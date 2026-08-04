ভেঙে পড়ল পুরনো দেওয়াল, মাঝরাতে ঘুমের মধ্যেই মৃত 8 মাসের শিশুকন্যা

ভেঙে পড়ল পুরনো দেওয়াল, মাঝরাতে ঘুমের মধ্যেই মৃত 8 মাসের শিশুকন্যা
গুরুতর জখম অবস্থায় শিশুর মা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ মধ্যরাতে ঘুমন্ত অবস্থায় দুর্ঘটনার শিকার হন তাঁরা ৷
Published : August 4, 2026 at 4:51 PM IST
অহল্যানগর, (মহারাষ্ট্র), 4 অগস্ট: রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল আট মাসের এক শিশুকন্যার ৷ সোমবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের অহল্যানগরের আকোল তালুকের প্রত্যন্ত আদিবাসী এলাকা রতনওয়াড়িতে ৷ একটি বাড়ির পুরনো পাথরের দেওয়াল ধসে পড়েছে ৷ এই ঘটনায় আট মাসের এক শিশুকন্যার মৃত্যু হয়েছে এবং তার মা গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷
পুলিশ সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, সোমবার রাতে রতনওয়াড়ির বাসিন্দা অশোক ঝাড়ের পরিবার বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিল ৷ মধ্যরাতের দিকে, বাড়ির পশ্চিম দিকের পুরনো পাথরের দেয়ালটি ভেঙে পড়ে ৷ সেই সময় দেওয়ালের একাংশ পাথর ও মাটির স্তূপ সরাসরি আট মাসের শিশুকন্যা সৃষ্টি অশোক ঝাড়ের উপর ভেঙে পড়ে ৷ এই ঘটনায় অশোকের স্ত্রী সোনালির উপরেও পাথর অংশ ভেঙে পড়ে ৷ তিনিও ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকা পড়েন এবং গুরুতর আহত হন ৷
ঘটনার সময় স্থানীয়রা বিকট শব্দ পেয়ে বাড়ির বাইরে বেরোন ৷ তাঁরা দেখেন অশোকদের বাড়ির একটি দেওয়াল ভেঙে পড়েছে ৷ প্রতিবেশীরাই অশোকের স্ত্রী সোনালি এবং তাঁর শিশুকন্যাকে ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ সেখানে শিশুকন্যাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক ৷ তবে, সোনালি এই মুহূর্তে গুরুতর জখম অবস্থায় স্থানীয় রাজপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷
হাসপাতাল সূত্রে খবর, এই ঘটনায় সোনালি ঝাড়ের হাত ভেঙে গেছে এবং শরীরের একাধিক জায়গায় চোট পেয়েছেন তিনি ৷ বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ এই ঘটনার পর হাসপাতালে যান স্থানীয় বিধায়ক ৷ রাজপুর থানায় এই ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করেছে পুলিশ ৷ যেখানে আট মাসের সৃষ্টির দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে ৷
এই ঘটনায় রাজপুর থানার একটি দল তদন্ত শুরু করেছে ৷ কীভাবে দেওয়ালটি ভেঙে পড়ল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ এই ঘটনার পর বিধায়ক কিরণ লাহামতে রাজপুর গ্রামীণ হাসপাতালে যান ৷ সেখানে আহত মহিলার স্বাস্থ্যর খোঁজ নেন তিনি ৷ তিনি অশোক ঝাড়ের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন ৷