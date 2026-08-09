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দেশে 8.2% কর্নিয়াজনিত অন্ধত্বে ভুগছেন, আক্রান্তদের মধ্যে 38 শতাংশের বয়স 0-49

অধ্যাপক রাজেশ সিনহা কর্নিয়া সংক্রান্ত এই তথ্যগুলি ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ কর্নিয়া অ্যান্ড কেরাটোরেফ্র্যাক্টিভ সার্জনস (ISCKRS) সম্মেলনে প্রদান করেন ৷

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এইমস আরপি সেন্টারে কর্নিয়াজনিত অন্ধত্বের বিষয়ে প্রশিক্ষণ (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 9, 2026 at 11:55 AM IST

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নয়াদিল্লি, 9 অগস্ট: দেশে কর্নিয়ার কারণে অন্ধত্ব একটি বড় সমস্যা । এই সমস্যা মোকাবিলা করতে এবং নতুন ডাক্তারদের কর্নিয়াজনিত অন্ধত্বের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে বিভিন্ন কর্মসূচি চালাচ্ছে এইমস আরপি সেন্টার । কর্নিয়ার কারণে অন্ধত্ব মোকাবিলায় এইমসের প্রচেষ্টা সম্পর্কে বলতে গিয়ে চিকিৎসক রাজেশ সিনহা বলেন যে, কর্নিয়া প্রতিস্থাপনের বর্তমানে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে । তিনি জানান, দেশব্যাপী 8.2 শতাংশ মানুষ কর্নিয়াজনিত অন্ধত্বে ভোগেন । আর শূন্য থেকে 49 বছর বয়সিদের মধ্যে কর্নিয়ার অন্ধত্বের হার 38 শতাংশ । এর জন্য প্রতি বছর এক লক্ষ কর্নিয়া দান করা প্রয়োজন ।

কর্নিয়া প্রতিস্থাপনের বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, "কর্নিয়াজনিত অন্ধত্ব মোকাবিলার একমাত্র উপায় হল কর্নিয়া প্রতিস্থাপন । তবে, চাহিদার তুলনায় প্রতিস্থাপনের সংখ্যাটা খুবই নগণ্য ৷ বর্তমানে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে মাত্র তিন শতাংশ কর্নিয়া পাওয়া যায় । কিন্তু, কর্নিয়া দান এবং অঙ্গদানের ক্ষেত্রে এখন যথেষ্ট সচেতনতা তৈরি হয়েছে । এর ফলে, আমরা এখন এইমসে প্রতি বছর 35 হাজার পর্যন্ত কর্নিয়া প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম হচ্ছি ।"

অধ্যাপক রাজেশ সিনহা আরও বলেন, "কর্নিয়া প্রতিস্থাপন বাড়ানোর জন্য আমরা এক বছর আগে এইমস আরপি সেন্টারে কৃত্রিম কর্নিয়া তৈরি এবং প্রতিস্থাপন শুরু করেছি । এটি বর্তমানে চলছে, তবে এটি সব ধরনের কর্নিয়াজনিত অন্ধত্বের জন্য কার্যকর নয় ।" কৃত্রিম কর্নিয়া শুধুমাত্র কর্নিয়া আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যেতে পারে বলে জানান চিকিৎসক সিনহা । তাঁর কথায়, "আমরা যদি কর্নিয়ার অন্যান্য উপাদানও তৈরি করতে পারি, তবে তা কর্নিয়াজনিত অন্ধত্ব দূর করতে অনেকটাই কার্যকর হবে । এইমসে আমরা এখনও পর্যন্ত 20টি কর্নিয়া আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে কৃত্রিম কর্নিয়া প্রতিস্থাপন করেছি । আমরা অতিরিক্ত উপাদান তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছি ।"

অধ্যাপক রাজেশ সিনহা কর্নিয়া সংক্রান্ত এই তথ্যগুলি ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ কর্নিয়া অ্যান্ড কেরাটোরেফ্র্যাক্টিভ সার্জনস (ISCKRS) সম্মেলনে প্রদান করেন ৷ এই সম্মেলন অগস্ট মাসের নয় তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে । ভারত ও বিদেশের শল্যচিকিৎসকরা কর্নিয়াজনিত অন্ধত্ব দূর করার জন্য যে নতুন কৌশল নিয়ে কাজ করছেন, সেগুলি এই সম্মেলনে আলোচনা করা হচ্ছে । তাঁরা এই ক্ষেত্রে নতুন ছাত্র এবং ডাক্তারদের প্রশিক্ষণও দিচ্ছেন বলে জানালেন রাজেশ সিনহা ।

TAGGED:

AIIMS
ISCKRS CONFRENCE
কর্নিয়াজনিত অন্ধত্ব
এইমস
CORNEAL BLINDNESS

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