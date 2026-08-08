ভাঙা পায়ে 130 কিমি পথ পাড়ি, যন্ত্রণাকে হারিয়ে হাসপাতালে সত্তরোর্ধ বৃদ্ধ

ভাঙা পায়ে 130 কিমি পথ পাড়ি, যন্ত্রণাকে হারিয়ে হাসপাতালে সত্তরোর্ধ বৃদ্ধ
2022 সালে প্রহরীর কাজ থেকে অবসর ৷ আর সেই বছরই অঘটন ঘটে যায় বৃদ্ধের সঙ্গে ৷ কুয়োর সামনে পড়ে গিয়ে বাঁ-পা ভেঙে যায় ৷ তারপর...
Published : August 8, 2026 at 4:18 PM IST
বেরহামপুর, 8 অগস্ট: বেঁচে থাকার ইচ্ছে জেদে হার মানল যন্ত্রণা ৷ চলার শক্তি হারিয়েও হার মানেননি 73 বছরের ওড়িশার সুকদেব নাহক ৷ পকেটে নেই সেরকম অর্থ, পাশে নেই পরিবারের লোকজন ৷ কিন্তু সেমসস্ত কিছুকে আমল না-দিয়ে ভাঙা পায়ে 130 কিমি পথ ট্রাইসাইকেল চালিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য পৌঁছলেন মেডিক্যাল কলেজে ৷
সুকদেবের বয়স 73 ৷ বাড়ি ওড়িশার নয়াগড় জেলার অন্তর্গত শরণকুল থানার ওড়াগাঁও ব্লকের বারাসাহি গ্রামে ৷ এই বয়সে যেখানে বেশিরভাগ মানুষ কারও ছায়া বা সাহায্যের প্রয়োজন তখন সুকদেব নাহাক এক দৃষ্টান্ত ৷ তিনি বেশ কয়েক বছর ধরে একাই বসবাস করছেন। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে প্রায় 10 বছর আগে ৷ এক ছেলে রয়েছে সুকদেবের ৷ তিনি মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন ৷ ছেলের বাড়ি থাকা, না-থাকা সমান ৷ এই বারাসাহি গ্রামেই প্রহরীর কাজ করতেন সুকদেব ৷ 2022 সালে চাকরি থেকে অবসর নেন।
বর্তমানে বৃদ্ধের জীবিকা নির্বাহের জন্য বার্ধক্য ভাতার উপর নির্ভরশীল হতে হয়। পেশা থেকে যে বছর তিনি অব্যাহতি নিয়েছেন সেবার তাঁর বাঁ-পায়ে গুরুতর চোট লাগে ৷ পাশেরই নয়াগড়ের একটি কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সুকদেব দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা করান ৷ তারপরও তিনি পুরোপুরি সুস্থ হননি ৷ এতটাই ব্যথা অনুভব করেন যে হাঁটা-চলা করতে ভীষণ অসুবিধা হয় সত্তরোর্ধ বৃদ্ধের ৷ তাই উন্নত চিকিৎসার আশায়, একটি তিন চাকার সাইকেলে করে 130 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে বেরহামপুর এমকেসিজি (Maharaja Krishna Chandra Gajapati) মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পৌঁছন ৷
এনিয়ে ইটিভি ভারতকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে সুকদেব বলেন, "চার বছর আগে বাড়ির বাইরে একটি কুয়োর কাছে পড়ে যায় ৷ বাঁ-পা ভেঙে যায় ৷ যন্ত্রণা, ব্যাথায় কাবু হয়ে হাঁটাচলা করতে পারছিলাম না ৷ তাই একটি তিন চাকার সাইকেল কিনি ৷ আমার দিন গুজরান হয় বার্ধক্য ভাতার টাকায় ৷ বেশ কিছুদিন আগে জানতে পারি, বেরহামপুর এমকেসিজি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে এর চিকিৎসা হবে ৷ তাই 130 কিমি পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছে যায় মেডিক্যাল কলেজে ৷
এনিয়ে, হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট তথা প্রফেসর সুদীপা দাশ বলেন, "প্রথমে তাঁকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করা হয় এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন (পিএমআর) বিভাগে রেফার করা হয়। সুকদেবের পরিবারের কেউ না-থাকায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁকে ডেস্টিটিউট (বাড়ির লোক না-থাকায়) ওয়ার্ডে ভর্তি করেছে। তিনি সুস্থ হয়ে ওঠার আশা নিয়ে এখানে এসেছেন। আমরা তাঁর চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করে সমস্ত প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পরিচর্যা প্রদান করব ৷"