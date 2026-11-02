রাস্তা তৈরি করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে 8 শ্রমিকের মৃত্যু, আহত বেশ কয়েকজন

রাস্তা তৈরি করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে 8 শ্রমিকের মৃত্যু, আহত বেশ কয়েকজন
laborers died due to electrocution: রাস্তা তৈরির যন্ত্র 11 হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ লাইনের সংস্পর্শে চলে আসে। ঘটনায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে আট শ্রমিকের ৷
Published : November 2, 2026 at 3:32 PM IST
ঝুনঝুনু, 2 নভেম্বর: রাজস্থানে ঝুনঝুনু জেলার ছাপোলিতে রাস্তা নির্মাণের সময় বড় দুর্ঘটনা ৷ আচমকাই কাঁকর মেশানোর একটি যন্ত্র 11 হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ লাইনের সংস্পর্শে চলে আসে। ঘটনায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে আট শ্রমিকের ৷ আরও তিনজন আহত হয়েছেন বলে খবর। স্থানীয় বিধায়ক ভগবানরাম সাইনি দুর্ঘটনার খবর দিয়ে জানিয়েন, তিনি ঘটনাস্থলে হচ্ছেন। এই ঘটনাকে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বলেছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী।
ঝুনঝুনুর কালেক্টর অরুণ গর্গ জানিয়েছেন, উদয়পুরবতী এলাকার ছাপোলি গ্রামে গ্রামবাসীরা সরকারি সহায়তায় একটি রাস্তা নির্মাণ করছিলেন। রাস্তা নির্মাণের জন্য সেখানে একটি কাঁকর মেশানোর যন্ত্রও বসানো হয়েছিল। রাস্তা নির্মাণের সময়ই যন্ত্রটি মাথার উপর দিয়ে যাওয়া 11 হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ লাইনের সংস্পর্শে চলে আসে। সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রটি হাই ভোল্টেজের লাইনের সংস্পর্শে আসার ফলে কাছাকাছি থাকা শ্রমিকরা বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বেশ কয়েকজন শ্রমিকের ৷
দুর্ঘটনাটি কদম কুন্ডের দিকে যাওয়ার রাস্তায় ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত শ্রমিকরা আচমকা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হয়ে পড়ায় এলাকায় চরম বিশৃঙ্খলারও সৃষ্টি হয়। স্থানীয়রা দ্রুত উদ্ধার অভিযানও শুরু করেন বলে খবর ৷ আহতদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থাও করেন স্থানীয়রা। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি গ্রামীণ এলাকায় রাস্তা নির্মাণের সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও গুরুতর প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।
জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থলেই পাঁচজন শ্রমিকের মৃত্যু হয় ৷ পরে আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ ঝুনঝুনু জেলার কালেক্টর অরুণ গার্গ জানিয়েছেন, ছাপোলিতে রাস্তা নির্মাণের সময় ঘটা দুর্ঘটনার বিষয়ে তিনি পরে জানতে পারেন। কালেক্টরের মতে, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাথমিকভাবে পাঁচজন শ্রমিকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৷ পরবর্তীতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও তিনজনের মৃত্যু হয় ৷
দুর্ঘটনায় মোট মৃতের সংখ্যা আটে দাঁড়িয়েছে ৷ তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। খবর পেয়ে জেলা কালেক্টর ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন ৷ দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বিধায়ক ভগবানরাম সাইনি গভীর শোক প্রকাশ করেন ৷ তিনিও ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ৷ এদিকে, রাজ্যের জ্বালানি মন্ত্রী এই দুর্ঘটনাকে মর্মান্তিক আখ্যা দিয়ে শোক প্রকাশ করেছেন।