্থানীয়রা সেই আওয়াজ পেয়ে এসে ছাত্রদের উদ্ধারের চেষ্টা করেন ৷ তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বেঁচে ছিলেন ৷ তারপরই পুলিশকে খবর দেয় ৷ পুলিশ এসে দেখে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে পড়ুয়াদের ৷ তামিলনাড়ুর নথিভুক্ত করা গাড়িটির মধ্যে থাকা পড়ুয়াদের আইকার্ড পান পুলিশ আধিকারিকরা ৷ তাঁরা জানতে পারেন মৃতরা তামিলনাড়ুর দিন্দিগুলের পিএসএনএ কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ৷"
পুলিশের পাশাপাশি এদিন দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন ও উদ্ধার অভিযান শুরু করেন ৷ পড়ুয়াদের বের করে আনার জন্য গাড়িটি কাটতে হয় ৷ উদ্ধারকারীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয় ৷ বিশেষ করে চারচাকার সামনে থাকা আটকে পড়াদের বের করে আনতে ৷ মৃতরা সকলেই তামিলনাড়ুর যুবক ৷ মৃতদের মধ্যে পাঁচ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে ৷ তাঁরা হলেন, সালেমের বিশ্ব, দিন্দিগুলের সূর্য ও যুব সঞ্জিত এবং মাদুরাইয়ের সন্তোষ ও প্রসন্ন। বাকি তিন জনের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে ৷
পুলিশ মৃতদের পরিবারকে খবর দিয়েছে ৷ প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ওই যুবকরা কেরলে ছুটি কাটাতে এসেছিলেন। কাইপামঙ্গলম পুলিশ ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করে মরদেহগুলি ত্রিশূর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে ৷ ময়নাতদন্তের পর দেহগুলি পরিজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এদিকে, স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, জাতীয় সড়কে অপর্যাপ্ত আলো এবং সতর্কীকরণ বোর্ডের অনুপস্থিতির কারণেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ৷
তাঁরা বলেন, এই এলাকায় রাতের দিকে দুর্ঘটনা একটি নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ চলমান রাস্তা মেরামতের কাজের জন্য বেশ ক'য়েকটি পয়েন্টে যান চলাচল ঘুরিয়ে দেওয়া হলেও, যথাযথ সাইনবোর্ডের অভাবে দূর-দূরান্ত থেকে আসা চালকরা বিভ্রান্ত হচ্ছেন ৷ অতিরিক্ত গতির কারণে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কি না, তা জানতে পুলিশ আরও তথ্যসংগ্রহ করছে ৷ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।